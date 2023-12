Adventná drzosť: Polícia pátra po páchateľovi, ktorý zo žilinského lesoparku ukradol stromčeky

Ukradnuté borovice Video Zdroj: TV Pravda

Na kurióznu krádež upozornil primátor Žiliny Peter Fiabáne. Spúšť po zlodejoch komentoval počas tradičnej obhliadky lesoparku, ktorým ho sprevádzal jeho správca. „Trápi ma, že s pomocou európskych fondov sme realizovali výsadbu stromov, z ktorých minimálne dvanásť borovíc bolo našimi spoluobčanmi ukradnutých. Žiaľ, hovorí to o stave našej spoločnosti,“ podotkol Fiabáne.

„Záleží nám na lesoparku, práve preto sa jeho správe a údržbe intenzívne venujeme. Mrzí ma, že klimatická zmena v ňom zasiahla zdravotný stav stromov, s čím sa aktuálne musíme vysporiadať,“ doplnil primátor.

Vytiahli ich aj s koreňmi

Viacerí Žilinčania nad touto správou rozhorčenie krútia hlavami. Reagovali, že na takéto absurdné skutky, ako sú krádeže stromov a podobne, treba poukazovať.

„Vždy existuje štipka nádeje, že si niekto možno vstúpi do svedomia, alebo že sa nájde človek, ktorý páchateľa videl,“ poznamenala Iveta. Ďalšia obyvateľka, Katarína, zdôraznila, že v lesoparku naozaj ubúdajú stromy. Samospráve odkazuje, aby to nevzdávala a sadila ich aj naďalej. „Miznú tu tiež kŕmidlá,“ povedal nám Ján, ktorý práve popri jednom prechádzal. Ukázal pritom na malú búdku pre vtáctvo. „Ruky by som im odtrhol. Kto potrebuje takýmto spôsobom získať niečo, čo už má svojho pána?“ netajil znechutenie.

My sme v lesoparku natrafili aj na muža, ktorý si krádež borovíc všimol ako prvý. „Každé ráno, denne, sa tadiaľto prechádzam, spolu s manželkou,“ pozrel sa Peter Moravčík na svoju polovičku, ktorá opäť po jeho boku nechýbala.

„Hneď nám to udrelo do očí. Tie diery po chýbajúcich stromoch sa nedali prehliadnuť. Vedeli sme, že ich vysadili len nedávno, poriadne nás to nahnevalo,“ povedal. Krátko nato stretol zamestnanca mesta, ktorého sa na chýbajúce borovice začal pýtať. „Okamžite sa tam išiel pozrieť a potvrdilo sa, že ich niekto ukradol,“ vysvetlil. Je presvedčený, že to urobil niekto „na objednávku“.

„Za fľašku to pre niekoho mohol urobiť hocikto,“ mieni Moravčík. „Asi to skončilo v niekoho súkromnej záhrade. Ten, kto si to tu vyhliadol, musel vedieť, že borovice sú čerstvo nasadené a von pôjdu zo zeme, aj s koreňmi, veľmi ľahko,“ priblížil. Keby vraj zlodeji chceli podobnú krádež uskutočniť inde, „kdesi pod poľom“, išlo by im to oveľa ťažšie. „Tam by to museli prácne vykopávať. Tu sa to dalo pekne vybrať,“ uzavrel.

Ako vianočné asi neskončia

Marián Cisárik zo žilinského oddelenia životného prostredia nám ukázal dve lokality, odkiaľ stromčeky zmizli. „Tu zobrali, priamo zo zeme, štyri kusy,“ ozrejmil s tým, že sa nachádzame v blízkosti vojenského pamätníka. Pokračoval, že zhruba dvesto metrov odtiaľ zlodeji ukradli ďalšie štyri borovice o týždeň nato.

„Sme z toho smutní, lebo ľudia túto výsadbu vnímali pozitívne,“ pokračoval Cisárik. Krádež podľa neho nesúvisí s blížiacimi sa Vianocami – ako ozdobená dekorácia zrejme takto „ukoristené“ stromčeky neskončia. „Sú ešte malé, majú možno meter dvadsať. Nie sú ani tvarované ako vianočný stromček. Skôr si myslím, že mohli putovať k nejakému pestovateľovi do záhrady,“ uzavrel.

Vedúca žilinského odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Katarína Gazdíková uviedla, že s podporou nórskych fondov vysadili v lesoparku 130 stromov, v jeho okolí ďalších 45. Celkovo to stálo 35-tisíc eur. Krádežou vznikla mestu škoda približne tisíc eur.

„Páchateľ nebol videný. Je predpoklad, že to urobil v noci. V tom období v lesoparku kamery neboli. V súčasnosti sú dve – jedna v detskom areáli a ďalšia na mieste výsadby,“ objasnila s tým, že podali aj trestné oznámenie.

Čítajte aj Pacient môže čakať niekoľko hodín a príde bežná dodávka, kritizuje NKÚ rezort zdravotníctva

Žilinská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová reagovala, že v tejto veci trestné stíhanie za krádež, po vykonaní potrebných procesných úkonov, prerušili. „Nepodarilo sa zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči konkrétnej osobe. Na objasnení prípadu naďalej intenzívne pracujeme a po páchateľovi skutku pátrame,“ povedala. Dodala, že v prípade zistenia nových skutočností budú postupovať v zmysle Trestného poriadku.

S podobným prípadom krádeže sa v Žiline stretli už vlani, keď im, na tom istom mieste, zmizlo desať borovíc. Ďalšie ubúdajúce stromy, ktoré spomenuli viacerí ľudia, vraj súvisia s kalamitnou ťažbou. „Na to vydáva povolenie odborný lesný hospodár. Nepovolená ťažba zistená nebola,“ hovorí Gazdíková. Vysvetlila, že v rámci klimatických zmien tam vysychajú najmä smreky, ktorých tento rok vyťažili približne sedemsto. „Aj s prihliadnutím na uvedený stav sme v lesoparku riešili spomínanú výsadbu z Nórskych fondov,“ podotkla.

O krádežiach kŕmidiel samospráva vedomosť nemá. „Tie si ale v lesoparku inštalujú sami občania. Keďže ide o dobrú vec, nebránime im v tom,“ dodala.