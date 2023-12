Samosprávam potečie viac peňazí. Vláda zvýraznila význam transformácie hornej Nitry

Kľúčovou úlohou pri rozvoji Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je prijatie účinných opatrení na zásadnú akceleráciu procesu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Vyplýva to z návrhov opatrení pre zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré na svojom utorkovom výjazdovom rokovaní v Trenčíne schválila vláda. Kabinet tiež schválil finančnú pomoc samosprávam.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní kabinetu skritizoval postup predchádzajúcich vlád pri procese transformácie hornonitrianskeho regiónu. Upozornil, že napriek disponibilným zdrojom sa proces pasivitou predchádzajúcich garnitúr prakticky zastavil. „Preto na rokovanie, ktoré sa bude konať na jar v Prievidzi alebo Handlovej, musíme pripraviť pravidlá a jasne nastaviť, ako tie peniaze ideme minúť, aké priority ponúkame mestám a obciam, kde ťažba hnedého uhlia zabezpečovala pracovné príležitosti,“ zdôraznil Fico. Ocenil aj aktivitu spoločnosti Hornonitrianske bane a jej proaktívny prístup k procesu transformácie.

Ladislav Kamenický a Robert Fico hovoria o rozpočte Video Zdroj: TASR

Kabinet v schválenom materiáli konštatuje, že pre región má osobitne význam zásadná podpora domáceho zbrojárskeho priemyslu ako tradičnej súčasti slovenského hospodárstva a zvýšenie jeho exportných možností. „Takisto podpora výskumu, vývoja a výroby v oblasti bojových a obranných technológií realizovaná spolu so súkromným sektorom,“ dodáva. V rámci schválených návrhov sa spomína aj prijatie opatrení na rozvoj poľnohospodárstva s preferenciou výroby lokálnych potravín a finančná podpora rybného hospodárstva na prevádzkovanie priemyselného chovu rýb.

Vláda tiež v uznesení schválila viac ako 2,1 milióna eur pre samosprávy v Trenčianskom kraji ako dotáciu pri riešení negatívnych dôsledkov inflácie, peniaze sa použijú na konkrétne projekty v obciach a mestách. „V tomto prípade sme podporili malé projekty, presne to, čo mestá a obce potrebovali a mali sme prostriedky to podporiť,“ vysvetlil predseda vlády. „Kabinet takisto schválil 60 miliónov eur pre vyššie územné celky a obce v SR. "Tieto prostriedky budú rozdelené pomerom 25 percent pre vyššie územné celky a 75 percent pre mestá a obce. Sme pripravení v roku 2024 naďalej pomôcť samosprávam,“ zdôraznil Fico. V schválenom uznesení má ešte do konca aktuálneho roka vyčleniť vláda tiež päť miliónov eur na pilotný projekt Hokejovej akadémie v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Krok vlády pri dofinancovaní samospráv ocenil po rokovaní kabinetu predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátor partizánskeho Jozef Božik. „V tejto chvíli to samosprávam pomôže pri ich fungovaní,“ uviedol narážajúc na napäté rozpočty a chýbajúce prostriedky krajov, miest i obcí. Zároveň zdôraznil, že by to mal byť vstup pre ďalšie rokovania s vládou o potrebnom dofinancovaní samospráv na budúci rok.

V oblasti školstva chce vláda podporiť v TSK projektovú prípravu projektu stredoškolsko-vysokoškolského kampusu EDUTECH, na tieto účely má podľa uznesenia alokovať 300 000 eur.

Kabinet konštatuje dôležitosť budovania nadradenej cestnej infraštruktúry v Trenčianskom regióne, ministrovi dopravy kabinet okrem iného uložil úlohu zabezpečiť do konca roka 2024 začiatok výstavby I. etapy 2. stavby obchvatu mesta Prievidza, obstaranie projektu rekonštrukcie križovatky v Trenčianskej Teplej i znovuobnovenie regionálnej prevádzky na trati Púchov – Horní Lideč.

V súvislosti s blížiacim sa výročím narodenia J. M. Hurbana vláda prijala návrh finančnej podpory vo výške 200 000 eur pre projekt vybudovania pamätníka národného dejateľa v jeho rodnej obci Beckov. Kabinet deklaruje aj všestrannú podporu mestu Trenčín pri príprave realizácie projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026.