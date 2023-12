Na Orave sa z bytovky za milión stala nočná mora: Zúfalá starostka sa nevie dovolať spravodlivosti

Pre hroziaci pád balkónov, stropných dosiek či schodiska na rozostavanej bytovke v malebnej dedinke Malatiná museli všetky práce na projekte stopnúť. V súčasnosti už pritom mala byť skolaudovaná a slúžiť nájomcom. Podľa starostky si obec teraz so sebou nesie ťažké bremeno. Kvôli tomuto „dedičstvu“ po svojom predchodcovi podala trestné oznámenie, no to bolo vyhodnotené v zmysle, že „skutok sa nestal“.

Výstavbu problémového bytového domu, so sedemnástimi bytmi, odštartovali v Malatinej ešte za bývalého starostu Zdenka Kubáňa. Zmluva o dielo bola podpísaná v roku 2019. Súťaž na takmer miliónový tender vyhrala žilinská firma House realization, ktorá sa do nej zapojila ako jediná. Peniaze na realizáciu čerpala obec z poskytnutého úveru 492-tisíc eur od Štátneho fondu rozvoja a bývania (ŠFRB) a z dotácie od ministerstva dopravy vo výške 328-tisíc eur.

„Začalo sa teda stavať, no vlani v auguste prišla zo ŠFRB finančná kontrola. Tá poukázala na viacero nedostatkov, čo bolo dôvodom, že pán starosta začiatkom septembra minulého roka, zápisom do stavebného denníka, výstavbu pozastavil,“ hovorí súčasná starostka Malatinej Tatiana Červeňová ukazujúc spomínaný dokument. O tejto skutočnosti podľa nej bývalý richtár občanom nič nepovedal. Hneď vtedy sa však na stavbe prestalo pracovať, čiže už viac ako rok sa tam nič nedeje.

Jeden balkón už spadol

Kontrola vtedy zistila, že betónové deky stropu nemajú stužujúce vence, tiež absenciu nosných prievlakov a chýbajúci dostatočný počet keramických prekladov na oknách. „V januári tohto roka prišiel prvý výsledok finančnej kontroly, ktorý hovoril o neoprávnených čerpaniach zdrojov zo štátneho rozpočtu vo výške 13 328 eur. Boli tam napočítané prvky, ktoré reálne chýbajú, no sú vyfakturované,“ pokračovala starostka. „To znamená, že tú sumu máme vrátiť,“ podotkla. Následne k nim prišiel aj štátny stavebný dohľad.

„Ten výstavbu úplne zastavil s tým, že jeho nariadením je vykonať statický posudok a skríning stavby. Išlo o zdĺhavý a drahý proces. Najskôr sme museli vysúťažiť firmu, ktorá to zrealizuje. Potom dva a pol mesiaca trvalo, kým sa všetko diagnostikovalo a dalo na papier,“ priblížila. Výsledok, čiže posudok na dvesto stranách, dostali koncom novembra. Jeho záverom je, že stropné dosky a schodisko vôbec nevyhovujú požiadavkám platnej normy.

„Počas realizácie neboli dodržané technologické postupy, ako aj konštrukčné požiadavky na vystuženie železobetónových prvkov. Preto je stavbu potrebné bezodkladne zabezpečiť pred vstupom nepovolaných osôb a nevyhovujúce stropné dosky dočasne podoprieť,“ píše sa v posudku. Schodiská a balkóny, ktoré nie je možné sanovať, je podľa neho nutné odstrániť.

„Aby sa stavba odľahčila a náklady na sanáciu ostatných staticky nevyhovujúcich prvkov boli čo najnižšie, navrhujem murované tehlové deliace a medzibytové priečky vybúrať. Tie potom nahradiť ľahkými montovanými priečkami zo sadrokartónu,“ cituje starostka slová statika. Objasnila, že pred realizáciou sanácie je nutné, aby bol na základe statického posudku vypracovaný podrobný realizačný projekt stavby. „Pre nás to znamená, že už okrem zaplatených 21 750 eur za tento posudok potrebujeme viac ako 20-tisíc na vypracovanie projektu sanácie, ktorý nám povie, čo všetko treba robiť a koľko to celé bude stáť,“ vraví Červeňová.

Obec teraz vyzve zhotoviteľa, nech všetky vady a nedostatky odstráni na vlastné náklady. „Tiež aby nám uhradil peniaze za statický posudok,“ poznamenala. Zdôraznila, že za zbabraný projekt musí byť niekto zodpovedný. „Veď teraz nám hrozí nútená správa. Celý rok riešime len to, aby sme sa jej vyhli,“ hovorí. „Skolaudované sme to mali odovzdať v júni. V auguste nám padla banková záruka, museli sme riešiť záložné právo,“ vysvetlila.

Pripomenula, že jeden z balkónov, na prvom poschodí, spadol už na jar. „Podľa zodpovedných to tak ale nebolo. Vraj bol odpílený certifikovanou firmou. Sú však svedkovia, ktorí tvrdia, že na vlastné oči ten pád videli, o čom aj vypovedali,“ povedala.

Šetrili na materiáloch?

Obec podala v tejto veci podnet na Generálnu prokuratúru, no dvesto stranový posudok zaniesla starostka, 28. novembra, aj na políciu v Dolnom Kubíne.

