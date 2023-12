Polícia obvinila Popradčana, 16-ročné dievča obmedzoval na osobnej slobode

Polícia obvinila Popradčana, ktorý mal obmedzovať na osobnej slobode len 16-ročné dievča. O prípade informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že mladá žena so 46-ročným mužom ukončila vzťah, čo on odmietal akceptovať. Z tohto dôvodu ju v nedeľu (10. 12.) donútil nastúpiť do auta a odviezol za mesto Poprad.