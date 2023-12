Cena za smeti v mestách stúpne aj o desiatky percent. Kde si rekordne priplatíte?

Na extrémne zvýšenie poplatkov za odpad upozorňujú zhrození Lučenčania. Tamojší poslanci schválili, že od januára to u nich pôjde výrazne hore. Nepopulárny krok v tejto súvislosti avizujú všetky samosprávy, no metropolu Novohradu zrejme netromfne žiadna.

Odpad v Lučenci Video Reportáž z júna 2023 / Zdroj: TV Pravda

Poplatok za vývoz smetí pôjde v Lučenci v bytovkách, od nasledujúceho roka hore z 29 na 50 eur ročne za osobu, čo predstavuje zvýšenie o 72 percent. Táto služba sa na tamojších sídliskách vykonáva raz týždenne. Štvorčlennú „famíliu“ to ročne vyjde až na 200 eur.

V rodinných domoch cena tejto služby „vystrelí“ z rovnakej sumy na 162 eur, pričom odvoz 120 litrov veľkej nádoby sa uskutoční raz za dva týždne. Tu však treba pripomenúť, že sa to delí počtom obyvateľov žijúcich v jednej nehnuteľnosti. Mesto to však v domoch limitovalo tak, že v domácnosti s počtom do troch osôb bude zvážaný odpad len raz mesačne. V takom prípade to rodinu vyjde na 81 eur ročne. Znížená frekvencia však ľuďom nemusí stačiť. Najmä ak ide o mladý pár s novorodencom, kde produkcia odpadu v podobe plienok a podobne je oveľa väčšia.

Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) odklepli tamojší mestskí poslanci v prvý decembrový deň. Predsedníčka občianskeho združenia Náš Lučenec Martina Hricová tento krok hlasno kritizuje.

„Ozývajú sa nám viacerí nespokojní ľudia. Kvalita týchto služieb nezodpovedá cene. V jej výške sme zrejme rekordérmi,“ reagovala. Samospráva podľa nej v porovnaní s vlaňajškom znížila poskytovanie služieb vývozu odpadu pre niektoré rodinné domy na štvrtinu, no cenu neprimerane navýšila. To však nie je všetko. „Úľavy, ktoré sú v novom VZN pri určení poplatku za odpady, zabudli na starobných a invalidných dôchodcov,“ tvrdí.

„To sú takzvané férové odpady. Skôr je to ale diskriminačné,“ pokračovala Hricová s tým, že inak sú účtované rodinné domy a inak bytovky. „Tie nebudú mať žiadnu motiváciu separovať. No a v domoch máme množstvový nevážený zber. Do nádoby to potom človek stále viac tlačí, aby to nejako vyšlo. Rodine, ktorá má malé dieťa, to jednoducho nestačí,“ uviedla. Celé to vraj bude mať nielen finančný dopad na obyvateľstvo, ale tiež na životné prostredie. Hrozí, že rôzne „smeti“ skončia na čiernych skládkach, čoho svedkami sú už dnes. „Keď to niektorí nemajú kde hodiť, nájdu si na to iný priestor,“ mieni.

Ako mestá dvíhajú ceny za odpad

mesto súč. cena byty rod. domy cena od januára byty domy Lučenec 29€ 29€ 50€ 81€ (do 3. osôb)/162€ Bratislava 66€ 86€ 86€ 112€ Partizánske 40€ 40€ 46€ 46€ Prievidza 48€ 48€ 73€ 73€

„Keďže ľuďom v bytoch zvýšili paušál, sú nahnevaní. Mnohí si povedia, že načo majú separovať, keď aj tak platia viac. Smeti jednoducho budú hádzať hocikde do voľnej kuka nádoby. Plast, sklo, komunálny odpad, všetko na jednu kopu. Veď aj tak zaplatia rovnako. Nikto to neodkontroluje,“ dodala Hricová.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Martina Hricová, predsedníčka, OZ Náš Lučenec Lučenčanka Martina Hricová zdražovanie služieb týkajúcich sa odpadového hospodárstva otvorene kritizuje.

Nový systém prehodnotia

Hovorkyňa Lučenca Michaela Baboľová pripomenula, že samosprávy na Slovensku sa musia vyrovnať s vážnymi výpadkami v rozpočte, a to najmä z dôvodu dlhodobého podhodnotenia príjmov, ktoré dostávajú od štátu a prijatia nových zákonov s negatívnym dopadom na ich rozpočty.

„Výpadky v ňom spôsobili nekompenzované legislatívne zmeny ako daňový bonus, valorizácia miezd a platov, zmena financovania neštátnych škôl, tiež inflácia či nárast cien energií,“ vymenovala. Pokračovala, že s takýmito negatívnymi dopadmi nie je možné vyrovnať sa len šetrením na vlastnej prevádzke či obmedzením služieb, ale je potrebné prehodnotiť aj výšku poplatkov a daní.

