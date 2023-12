Z minúty na minútu nemáte nič. V Baškovciach začali s búraním prvého domu poškodeného zemetrasením

V Baškovciach búrajú prvý dom poškodený zemetrasením Video Zdroj: TASR

„Pracuje sa od 7.00 h do 16.00 h, keď je ešte vidno. Keď sa prvý dom dokončí, pôjde sa na druhý a po sviatkoch by sa mal dokončiť tretí dom. Rozhodnutie na búracie práce je vydané do konca roka. Keby došlo k nejakému prieťahu, nie je problém to povolenie predĺžiť,“ uviedol starosta obce Baškovce Pavol Tamáš.

Obec oslovila na búranie tri firmy a vybrali tú s najnižšou ponukou. „Nastúpili hneď. Bolo to pre nás dôležité, lebo dom, ktorý je za nami dva mesiace, ohrozoval susedov. Zistili sme si, či má firma všetky náležitosti s likvidáciou odpadu. Všetko zabezpečí a po dome ostane zelená lúka, kde si bude môcť rodina na jar začať budovať svoj dom,“ povedal Tamáš.

Majiteľka domu, ktorý v Baškovciach ako prvý padol za obeť zemetraseniu: Z minúty na minútu nemáte nič

Všetky tri rodiny, ktorých domy je potrebné zbúrať, odišli podľa jeho slov k príbuzným. Rodine, ktorej aktuálne búrajú dom, armáda poskytla obytné kontajnery. Ako povedal starosta, keďže sú u príbuzných, využijú ich budúci rok počas výstavby rodinného domu.

„Je to veľmi ťažké, mali ste dom a z minúty na minútu nemáte nič. Deti tu mali súkromie, behali vonku a teraz sme v trojizbovom byte v Humennom. Švagriná s dievčatami išla preč a nám uvoľnila byt, lebo inakšie by sme nemali kam ísť,“ povedala majiteľka domu, ktorý začali búrať. Dom z roku 1999 si kúpili pred piatimi rokmi na hypotéku a postupne ho opravovali.

Východ Slovenska zasiahlo 9. októbra zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Vo viacerých obciach po ňom zostali materiálne škody.