Nový betlehem v Banskej Bystrici bude veľkým prekvapením. Čím je špeciálny?

Kremničan Peter Zoričák sa rezbárskemu umeniu venuje už viac ako polstoročie. Svoje diela vyrezáva z lipového, hruškového, čerešňového, slivkového či brestového dreva. Vyrába nielen párcentimetrové miniatúry, ale aj štvormetrové stojace skulptúry, ktoré prezentuje na výstavách doma aj v zahraničí.

Počas pandémie zhotovil štvormetrového fujaristu z dubového kmeňa či sediaceho harmonikára. „Stopu“ po ňom vidieť v humenskom skanzene aj v areáli Folklórneho festivalu Východná. Už tento víkend pribudne v blízkosti banskobystrického Barbakánu jeho najnovšie dielo – nadrozmerný betlehem. V centre mesta ho inštalujú v sobotu (9. decembra) o šestnástej hodine. Súčasťou jeho uvedenia bude ľudová vianočná hra, tiež betlehemci z Heľpy či fujarista Michal Fiľo.

Trochu to oživil

„Betlehemov som doteraz vyrobil stovky. Vo väčšine však boli reliéfne a z lipového dreva. Vlani už pribudli aj s vyrezávanými postavami,“ hovorí majster Zoričák. „Mojou snahou je, aby každá socha mala svoju dušu. Aby každého, kto sa na ňu pozerá, vedela osloviť. Niektoré postavy majú v sebe výraz veselosti, iné zas smútku a oduševnenia,“ priblížil svoju tvorbu s tým, že aj to je jeho spôsob vyjadrenia sa.

„Pre Banskú Bystricu som vyrezal prvý veľký betlehem, ktorého súčasťou sú sochy Svätej rodiny v pozadí s anjelom. V budúcom roku ešte pribudnú traja králi,“ pokračoval. Postavy Panny Márie a svätého Jozefa prispôsobil tvaru dreva – zhotovil ich kľačiacich. Stojaci anjel má priemer približne 45 a výšku 170 centimetrov. Pripravovaní traja králi majú byť vysokí takmer 180 centimetrov.

„Tento betlehem, zatiaľ so štyrmi postavami, je už v Banskej Bystrici. Ešte ale nie je inštalovaný, ľudia ho prvýkrát uvidia v sobotu,“ vysvetlil jeho autor. To, že mesto si vybralo práve jeho, považuje za česť. Váži si, že mu „radní“ prejavili dôveru. „V ostatných desaťročia prišlo do módy, že každé mesto chce mať veľký betlehem na ľudový spôsob. Keď chodievam po Slovensku, všímam si to, no už sa mi tie modely zdajú trošku monotónne. Preto som rád, že banskobystrické vedenie sa mi podarilo presvedčiť, aby bol ten ich zafarbený,“ povedal. Práve táto skutočnosť je podľa neho na tomto diele špeciálna – použil naň akrylové farby.

„Teší nás, že v priestore medzi Barbakánom a Farským kostolom Nanebovzatia Panny Márie pribudne počas tohtoročných sviatkov betlehem. Veríme, že dielu od autora oceňovaného nielen doma, ale aj v zahraničí, sa potešia malí aj veľkí, a stane sa jedným zo symbolov vianočnej atmosféry v našom meste,“ uviedla vedúca tamojšieho oddelenia kultúry Jana Očenášová.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Peter Zoričák, rezbár Peter Zoričák pri betleheme, ktorý v jeho domácnosti počas Vianoc nemôže chýbať.

Téma tém

V priestoroch banskobystrickej historickej radnice aktuálne vystavujú zhruba desať betlehemov tohto umelca. Verejnosť ich tam môže vidieť do 8. januára.

My sme majstra Zoričáka navštívili v jeho kremnickej dielni, kde nám povedal, že sklad má momentálne vyprázdnený. „Všetko je teraz na tej výstave,“ ozrejmil. Vzápätí nám predsa len ukázal niečo, k čomu má silný vzťah a z domu by to len tak nevyniesol. „Toto je jediný betlehem, ktorý by mi manželka neodpustila, keby na Vianoce nezostal doma,“ ukázal na precízne spracovaný výtvor, ktorý vznikol z rozštiepeného kmeňa lipového dreva.

„Narodenie malého vrchného šéfa je témou tém, preto som sa do toho snažil vložiť úctu, radosť, no aj nejaký humor. Anjelikov som teda urobil s holými zadočkami,“ zasmial sa.

Rezbár, ktorému už pred viac ako dvomi desaťročiami udelili ÚĽUV a ministerstvo kultúry titul majster ľudovej umeleckej výroby, je vyštudovaný historik a archivár. Celú svoju pracovnú kariéru prežil v kremnickej mincovni. Vo voľnom čase sa však začal naplno venovať aj svojmu veľkému koníčku. Vôňa dreva, sekera a dláto mu učarovali už odmala – napriek tomu, že k tejto práci ho nik neviedol. Prvé postavičky začal vyrezávať ako dvanásťročný – spojené boli s indiánskou tematikou. „Mal som vtedy vinetuovské obdobie,“ poznamenal.

V januári 2018 Zoričáka ocenili aj vo Vatikáne počas 42. ročníka výstavy „100 jasličiek“. V najmenšom štáte sveta vystavoval betlehem zložený z dvoch častí a farbený „temperkami“. V konkurencii 150 betlehemov z trinástich talianskych regiónov a viac ako tridsiatich krajín sveta získal so svojím dielom druhé miesto v kategórii zahraničné jasličky. Práve toto svoje dielo si asi cení najviac.

Niekoľko jeho drevorezieb putovalo do celého sveta, vrátane Kanady, Austrálie, Spojených štátov amerických aj Čile. Dá sa povedať, že niečo od neho sa nájde zrejme na všetkých kontinentoch. Jeho snom je zmajstrovať niečo na motívy filmu Noční jazdci, ktorý sa odohráva v poľskom pohraničí. „Vravím o sebe, že som záhorácky Goral a goralský Záhorák. Z tých končín pochádzali moja mama a otec. V Kremnici som skončil kvôli mincovni, ale takto vlastne objímam celé Slovensko,“ povedal.

No a keďže o tri mesiace sa mu už „dostaví siedmy krížik“, ako sám hovorí, rád by pri svojom okrúhlom jubileu pripravil väčšiu výstavu v bratislavskej galérii ÚĽUV-u.