„Lučenec za ostatných trinásť rokov zvyšoval poplatok za odpad len raz. Zahŕňa všetky služby v rámci odpadového hospodárstva, ktoré sa každoročne zdražujú. Minulý rok na to mesto doplácalo 800-tisíc eur zo svojho rozpočtu, to znamená, že občania platili menej, ako boli skutočné náklady,“ vysvetlila. Zvýšenie sumy v tamojších bytovkách predstavuje nárast na osobu 1,75 eur, čo je podľa nej porovnateľné aj s inými mestami v rámci Slovenska.

Hovorkyňa potvrdila, že v rodinných domoch je poplatok odstupňovaný podľa počtu osôb v domácnosti, pričom novým VZN je stanovená aj minimálna frekvencia vývozu. „Ak domácnosti nepostačuje jedna očipovaná nádoba, má možnosť dokúpiť si druhú alebo stolitrové označené vrece na odpad,“ objasnila.

Poplatky vraj môžu byť znížené podľa úľav vo výške 25 percent. Týka sa to zdravotne ťažko postihnutých, ľudí s prechodným pobytom, študujúcich či pracujúcich mimo Lučenca (nad 100 km) a v hmotnej núdzi. Pri rodinných domoch s jednou osobou bude možné požiadať o zníženie poplatku o 30 percent z dôvodu zmiernenia tvrdosti zákona o miestnych daniach a poplatku za odpad.

„Nie je objektívne porovnávať Lučenec napríklad s Bratislavou, keďže naše mesto zavádza množstevný systém len teraz. Počas budúceho roka budeme prehodnocovať nový systém a spracovávať pripomienky s tým, že v ďalšom návrhu VZN môžu byť zapracované,“ uzavrela Baboľová.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda odpad, kontajnery, Lučenec Poplatky za odpad idú vo väčšine miest hore.

V Košiciach to neprešlo

Zvýšenie poplatku za odpad o 30 percent nedávno avizoval, spolu so starostkami a starostami bratislavských mestských častí, aj primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Podobne ako ostatné samosprávy sa podľa neho už viac ako rok snažia vyrovnať s vážnymi výpadkami v rozpočte spôsobenými „parlamentnou legislatívnou smršťou“ v predchádzajúcom období, ktorá v kombinácii s infláciou a nárastom cien energií obrala mesto o desiatky miliónov eur. Samozrejme, pomôcť v tom má tiež zvýšenie dane z nehnuteľnosti v priemere o 35 percent.

„Pre žiadnu samosprávu nie je príjemné zvyšovať poplatky. Predchádzajúce politické rozhodnutia, ktoré vybrali z našich rozpočtov obrovské zdroje, však obciam a mestám inú možnosť nedávajú,“ podčiarkol Vallo. Zároveň pripomenul, že ceny za odvoz komunálneho odpadu sa u nich nemenili deväť rokov.

„V konkrétnych číslach bude úprava týchto poplatkov znamenať, že suma za odvoz 120-litrovej nádoby na odpad, v dvojtýždňovom intervale, sa zvýši zo súčasných 86 na 112 eur ročne,“ objasnil primátor. V prípade záujmu podľa neho bude možné prejsť na štvortýždňový interval odvozu, pričom suma sa tak zníži na 56 eur za rok.

Hovorca Peter Bubla ozrejmil, že modelový prepočet robili v rámci rodinných domov. Bytovky majú čierne 1 100-litrové kontajnery, kde bola sadzba poplatku 16,60 eura, no podľa návrhu by mala byť 21,50 eura. Ak sú pri bytovke štyri kontajnery, pri frekvencii odvozu raz za týždeň, predstavuje súčasný ročný poplatok za osobu 66 eur, po novom by to malo byť 86 eur. Samozrejme, ak to prejde na decembrovom zastupiteľstve.

V Košiciach návrh o zvyšovaní poplatkov za odpad cez tamojšich poslancov minulý týždeň neprešiel. Hovorca tamojšej samosprávy Dušan Tokarčík vysvetlil, že mesto za tieto služby ročne dopláca päť miliónov eur. Čiže to, čo vyberajú od ľudí, nepokrýva skutočnú potrebu.

Paušálny poplatok za odpad dnes v Košiciach predstavuje 45 eur na osobu. Na budúci rok bola navrhnutá jeho úprava na 66 eur, čo je rozdiel takmer 48 percent. „Novinkou by bolo, že seniori od 62 do 65 rokov by mali nárok na 25-percentnú zľavu a nad 65 rokov 50-percentnú,“ uviedol Tokarčík.

Pri množstevnom zbere v rodinných domoch sa teraz v Košiciach platí za jednu nádobu v objeme 110 litrov a s vývozom raz týždenne ročný poplatok 194 eur. Od januára bola navrhnutá zmena na 265 eur, čo je rozdiel vyše 36 percent.

