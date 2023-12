Ako zdraželi vianočné stromčeky? V deväťdesiatych rokoch dominovali „umeláky“, teraz vo veľkom „frčia“ živé

Živé vianočné stromčeky Video Zdroj: TV Pravda

Predajcovia najpopulárnejšej vianočnej dekorácie, ktorá nemôže chýbať asi v žiadnej domácnosti, majú práve teraz plné ruky práce. Navštívili sme niekoľko „stánkov“, v ktorých si muži baliaci voňavé ihličnany svojim zákazníkom nestihli poriadne vydýchnuť. Pred jedným z obchodných centier vo Zvolene sme sa dali do reči s Drahomírom, ktorý práve pomáhal naložiť do auta krásnu jedľu. Hneď nato sa musel venovať ďalším záujemcom – na jeho pár voľných minút sme si teda museli počkať.

„Máme stromčeky dopestované na Morave, prevládajú kaukazské jedle. Je tu aj pár borovíc a smrekov,“ vysvetlil s úsmevom Drahomír. „V predaji sú rôzne veľkosti – od maličkých, zhruba metrových, až po štvormetrové. Samozrejme, nechýbajú črepníkové. Niektorí ľudia ich majú doma dva, tri roky a až potom si ich zasadia vonku,“ hovorí. Cenovo sa to u nich pohybuje od 9,90 za akciové „ministromčeky“, až po 150 eur za urastených „krásavcov“.

„Jedlička vysoká od jeden a pol do dvoch metrov stojí u nás 46 eur. Vlani sme mali rovnaké ceny, no pred nejakými štyrmi rokmi to bolo o niečo menej. Stúplo to však maximálne o desať percent,“ dodal.

Rodinná tradícia

Za rovnú päťdesiatku, v čom je započítané tiež balné a orezanie kmeňa do stojana, si svoj „úlovok“ od Drahomíra práve odnášala spokojná Viera Zvarková. „V našej rodine je už tradíciou, že každoročne kupujem živý vianočný stromček. Je to môj darček pre všetkých doma a oni mi ho potom, za odmenu, spoločne ozdobia,“ povedala dobre naladená Zvolenčanka. „Človeku to pripomína atmosféru dávnych rokov,“ podotkla. V minulosti vyskúšala aj umelý stromček.

„Viete, keď boli tie divoké deväťdesiatky a všetci chodili na trhy do Poľska, zaobstarali sme si ho aj my. Patrilo to k tej dobe, bolo to in, ako sa hovorí. Ešte teraz ho máme odložený v pivnici, ale už by som sa ho hanbila rozložiť a ozdobiť,“ zasmiala sa.

Pred nákupným centrom v Banskej Bystrici mal predavač stromčekov, ktorý sa volá Jiří, tiež plné ruky práce. Ak si niekto práve nevyberal jedľu, borovicu či smrek, účtoval pri pokladni voňavé vetvičky alebo imelo, ktoré tiež v ponuke nechýbajú. „Máme stromčeky pestované v Česku a Dánsku. Cenovo je to rôzne – podľa druhu, výšky, akosti,“ pripomenul a vzápätí išiel obsluhovať ďalšieho zákazníka.

„My budeme mať doma umelý, tak som prišla zaobstarať aspoň vetvičky, aby nám nechýbala vôňa ihličia,“ prezradila nám Zuzana. „Ale vidím, že sa tu premelie naozaj veľa ľudí. Živé stromčeky sú stále viac populárnejšie,“ mieni. „Nevylučujem, že niekedy v budúcnosti si sem prídem vybrať nejakú hustú jedličku aj ja,“ uzavrela.

Zhovorčivý mladík kúsok od nás hľadel na imelo. „Láka ma kúpiť ho a praktizovať potom ten americký zvyk,“ žartoval narážajúc na tradíciu, ktorú zrejme zaregistroval najmä v zámorských filmoch.

Konkurovať Dánsku nemôžu

Farmy s vianočnými stromčekmi sú aj na Slovensku. Neďaleko Detvy, v katastri obce Podkriváň, sa ich pestovaniu venuje už dvanásť rokov Juraj Turbek. „Predávame ale len druhý rok. Vlani išlo na odbyt zhruba sto kusov,“ podotkol. Predpokladá, že podobný počet zaznamenajú aj počas tejto sezóny.

„V ponuke máme jediný druh a to normandskú jedľu. Jeden kus vysoký od 1,5 do dvoch metrov stojí 45 eur. V porovnaní s minulým rokom sme zdražovali o päť eur,“ objasnil. Zásoby má postačujúce, no keďže toto nie je jeho živobytie, ale skôr hobby, predaj uskutočňuje najmä cez víkendy. Upozornil, že 16. a 17. decembra je poslednou príležitosťou vybrať si stromček u neho.

