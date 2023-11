Európsky unikát. Slovenské mesto bude prvým, ktorému vytvoria podrobnú digitálnu kópiu

Digitálny obraz Žiaru nad Hronom Video Zdroj: ÚÚPV SR

„Projekt podobného rozsahu sa nikde inde v Európe zatiaľ nerealizuje. Slovensko je prvou krajinou a Žiar nad Hronom pilotným európskym mestom, ktorému vzniká digitálny obraz do absolútnych detailov,“ zdôraznil žiarsky primátor Peter Antal.

„Zásadným spôsobom nás to posunie vpred. Veľký prínos očakávame v procesoch územného plánovania či územného a stavebného konania. Podrobné dáta, ktoré získame, budú obrovskou pomocou pre architektov a projektantov,“ mieni primátor. Tvrdí, že presné údaje im uľahčia prácu a ušetrí to aj značné financie. Verí, že vďaka digitálnemu obrazu krajiny sa pri realizácii projektov vyhnú aj praktickým problémom.

„Napríklad preseknutiu elektrického či telekomunikačného vedenia, pretože v dokumentáciách boli zakreslené nepresne alebo len orientačne. To už bude minulosťou,“ objasnil Antal.

Zmapujú budovy aj stromy

Žiarsky okres a jeho centrálne mesto nevybrali, ako reprezentatívnu vzorku, náhodou. Prečo sa zamerali práve na toto testovacie územie, vysvetlila Marcela Bindzárová Gergeľová z Technickej univerzity v Košiciach. „Odborníci sa zhodli na členitosti a rozmanitosti tohto mesta. Obsahuje všetky želané parametre územia ako sú verejné priestranstvá, obytné, priemyselné a poľnohospodárske zóny, infraštruktúra, lesy, lúky či voľná príroda,“ zhodnotila.

Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký potvrdil, že Žiar je prvým mestom, ktoré prechádza kompletným skenovaním nielen na zemskom povrchu, ale aj pod ním. „V praxi to znamená, že konkrétne budovy, cesty, stromy aj inžinierske siete budú naskenované a následne zdigitalizované,“ povedal. V podstate podľa neho ide o ucelený obraz toho, čo vidíme vo fyzickom svete. Ozrejmil, že vytvorenie takéhoto obrazu krajiny je kľúčové pre lepšie plánovanie a využitie územia. Postupne takto zmapujú celé Slovensko.

„Je to kľúčové nielen z hľadiska lepšieho plánovania a využitia územia, ale s pribúdajúcimi dátami z toho budú postupne čerpať výhody aj obyvatelia,“ podčiarkol Hypký. „Sme radi, že spustenie pilotného projektu získalo podporu a pozitívnu odozvu u primátora aj vedenia mesta. Informácie, ktoré vďaka testovaniu získame, budú slúžiť na prospech všetkým,“ uviedol.

Pomôže predísť tragédii

V budúcnosti bude musieť mať digitálny obraz každá obec a mesto na Slovensku. Jeho vytvorenie si vyžiadala novela stavebného zákona, ktorá vstúpi do platnosti na budúci rok v apríli. Kompletné by to však malo byť v roku 2032. Odvtedy bude každý investor povinný, takouto formou, svoj dom preniesť do digitálneho obrazu mesta. „Stavebný zákon automaticky vyžaduje, aby sa digitálne udržiaval v aktuálnom režime,“ uzavrel Hypký.

V tomto roku sa začalo so skenovaním objektov na zemi a postupne s tým začínajú aj pod zemou. Práve táto skupina dát je ťažko dostupná pre projektantov, ktorí doteraz mohli vychádzať len z informácií zakreslených v plánoch. Tie však nie vždy zodpovedali realite. Neslávne známym prípadom je tragédia v Prešove, kde nesprávne zakreslená technická dokumentácia viedla k výbuchu plynu v bytovke a stratám na životoch.

Antal upozornil, že ide o projekt, ktorý zásadným spôsobom pomôže samosprávam či iným inštitúciám vo všetkých oblastiach spojených s územným plánovaním a stavebným konaním. „Sme radi, že niečo takéto unikátne sa deje práve u nás. Niektoré dáta už boli použité pri projektovaní rekonštrukcie autobusovej stanice,“ doplnil.