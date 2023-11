Zhrození susedia šalianskeho masakra: Poznali sme ich ako slušných ľudí, mladík mal asi psychické problémy

Šaľa - brutálna vražda Video Zdroj: TV Pravda

Čo sa mohlo odohrávať v hlave medika Bruna (†23), keď sa s nožom v ruke, v utorok krátko pred pol šiestou ráno, vrhol na svojich najbližších, si susedia nevedia vysvetliť. Nikdy predtým nepočuli z bytu rodiny poznačenej touto tragédiou žiadny hluk ani hádky.

Rodinná tragédia v Šali Pri tragickej udalosti v bytovke v Šali prišli o život dvaja ľudia, ďalší dvaja skončili v nemocnici s bodnými poraneniami. Podľa polície išlo o slušnú rodinu, s ktorou polícia doposiaľ nikdy nemala problém. Fotogaléria 6 fotiek +3

Psychické problémy?

„Poznal som ich ako slušných ľudí. Neboli s nimi žiadne problémy. Málokto ich tu nejako lepšie poznal, presťahovali sa sem asi pred tromi rokmi z Popradu,“ prezradil nám sused Zolo. „Chlapcov som vídal chodievať von s otcom. Ten pracoval ako kuchár, no teraz je na invalidnom dôchodku. Jeho manželka je vraj učiteľka,“ povedal. Ich mladší syn, už nebohý, Ruben (†17) bol študentom gymnázia.

„Ráno som počul, ako keby niečo vypadlo z okna. Zadunelo to. Absolútne som však nevedel, o čo ide. Dozvedel som sa o tom, až keď mi zavolal kamarát, že v našom vchode sa stala vražda,“ pokračoval Zolo. „Potom som tu už videl kopu policajtov a dve sanitky. No a ten mŕtvy chlapec, čo vyskočil z okna, tam ešte stále leží,“ ukázal smerom za bytovku. O jeho slovách sme sa, krátko pred jedenástou doobeda, presvedčili, keď sme sa tam išli pozrieť. Nehybné telo mladíka o chvíľu nato prišli zobrať zamestnanci pohrebnej služby.

Políciu zavolali práve susedia. Tí nad beštiálnym činom mladíka len krútia hlavami. „Z okna vyskočil nahý. Zrejme mal psychické problémy. Inak si to vysvetliť neviem,“ zhodnotila staršia pani. „Rodičia musia byť v šoku, majú vraj bodné poranenia hrudníka. Otca rodiny odniesli zdravotníci na nosidlách, matka prešla do sanitky na vlastných nohách, prikrytá dekou,“ priblížila suseda. „Netuším, či mali medzi sebou nejaký konflikt, ale viete, ako je to v dnešnej dobe. Stále viac mladých trpí depresiami a kadejakými duševnými neduhmi. Ktovie, čo mu išlo hlavou,“ povedala na adresu útočníka suseda.

Bezproblémová rodina

Nitrianska policajná hovorkyňa Jana Šinková potvrdila, že v utorok, zhruba štyri minúty pred pol šiestou ráno, prijali oznámenie o tragickej udalosti v Šali – Veči. „Momentálne tam prebieha obhliadka miesta činu a vykonávajú sa neodkladné a neopakovateľné procesné úkony. Preto nie je možné v tejto chvíli poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla okolo obeda Šinková. Dodala, že kriminalisti vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s prípadom obzvlášť závažného zločinu vraždy. Motív zatiaľ nie je známy.

Brunovi rodičia sú v nemocniciach v Nitre a v Galante. Hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Nitre Tatiana Kubinec potvrdila, že u nich hospitalizovali otca rodiny – leží na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Privezený bol s viacerými bodnými poraneniami. Jeho stav je vážny, no nie kritický. Je pri vedomí, komunikuje a čakajú ho ďalšie vyšetrenia,“ povedala Kubinec.

Nemocnica v Galante uviedla, že u nich prijali zranenú ženu. „Zdravotný stav pacientky je aktuálne mimo ohrozenia života,“ stručne reagovalo tamojšie komunikačné oddelenie.

Zo šalianskeho „masakru“ je zhrozené aj vedenie mesta. Podľa nich išlo o tichú a bezproblémovú rodinu. „Ako prví boli na mieste činu, privolaní susedmi, naši mestskí policajti. Tí v súvislosti s dotknutou rodinou neevidujú žiadny záznam. Boli bezproblémoví,“ povedala hovorkyňa samosprávy Erika Kollerová.

Klinický psychológ Jindřich Cupák poukázal na fakt, že vražda sa odohrala v úzkom rodinnom kruhu, čo je v prípade dosť významné. „Pravdepodobne tam išlo o zlé postavenie útočníka vo vzťahu k ostatným. Náhle ho zrejme napadlo, že si to s nimi vybaví a dopadlo to tragicky,“ zhodnotil. Mieni, že plánované to nebolo, takže sa dá hovoriť o vražde v afekte.

„V tomto prípade je evidentné, že zmysly útočníka prestali fungovať. Zjavne išlo z jeho strany o pomstu pre krivdy v rodine. Nič viac sa k tomu povedať nedá, keďže nám chýba dostatok informácií,“ doplnil Cupák.