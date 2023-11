Muž v pohostinstve surovo napadol spolusediaceho krígľom. Útok zaznamenala kamera

Policajti po príchode do pohostinstva zistili, že 43-ročný muž, bez akéhokoľvek predchádzajúceho podnetu, vzal do ruky pollitrový sklenený krígeľ a päťkrát udrel do hlavy vedľa neho sediaceho muža. „Týmto konaním spôsobil poškodenému viaceré zlomeniny, tržné rany a pomliaždeniny v tvárovej oblasti hlavy ako aj otras mozgu," uviedol hovorca s tým, že muža previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice.

Policajti agresívneho muža zadržali eskortovali na oddelenie. Nakoľko obvinený spôsobil ťažkú ujmu na zdraví, pretože útok smeroval na životne dôležitý orgán, v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov.