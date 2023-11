Polícia obvinila trojicu útočníkov, v podniku v Poprade napadli muža

„Približne dve hodiny po polnoci v spoločenskej miestnosti prebiehala rodinná oslava. Počas nej títo traja muži fyzicky napadli 36-ročného muža. Jeden z útočníkov na ňom kľačal a opakovane ho udieral do tváre, druhý ho kopal do celého tela a tretí najmladší z nich vzal kuchynský nôž a bodol ho do brucha,“ priblížila incident hovorkyňa. Ďalšiemu útoku podľa nej zabránil muž z Východnej, ktorý vytrhol nôž z rúk jedného z útočníkov. Napadnutý utrpel ťažký úraz, ktorý si vyžiada dlhodobé liečenie.

„Všetci traja útočníci boli políciou zadržaní a obmedzení na osobnej slobode a skončili v cele policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade ich na základe preukázanej dôkaznej situácie obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví. Skutok podľa polície spáchali formou spolupáchateľstva. Okresný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. Ak sa im vina pred súdom preukáže, za toto konanie im hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.