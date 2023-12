Jedna z prvých slovenských nocľahární funguje už tri desaťročia. Na konte má státisíce prenocovaní

Aktuálne prespáva v banskobystrickej nocľahárni Večierka pätnásť bezdomovcov. Niektorí sa tam vracajú pravidelne každú zimu, no zamestnanci sa počas troch dekád jej existencie stretli aj s príbehmi so šťastným koncom. Viac ako stovka ľudí si, s ich pomocou, našla vlastné bývanie a prácu.

Banská Bystrica bola pred tridsiatimi rokmi jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré na svojom území zriadilo nocľaháreň a začalo sa venovať krízovej intervencii v sociálnych službách na profesionálnej úrovni. Ľuďom žijúcim na ulici podali pomocnú ruku, v roku 1993, samospráva spolu s tamojším územným spolkom Slovenského Červeného kríža, okresným úradom a Slovenskou katolíckou charitou. Odvtedy tam poskytli takmer 200-tisíc nocľahov.

V rámci tohto zariadenia funguje v meste pod Urpínom aj ohrevňa. Ide o vykurovaný priestor, ktorý je v zimných mesiacoch sprístupnený, za dohodnutých podmienok, aj počas dňa. Fridrich Močáry, vedúci sociálnych stredísk v Banskej Bystrici objasnil, že nocľaháreň je otvorená len v čase od osemnástej hodiny večer do pol ôsmej rána.

„V prípade nepriaznivého počasia, teda v mínusových teplotách, počas sneženia a podobne, sa zriaďuje ohrevňa. Tá sa nachádza v prízemných priestoroch nocľahárne, kde sa ľudia bez domova môžu zdržiavať už aj doobedňajších hodinách,“ hovorí Močáry. V ostatných dňoch podľa neho túto možnosť zatiaľ nevyužil nikto, no na nocľah tam každý večer prichádza minimálne pätnásť ľudí. „Kapacita je pre dvadsiatich,“ podotkol.

Niektorí išli „do sveta“

Niektorí sa tam vracajú pravidelne už niekoľko rokov. „Je to taký kolobeh. Po určitom čase by sa tí ľudia mali niekde posunúť, no nie každému sa to darí. Sú takí, ktorí vyššiu métu nedosiahli. V podstate sú spokojní s tým, čo majú. Viem minimálne o štyroch, ktorí chodia do nocľahárne dlhoročne,“ pokračoval Močáry. Pozná však aj úspešné príbehy ľudí, ktorí sa z najhoršieho dostali a momentálne žijú pohodlnejšie.

„Rok pred pandémiou sme mali z tohto pohľadu najšťastnejší. Prácu, podnájom, prípadne vlastné bývanie si vtedy našlo viac ako 23 ľudí. Pomohli sme im s umiestnením do lepšieho, prípadne do domova dôchodcov či sociálnych služieb,“ vysvetlil Močáry. „Niektorých sme vyprevadili aj do sveta, teda za prácou úplne mimo Slovenska. Poskytli sme im poradenstvo a podobne,“ ozrejmil. Dodal, že k vlastnému bývaniu sa za tri desaťročia existencie Večierky podarilo dostať viac ako stovke ľudí.

„Patríme k lídrom v poskytovaní a variabilite zariadení a v riešení sociálnej krízovej intervencie. Pripravení sme aj na tohtoročnú zimu. V prípade, že si nejaká osoba bez domova bude počas mrazivých dní a nocí vyžadovať prevoz do ohrevne, spolupracujeme so zdravotnou dopravnou službou,“ uviedol Karol Langstein, vedúci banskobystrického oddelenia sociálnej a krízovej intervencie.

Ľudia bez domova si už tradične pochutnajú počas Vianoc na kapustnici.

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko pripomína, že nocľaháreň s ohrevňou môžu využívať len tí, ktorí vedia dodržiavať pravidlá. Potom je už na ich rozhodnutí, či prijmú nadväzujúcu pomoc Slovenského Červeného kríža a bude s nimi vykonávaná sociálna práca v útulkoch. Okrem nich však na verejných priestranstvách žijú aj takí ľudia, ktorí odmietajú dodržiavať poriadok, podmienky a celkovo na sebe pracovať. Aj tým podľa neho pomáhajú pracovníci terénnej sociálnej služby.

„Stále sa nevzdávame myšlienky realizácie nízkoprahovej nocľahárne. Súvisia s tým ale viaceré úskalia, ktoré, zatiaľ, znemožňujú uskutočnenie tohto zámeru. Problémom je najmä výber vhodnej lokality. Často totiž narážame na podnety od obyvateľov, ktorí nesúhlasia s takýmto projektom v blízkosti ich obydlí,“ povedal Nosko.

Dračí dych aj tento rok

Riaditeľka banskobystrického Červeného kríza Zuzana Stanová v súvislosti s výročím nocľahárne spomenula paralelu s 30-ročným človekom, ktorý dosiahol určitú veľkosť. „Tiež silu potrebnú na vykonávanie určitých činností, aby sa mohol prispôsobiť životu. Skončil školskú prípravu, vstúpil na trh práce, založil si rodinu. Naša večierka je ako úspešný dospelý človek,“ mieni. Pokračovala, že na začiatku sa hľadali tak, ako to robí a učí sa v živote malé dieťa.

„Postupne sme rástli a vychytávali chyby, často sme sa učili aj na vlastných. Dnes už vieme zhodnotiť, že sme sa naučili všetko správne. Tento druh sociálneho zariadenia je potrebný ako prvý záchyt klientov, ktorí sa ocitli, pre nich, v neriešiteľnej situácii,“ zhodnotila riaditeľka s tým, že v súčasnosti je Večierka schopná pomáhať všetkým, ktorí o to požiadajú.

Langstein zdôraznil, že už tradične sa budú snažiť vytvoriť pocit domova pre ľudí bez strechy nad hlavou aj počas blížiacich sa vianočných sviatkov. Na Štedrý deň si tam budú môcť pochutnať na vianočnej kapustnici, ktorú všetci poznajú pod názvom Dračí dych.

„Receptúra je rovnaká už dlhé roky, odlišuje sa len svojskými prísadami. Nemôže chýbať údené mäso, klobása, kapusta, hríby, koreniny. Ak kapustnica ostane, hlboko sa zamrazí a bude k dispozícii všetkým klientom nocľahárne aj počas zvyšných sviatočných dní,“ uzavrel.