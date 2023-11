Peklo rodiny na Kysuciach pokračuje: Terén pred domom im rozkopali, autom sa do dvora nedostanú

Chce to poriadne silné nervy. Chylákovci žijú v Kysuckom Novom Meste pri stavenisku diaľničného privádzača. Ako by toho nebolo dosť, nedávno im robotníci „rozbili“ aj chodník a vstupnú cestu do dvora ich domu. Autom sa tam nemajú ako dostať. Päťčlenná rodina sa pešo musí „brodiť“ blatom a nerovným terénom.

Neľahká situácia rodiny Miroslava Chyláka, o ktorej Pravda pred časom písala, sa ešte zhoršila. Vtedy sa sťažovali na hluk, prach, popraskané steny a ťažké mechanizmy, ktoré sa pohybujú za plotom ich záhrady. To všetko preto, že pri dome im stavajú diaľničný privádzač, ktorý bude súčasťou úseku D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto. Ich žiadosť, aby Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ich dom odkúpila, keďže takto výrazne stratil na hodnote, im zamietli. Dôvod? Ich nehnuteľnosť nie je zahrnutá v trvalom zábere stavby.

Hroziace nebezpečenstvo

Nedávno im pribudol ďalší problém. „Momentálne sa nám nedá normálne dostať domov. Auto vo dvore parkovať nemôžeme, pred bránou to máme rozkopané. Nechávame ho preto na rozostavanom kruhovom objazde, alebo ideme zhruba o päťdesiat metrov ďalej,“ priblížil pán Miroslav. „Potom je komplikované prejsť domov s nákupom. Museli sme sa doslova plahočiť blatom. Neskôr tam nasypali trochu makadamu, ale stále je to nebezpečné – stačí, že sa náš malý syn pošmykne a môže spadnúť do výkopovej jamy,“ spomenul čierny scenár.

Takto rozbité to majú pred svojou bránou už tri týždne. Práve toľko vraj odhadovali robotníci, že to potrvá, kým to vrátia do pôvodného stavu. Doteraz sa tak ale nestalo a nič tomu ani nenasvedčuje. „Budeme radi, ak to stihnú do Vianoc,“ podotkol Chylák. Objasnil, že pred ich bránou to rozkopali kvôli opornému múru s protihlukovou stenou, ktoré stavajú v strede pôvodnej cesty. „Nám potom urobia príjazdovú úplne inak, ako bola predtým,“ poznamenal. Stále trvá na tom, že za „peklo“, ktoré im výstavba privádzača spôsobuje, si zaslúžia aspoň nejakú kompenzáciu.

„Veď toto nie je normálne. Sme v neustálom strese, vyčerpaní, unavení,“ hovorí hlava päťčlennej rodiny. „Diaľničiari s nami vôbec intenzívne nekomunikujú, ako to navonok prezentujú. Vždy boli snahy len z našej strany, pričom aj poslednú žiadosť o kompenzáciu nám zamietli. Nikto sa nám nikdy neozval, nikto za nami neprišiel,“ tvrdí. Ľudia z NDS podľa neho chodievajú kontrolovať, ako stavba pokračuje, no ani ich nenapadne zastaviť sa u nich a opýtať sa, či je všetko v poriadku a ako sa im tam žije.

Ako „päsť na oko“

„Ak sa vôbec niečo dozvieme, že čo sa v našom okolí bude diať, tak jedine od robotníkov stavebnej firmy, ktorá to pre NDS realizuje,“ pokračoval Chylák. „Keď som diaľničiarov skúšal kontaktovať telefonicky, jednotliví úradníci reagovali, že oni to nemajú na starosti. Stále ma prepájali, bol problém dovolať sa kompetentnej osobe,“ povedal. Myslí si, že v súvislosti s kompenzáciou by im možno mohlo pomôcť mesto.

„Keby sa za to prihovorilo jeho vedenie, malo by to silnejšiu váhu,“ mieni. Pripomenul, že podmienky, v ktorých žijú, nie sú zavinené nimi, ale diaľničiarmi a mestom, ktoré výstavbu povolilo. „Ocenil by som, keby za našu kompenzáciu tiež nejako zabojovali,“ uzavrel.

Primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda reagoval, že v tejto veci sa, priamo v priestoroch NDS, prihováral niekoľkokrát osobne. „Vždy mi bolo sľúbené, že sa znova na to pozrú, no urobili to len laxne, teda tak, že nič nevideli. Vždy sa vyhovárali na kadejaké vnútorné predpisy, že vykupovať to môžu len do určitých metrov a podobne,“ hovorí.

zväčšiť Foto: archív rodiny dom, Kysuce, diaľničný privádzač, rozbitá cesta Takto to vyzerá pred domom Chylákovcov.

Primátor zdôraznil, že Miroslava Chyláka pozná a jeho situáciu mu vôbec nezávidí. „Mrzí ma, že diaľničiari to vyhodnotili v jeho neprospech, lebo ten jeden dom, keďže dva susedné odkúpili, už tiež mohli nejako vyriešiť. Teraz je tam ako päsť na oko,“ mieni. Chápe vraj, že štát to má právne dobre ošetrené a prípadnýá súdny spor by zrejme vyhral. „No mohli sa na to pozrieť aj z ľudského hľadiska. Keby som bol na pozícii nejakého vysokého manažéra NDS či ministerstva, určite by som sa snažil nájsť riešenie, aby som sa s nimi dohodol,“ doplnil Mihalda.

O kompenzácii ani slovo

Našu otázku o prípadnej kompenzácii NDS nekomentovala. Tvrdí, že nie sú ľahostajní k vzniknutému stavu potrebnému pre dokončenie dopravnej infraštruktúry, ktorá pomôže celému regiónu.

„S rodinou pána Chyláka je v kontakte, okrem iného, aj zhotoviteľ, ktorý je zodpovedný za realizáciu prác. Ako je štandardom v obdobných situáciách – informuje o postupe a o akýchkoľvek obmedzeniach, ktoré by sa rodiny mohli akokoľvek dotknúť,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

„Rodina nemá znemožnený prístup, ale dočasne obmedzený, pričom sú vykonané opatrenia, ktoré jej umožnia prechod „suchou“ nohou, aby sa v maximálnej možnej miere minimalizoval dopad na ich každodenný život,“ poznamenala hovorkyňa. Uzávera cesty, na ktorej prebieha budovanie kruhového objazdu, by podľa ich predpokladu mala trvať do polovice decembra. „Samozrejme urobíme všetko, čo je technicky možné, aby to bolo čo najskôr,“ dodala.