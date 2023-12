Moderné izby, operačky a útulné chodby. Banskobystrickú detskú nemocnicu vynovili za milióny eur

Mamičky už nemusia pri svojich deťoch sedieť na stoličkách v „sklenenom akváriu“. Teraz už majú k dispozícii posteľ vedľa svojho potomka, tiež kúpeľňu a toaletu. To je len jedna zo zmien, ktoré sa tam udiali. Po polstoročí prešli priestory detskej nemocnice v Banskej Bystrici veľkou modernizáciou.

Štyri roky rekonštruovali Detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystri počas jej plnej prevádzky. Jej vynovené priestory otvorili v predvianočnom čase, čím symbolicky obdarovali malých pacientov. Nechýbala pri tom ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas), tiež predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas), banskobystrický primátor Ján Nosko a župan Ondrej Lunter.

Riaditeľ nemocnice Juraj Gallo objasnil, že celé to stálo viac ako 14 miliónov eur. Približne 13 miliónov čerpali zo zdrojov Európskej únie, zvyšok poskytol, ako spolufinancovanie projektu, rezort zdravotníctva. A akými najväčšími zmenami nemocnica prešla?

„Asi najmarkantnejší príklad je bývalé dojčenské oddelenie, kde matka nemohla byť s dieťatkom – jedine počas dňa na stoličke,“ hovorí Gallo. „Boli to v podstate presklené akváriá. V čase ich vzniku, v roku 1974, sa zdravotná starostlivosť poskytovala inak, takže vtedy išlo o veľkú parádu a ja si to vážim,“ podčiarkol riaditeľ s tým, že tam vybudovali špičkové pracovisko, no odvtedy prešlo päťdesiat rokov.

„V súčasnosti už majú mamičky posteľ vedľa svojho dieťatka. Zároveň majú na izbe sprchu a toaletu, čiže to zázemie je úplne niekde inde. Priestory sú pekné, nové, každá izba má vzduchotechniku, teda klimatizáciu s reguláciou teploty. No a všetky postele majú medicinálnu rampu,“ priblížil Gallo.

zväčšiť Foto: archív mesta BB detská nemocnica, Banská Bystrica, rekonštrukcia Moderné vybavenie nemocnice je na úrovni 21. storočia.

Ďalšie veľké zmeny priniesol napríklad ucelený komplex operačných sál či denný onko-hematologický stacionár, ktorý umožňuje namiesto troch dni v nemocnici stráviť, pri podaní infúznej liečby, len pár hodín. Nechýba, v rámci Slovenska, najmodernejší urgentný príjem druhého typu pre deti a dorast či rozšírené laboratórne priestory. Nemocnica má tiež nový výťah a zmodernizovanú práčovňu. Steny chodieb na oddeleniach zdobia farebné grafiky, plusom sú aj multifunkčné priestory jedálne, školy a herne.

Napredovanie medicíny

„Som milo prekvapená, ako sa slovenská medicína posúva. Toto je jedno krásne, nové, moderné, špičkové zdravotnícke zariadenie pre našich najmenších,“ povedala ministerka Dolinková. Pokračovala, že ju teší zvýšený komfort zdravotného personálu, ale aj priestory a materiálno-technické či prístrojové vybavenie na úrovni 21. storočia.

„Budeme robiť všetko pre to, aby sme doručovali ďalšie výsledky nielen v Banskej Bystrici, ale vo všetkých zdravotníckych zariadeniach naprieč Slovenskom,“ povedala Dolinková. Vzápätí pripomenula, že ani aktuálne obnovené priestory už nie sú postačujúce pre objem pacientov z Banskobystrického kraja. „Preto bude potrebná ešte ďalšia rekonštrukcia. Som pripravená hľadať na to potrebné zdroje, aby sa všetkým deťom poskytovala moderná a bezpečná zdravotná starostlivosť,“ uzavrela.

Jej stranícky šéf a zároveň predseda parlamentu uviedol, že od prvého nápadu modernizácie tejto nemocnice prešlo sedem rokov. „Je to pre nás signál, že procesy musíme zjednodušiť a nastaviť tak, aby sa Slovensko dokázalo rozvíjať rýchlejšie a bez zbytočných prekážok, ktoré si niekedy kladieme aj sami,“ tvrdí. Je presvedčený, že banskobystrická detská nemocnica bude, aj vďaka tejto obnove, naďalej patriť k špičkovým.

zväčšiť Foto: archív mesta BB detská nemocnica, Banská Bystrica, rekonštrukcia Jedna z izieb pre detského pacienta.

„Rodičia detských pacientov môžu zaspávať s dobrým vedomím, že ak sa ich malej ratolesti, nebodaj, niečo stane, nájdu tu miesto, kde sa o ich dieťatko postarajú najlepšie, ako sa len dá,“ zhodnotil Pellegrini. Mrzí ho, že na slovenské zdravotníctvo sa často „frfle“ a nadáva. „Popritom sa akoby zabúda na tisícky ľudí – zdravotnícky personál, ktorý každý deň robí malé aj väčšie zázraky. Samozrejme, je dôležité hovoriť o tom, čo naše zdravotníctvo trápi, no vyzdvihujme aj to, čo všetko dokáže,“ dodal.

Perfektný výsledok

Tému zdravotníctva a investícií doň často „skloňuje“ aj banskobystrický župan Ondrej Lunter. O to viac ho teší, že v krajskom meste došlo k rozsiahlej rekonštrukcii detskej nemocnice, ktorá nielen lieči, ale aj vychováva budúcich lekárov.

„Len nedávno sme predstavili našu prvú rezidentku, ktorá pôsobí práve v tejto nemocnici. Pani doktorka sa zapojila do nášho podporného programu pre pediatrov a po atestácii bude minimálne päť rokov ordinovať v ambulancii v našom kraji,“ vysvetlil. Zdôraznil, že kritickú situáciu s nedostatkom ambulantných lekárov riešia aj zriaďovaním vlastných krajských ambulancií, čo začali robiť ako prvá župa na Slovensku. „Vzniklo ich už šesť a pracujeme na tom, aby čoskoro pribudli ďalšie,“ doplnil.

Banskobystrický primátor Ján Nosko v minulosti pôsobil v tamojšej detskej nemocnici ako pediater – kardiológ. Neskôr jej, do roku 2014, aj šéfoval. „Mám k nej osobný vzťah, lebo som v nej strávil 28 rokov svojej mladosti,“ poznamenal Nosko. „Spomínam si, ako sme začínali bodovými rekonštrukciami. Následne sa nám, v roku 2011, podarilo zrealizovať projekt jej nadstavby. O pár rokov nato sme so súčasným predsedom parlamentu ohlásili snahu a chuť získať eurofondy pre jej komplexnú obnovu,“ povedal. Zároveň spomenul poklepávanie základného kameňa a oficiálne spustenie projektu v roku 2019.

„Nikto z nás vtedy netušil, v akom náročnom období sa to bude realizovať. Vedenie nemocnice napriek pandémii naďalej pokračovalo v stavebných úpravách jednotlivých oddelení za plnej prevádzky. Plynulý chod dokázalo zabezpečiť tak, aby to malí pacienti pocítili čo najmenej,“ hovorí primátor. Podľa neho sa tam podarilo vytvoriť nielen modernejšie a priateľskejšie prostredie, ale tiež dôstojné priestory s najvyšším komfortom pre zamestnancov, pacientov, rodičov a sprevádzajúce osoby. „Výsledok je perfektný,“ mieni Nosko.