„Chcela som to osobne odovzdať vyšetrovateľovi, ktorý ale nebol v práci. Jedna pracovníčka mi tam povedala, že čerpá dovolenku. Reálne sa teda mohol dostať k výsledkom posudku najskôr 29. novembra,“ hovorí starostka. „Zaujímavé je, že už 30. novembra vydal rozhodnutie o odmietnutí veci s tým, že nie je naplnená skutková podstata trestného činu. Tomuto na Slovensku hovoríme rozsiahle vyšetrovanie,“ netají rozhorčenie. „Trestné oznámenie sme dali z úradnej povinnosti, lebo obec disponuje dostatočným počtom reálnych dôkazov, že bola naplnená podstata trestného činu,“ podčiarkla. K dispozícii má aj úradné záznamy zo spoločných stretnutí s viacerými svedkami.

Tieto dokumenty, z júna a septembra tohto roka, podpísané všetkými zúčastnenými, nám vzápätí aj ukázala. Bývalý konateľ firmy, ktorá stavbu realizovala, tam napríklad uvádza, že v decembri 2020 v spoločnosti dobrovoľne skončil. Zdôvodnil to tým, že mu bol prezentovaný úmysel posunúť stavbu nie v súlade s projektovou dokumentáciou, ale s jasným cieľom ušetriť nacenené peniaze. Povedal tiež, že má informácie, ako bol bývalý starosta upozorňovaný na možný problém, lebo neboli v súlade fakturované veci s harmonogramom, výmerom a podobne.

V zázname je aj výpoveď bývalého robotníka z dotknutej stavby, ktorý okrem iného tvrdil, že exstarosta, stavbyvedúci a človek, ktorý na základe splnomocnenia vykonával za obec finančnú kontrolu, „boli jedna banda“. Chceli vraj ušetriť čo najviac a oklamať ľudí. „Som ochotný podať svoju výpoveď aj na polícii. Bol som priamym svedkom, ako spadol ten balkón,“ spomenul robotník aj jarnú katastrofu. Stavebný dozor práve on upozorňoval na to, že balkón to nevydrží. Poukázal tiež na ďalšie chyby. „Na prvej deke bolo železo nahádzané, ľudovo povedané, ako slama,“ poznamenal s tým, že na stavbe sa používali nekvalitné materiály. Posťažoval sa aj na to, že viacerí pracovníci nedostali mzdu.

„Veľmi intenzívne budem iniciovať stretnutie s ministrom vnútra, lebo sme v demokratickej republike, kde by mal mať občan nárok na spravodlivosť,“ uviedla starostka. „Chcem sa ho spýtať, kde je spravodlivosť – lebo tu teraz trpia obyčajní ľudia. Ani jeden obyvateľ z tejto dediny predsa nemôže za to, ako sa stavalo a ako to dopadlo,“ zhodnotila. Zdôraznila, že škoda na majetku obce je obrovská, má to na nich veľký finančný dopad.

„Naši ľudia poctivo platia dane ako každý iný, no teraz sa cítia podvedení. Prečo by mali byť ukrátení? Toto si určite nezaslúžia. Peniaze, ktoré sme museli šetriť na pokutu, sme mohli investovať do zveľaďovania našich ulíc,“ ozrejmila. Zároveň si neodpustila ďalšie ostré otázky. „Keby tam vyhasol ľudský život, kto ponesie zodpovednosť? Veď tá stavba je tak vážne znehodnotená, že keby tam niekto prišiel o život, ani vtedy by sme nevedeli, kto je za to zodpovedný? Ani vtedy by sa skutok nestal?“ pýta sa.

Preskúmajú to

Bývalý starosta Zdenko Kubáň reagoval, že v súvislosti s bytovkou nemá žiadne informácie, keďže už viac ako rok obec nevedie. „Kontroly prebiehali práve v čase, keď som odovzdával úrad. Vinu, samozrejme, necítim. Ako richtár som sa snažil obec budovať, práve preto sme išli do toho projektu,“ povedal. Dodal, že o trestnom oznámení sa dozvedel až od polície, kde už dvakrát podrobne vypovedal.

Kontaktovali sme aj Petra Golasa – konateľa firmy, ktorá stavbu realizovala. Ten však, keď sme sa predstavili, telefonát okamžite zrušil.

Žilinská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová uviedla, že v tejto veci eviduje dolnokubínska polícia viac konaní. „Naďalej sa v nich robia úkony, o ktorých z dôvodu ich možného zmarenia, respektíve sťaženia, nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie,“ vysvetlila.

Oslovili sme aj Generálnu prokuratúru, ktorá naše otázky postúpila Krajskej prokuratúre v Žiline. Jej hovorca Martin Kokles reagoval, že dozor v uvedenej veci vykonáva Okresná prokuratúra Dolný Kubín. „Vec bola odstúpená pôvodne z Úradu špeciálnej prokuratúry,“ ozrejmil Kokles.

„Policajný vyšetrovateľ predložil uvedenú vec na preskúmanie na Okresnú prokuratúru v Dolnom Kubíne 4. decembra. Dozorový prokurátor to v zákonom stanovenej lehote preskúma a rozhodne o ďalšom postupe. Súčasťou spisu je aj uvedený znalecký posudok,“ uzavrel hovorca.