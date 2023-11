Muž obvinený z pobodania ženy vo vlaku na Spiši ostáva vo väzbe

Muž stíhaný za pobodanie 22-ročnej ženy v rýchliku pri Spišskej Novej Vsi ostáva vo väzbe. "Krajský súd v Košiciach zamietol sťažnosť obvineného Mateja Š. proti rozhodnutiu Mestského súdu v Košiciach o vzatí do väzby," uviedla hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová.

Krajský súd sa tak stotožnil s dôvodmi a názorom sudkyne pre prípravné konanie mestského súdu a 22. novembra na neverejnom zasadnutí potvrdil jej rozhodnutie.

Dvadsaťdeväťročný muž z okresu Spišská Nová Ves čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. V prípade dokázania viny mu hrozí podľa polície trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.

Mladú ženu mal napadnúť 1. novembra vo vlaku R 762 smerujúcom z Košíc do Žiliny. Okrem bodných rán na krku utrpela žena aj rezné poranenia na rukách. Do spišskonovoveskej nemocnice ju záchranári priviezli so stredne ťažkými zraneniami.