Zlomený stožiar neďaleko Zvolenského zámku narobil problémy. Tisíce ľudí odpojil od elektriny

Viac ako deväťtisíc odberných miest, prevažne v Banskobystrickom kraji, zostalo na sklonku pracovného týždňa bez prúdu. Mimo prevádzky bolo viac ako tristo trafostaníc. Rozsiahle výpadky elektriny dosiahli vo štvrtok (7. decembra) úroveň energetickej kalamity. „Klasicky sú na príčine najmä poškodené stožiare, stĺpy, izolátory a vodiče vzdušných vedení vysokého napätia,“ uviedol v kritický deň hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš. Spresnil, že mnohé z týchto problémov spôsobili vysoké stromy spoza ochranného pásma spadnuté na distribučné vedenie.

Najväčšiu „šarapatu“ narobil zlomený stožiar vysokého napätia v centre Zvolena – neďaleko tamojšieho zámku. Raritnú situáciu komentoval Gejdoš s tým, že vzhľadom na okolnosti potrvá jeho oprava zrejme dlhšie. „Vedenie sa nachádza v blízkosti železničnej trate, križuje rieku a tiež ďalšie vedenie veľmi vysokého napätia, čo si vyžaduje dodržanie špecifických opatrení,“ zdôvodnil. Doplnil, že pracovníci SSD zabezpečili zásobovanie odberateľov s pomocou provizórnych riešení, napríklad motorových generátorov.

Blýskajúce drôty

Vo zvolenskej časti Na Štepnici, neďaleko zámku, ktorú pád stožiara zasiahol výpadkami prúdu, sme si v piatok doobeda všimli dva generátory. Keďže dosť výrazne hučali, boli neprehliadnuteľné. Jeden stál v blízkosti podnikov, ktoré sa tam nachádzajú, ďalší pri rodinných domoch.

„Je tu asi sedem firiem, všetky sme teraz napojené na ten generátor,“ ukázala zamestnankyňa jednej z nich, pani Ivana, na spomínaný objekt. „Môžeme ale len svietiť, nič iné. Zatiaľ sme v núdzovom stave, takže počítače nepoužívame. Keďže sú tu obývané domy, všetko by ten prístroj neutiahol, lebo v domácnostiach si musia kúriť aj variť,“ vysvetlila. Nič podobné sa im vraj nikdy predtým nestalo. „Teraz niektoré firmy svoje prevádzky úplne zavreli. Počkajú si, kým to elektrikári normálne spojazdnia,“ mieni.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda zlomený stožiar, Zvolen Zlomený stožiar odrezal od elektriny rodinné domy aj neďaleké firmy.

V jednom z domov sme natrafili na mladého muža – Mareka. Priblížil, že výpadok elektriny si doma všimli krátko po šiestej ráno. „Asi desať minút pred pol siedmou zrazu všade zostala tma – ponorila sa do nej celá ulica. Práve som sa chystal do práce, kráčal som k autu, a videl som blýskajúce drôty. Hlučné to veľmi nebolo, počul som len také syčanie,“ opísal, čo sa dialo. Pôsobilo to vraj trochu hororovo.

„Deti sa zľakli, v našom dome zavládla panika. Počul som, ako so strachom v hlase kričali na mamu, teda moju manželku. Rýchlo som vybehol hore, aby som ich upokojil. Zapálili sme si sviečky a po chvíľke už bolo dobre, pohoda,“ zhodnotil. Poobede, okolo pol štvrtej, keď prišli z práce a deti zo školy, mali už na ulici generátor. „Zapli nám cez to elektrinu, za čo sme vďační – aj keď to dosť hučí,“ hovorí Marek. „Vyrušuje to najmä v noci, keď všetko počuť ešte výraznejšie. Sme ale radi, že nemrzneme a môžeme svietiť,“ dodal.

Ján Kopček, ktorý býva na rovnakej ulici, tiež spomenul hlučnosť generátora, no dá sa to vraj vydržať. „Bez elektriny sme vlastne boli len pol dňa, to je nič,“ prehodil bezstarostne. Zároveň nám tiež porozprával, čo sa v deň, keď spadol stožiar, dialo.

„So susedom sme práve odhŕňali sneh, keď sme spozorovali asi dva záblesky. Hrmenie sme ale nepočuli, tak sme zostali prekvapení. V tú ranu vyšla manželka s tým, že nemáme elektrinu,“ povedal. Komplikácie vraj v jeho domácnosti nemali. „Máme kozub, mohli sme si kúriť. Mám tiež agregát, ktorý som si nahodil, takže všetko nám fungovalo, žiadny problém,“ uzavrel s úsmevom.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Ján Kopček, Zvolenčan Ján Kopček má vlastný agregát, takže z výpadku prúdu si veľmi ťažkú hlavu nerobil.

Ťažký terén

Gejdoš pripomenul, že rýchlosť obnovovania dodávky závisí najmä od dostupnosti poruchových miest. Množstvo komunikácií je totiž neprejazdných a ťažká technika sa nemôže dostať do odľahlejších lokalít pre sneh či rozmočený terén. „Napriek tomu sme nasadili do akcie všetky dostupné sily a mechanizmy, aby sme situáciu dostali pod kontrolu čo najskôr,“ uviedol. K výmene stožiara vo Zvolene by podľa neho malo dôjsť pravdepodobne v nedeľu alebo v pondelok.

Pre neutíchajúce štvrtkové sneženie či dážď energetici nevylučovali, že poruchy ešte pribudnú. Našťastie, nakoniec sa to nenaplnilo. V piatok ráno hovorca povedal, že situácia sa zlepšila. „Bez elektriny zostalo ešte osemsto odberných miest, najmä na Horehroní,“ objasnil.

Okrem obcí v okresoch Brezno, Banská Bystrica a Zvolen zasiahla energetická kalamita aj Banskú Štiavnicu a okolie. Celkovo sa táto nepríjemnosť dotkla množstva dediniek.

„Dúbravica, Oravce, Poniky, Medzibrod, Brusno, Litava, Sucháň, Cerovo, Nemecká, Slovenská Ľupča, Utekáč, Cinobaňa, Látky, Dobroč, Červená Skala, Selce, Pohronská Polhora, Michalová, Pliešovce, Ladzany,“ vymenoval Gejdoš niektoré z nich. Dodal, že počasie sa upokojilo, sneženie ustalo a terén trochu primrzol, čo je pri odstraňovaní porúch veľkým plusom – celý proces to urýchli.