„Keďže návrh neprešiel, nateraz zostávajú v platnosti tohtoročné sadzby. O tom, či príde k nejakým zmenám týkajúcich sa týchto poplatkov, môžu poslanci rozhodnúť ešte do konca tohto roka. Nasledujúce rokovanie je naplánované na 12. decembra,“ podotkol hovorca. Dodal, že celkový rozdiel v príjmoch a výdavkoch v oblasti odpadového hospodárstva je tento rok v Košiciach na úrovni mínus 3,6 milióna eur, ktoré musia dotovať z iných svojich príjmov. Väčšinu tejto sumy vo výške 2,7 milióna eur predstavuje povinnosť mesta zabezpečovať triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorá existuje od začiatku tohto roka.

Partizánske je unikát

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik zdôraznil, že poplatky idú hore všade. Väčšina samospráv počíta odpad nie na bytovú jednotku, ale na obyvateľa. „Takmer všetky zvyšujú taxy kvôli inflácii. Tá mimoriadnym spôsobom vstúpila do ceny služieb, ktoré ponúkajú spoločnosti podnikajúce v oblasti odpadového hospodárstva. Tam, kde sú vlastníkmi takýchto firiem mestá a obce, im stúpli náklady na mzdy a réžiu,“ hovorí Božik. „Nemajú inú šancu ako to premietnuť do úplatku, lebo ide o zákonnú povinnosť. Tá je taká, že náklad na odpad musí rozpočítať medzi obyvateľov, teda musí sa platiť občanmi. Aký odvoz si samospráva zvolí, je na nej,“ podotkol.

Božik nevie povedať, kde v rámci Slovenska si za odvoz smetí zaplatia ľudia najviac a kde najmenej. „Nemáme to z tých 2 700 samospráv, ktoré sú u nás členmi, nejako avizované,“ uviedol. Partizánske, ktorého je zároveň primátorom, si momentálne účtuje na hlavu občana zhruba 40 eur. „Podľa toho, čo navrhujú a odporúčajú ekonomická komisia s mestskou radou, to vychádza tak, že poplatok pôjde na 46 eur. Nie je to až také radikálne,“ mieni. Vysvetlil, že v Partizánskom majú rovnakú cenu obyvatelia bytov aj rodinných domov.

„Troška viac odpadu sa tvorí v bytovkách, preto sa tam častejšie robí aj zvoz. Dochádza k tomu dvakrát týždenne, kým v rodinných domoch je to len raz. Samozrejme, v bytoch ľudia nemajú možnosť kompostovať a podobne,“ spomenul Božik jednu z príčin, prečo sa viac „smetí“ hromadí na sídliskách. Vzápätí upozornil, že sú jedinou samosprávou na Slovensku, ktorá zbiera kuchynský odpad z každého bytu. Tvrdí, že toto ich prvenstvo dokonca presahuje naše hranice – držia si ho aj v rámci bývalého Československa či Vyšehradskej štvorky. „Pravdepodobne tiež v Európskej únii,“ poznamenal.

„Z činžiakov berieme kuchynský odpad dvakrát do týždňa. Každá jedna domácnosť dostala od mesta nádobku s vreckami. Tie sa vymieňajú v pondelok a piatok. Nádoby sú vybavené čiarovým kódom – kontrolujeme si to a značíme cez špeciálny softvérový systém,“ uzavrel.

Prievidza má jednotnú sadzbu za odpad, v súčasnosti nerozlišuje bytové a rodinné domy. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Krajčiovej musia teraz do hospodárenia zapracovať viaceré legislatíve zmeny, ktoré výrazne predražia nakladanie s odpadmi. Jedným z najdôležitejších faktorov navýšenia cien je obstarávanie nového dodávateľa z dôvodu vypršania aktuálnej zmluvy. Do novej sa od nasledujúceho roka premietnu všetky legislatívne zmeny a zvýšené náklady v plnej miere. Takisto povinnosť ekologických automobilov, inštalácia identifikátorov na zberové nádoby či zvýšené mzdové náklady.

„Aj keď navýšime poplatok za komunálny odpad na maximum, čo predstavuje v prepočte nárast o sedem centov na deň na navrhovanú sumu zhruba 20 centov na deň, stále budeme ako mesto musieť pri súčasnej platnej legislatíve dofinancovať z rozpočtu viac ako 1,2 milióna eur,“ uviedol vedúci ekonomického odboru Marián Bielický.

Súčasná cena poplatku za komunálny odpad je v Prievidzi 48 eur na osobu, od januára by to malo byť 73 eur, čo je nárast o približne 52 percent. Mesto však zachováva úľavy a odpustenie poplatkov z minulosti. Zároveň navrhuje rozšíriť úľavy pre dôchodcov aj nízkopríjmové domácnosti. O návrhu na zvýšenie tohto poplatku by mestskí poslanci mali rozhodovať na budúci týždeň.