„Rozdiel medzi slovenskými a z dovozu je veľký. Najmä v čerstvosti a potom tiež vo výdrži. Keď si niekto príde vypíliť stromček priamo na pole, môže sa z neho tešiť podstatne dlhšie,“ tvrdí. Tie pred hypermarketmi podľa neho vytínajú už v októbri.

„U nás si ľudia môžu ukázať na taký, ktorý je ešte v zemi, potom si ho vlastnoručne odpíliť aj zabaliť,“ priblížil. Záujem o to je vraj dosť veľký. „Ale nie sme schopní finančne konkurovať veľkoodberateľom z Dánska, kde sú na to dotácie. Tým pestovateľom to de facto zaplatí štát a oni to môžu rozdávať skoro zadarmo,“ dodal Turbek.

Osobným výberom sa predaj živých stromčekov uskutočňuje aj v Hornej Hriňovej. Tam si záujemcovia dokonca môžu svojho „vyvoleného“ označiť ešte v lete alebo na jeseň. „Tesne pred Vianocami si potom zákazník svoj stromček zaplatí, vypíli a odvezie,“ hovorí pestovateľka Eva Kontšeková. Pokračovala, že borovice a smreky momentálne v ponuke nemajú, no predávajú nádherné jedličky pre náročných záujemcov.

„Väčšinou je to jedľa normandská, kórejská, arizonská, obrovská a srienistá. Ich akosť je výborná. Sú čerstvé, voňavé a neopadajú,“ zdôraznila. Tvrdí, že jedličky tých istých druhov z dovozu sú často poškodené, s polámanými vetvami, nevoňajú, rýchlo vädnú a opadajú, lebo sú vyrúbané týždne pred Vianocami.

„Máme stálych zákazníkov, ale vo veľkom to nerobíme. Ročne na Vianoce vyrúbeme do 150 stromčekov,“ povedala Kontšeková. Vysvetlila, že pestovaniu sa, spolu s manželom, začali venovať v roku 2000, prvých päť stromčekov predali o sedem rokov nato. Staršie kusy, alebo také, čo pekne nerastú, spracúvajú na čačinu.

Štátne lesy už zásoby minuli

Ako každoročne, aj tento zabezpečovali predaj vianočných stromčekov tiež Lesy Slovenskej republiky. Cenovo išli hore, no nie výrazne – zhruba o desať percent. Jedličku normandskú, vysokú do dvoch metrov, predávali za 40 eur. Smreky pichľavé a borovice za 20 eur, no tie ponúkali len v malom množstve, lebo záujem o ne nie je veľký.

„Keďže predávame len z našej produkcie, zásoby sú limitované. Viac menej sme už to, čo sme mali, skoro všetko predali,“ prezradila Katarína Chválová z odštepného závodu Semenoles. „Pravidelne pred Vianocami predáme približne dvetisíc kusov. Momentálne sú už zásoby v podstate minuté. Prvý predaj väčšinou spúšťame okolo Mikuláša, najlepšie je nenechávať si kúpu na neskôr,“ vysvetlila.

Len v Liptovskom Hrádku vraj za prvé dva dni predali dve tretiny všetkých stromčekov. „Ľudia vedia, že sú pestované u nás. Nie sú ťažené ako v Dánsku, kde ich pília už v septembri. Potom sa často stane, že stromček sa niekde skladuje, doma ho rozbalíte a cez Vianoce opŕchne. Naše majú oveľa väčšiu životnosť, lebo ich ťažíme v novembri,“ tvrdí Chválová.

Ktoré stromčeky sú najideálnejšie, sme sa pýtali odborného lesného hospodára Dávida Hančinského. „Samozrejme, tie od nás sú vždy lepšie aj z hľadiska nejakej uhlíkovej stopy – nejdú cez pol sveta. V Škandinávii ich pestujú kvalitne, ale u nás sú už tiež tie plantáže na vysokej úrovni,“ zhodnotil. Potvrdil, že na odbyt idú najviac jedličky, ktoré vydržia najdlhšie.

Životnosť každého stromčeka ovplyvňuje viacero faktorov. „Kedy bol odrezaný, ako sa oň človek stará, v akej teplote ho drží. Čím chladnejšie prostredie, tým lepšie. Výrazné kúrenie mu určite neprospieva. No a pomôže, keď sa do stojana dá voda,“ pripomenul Hančinský. Podčiarkol, že živé vianočné stromčeky sú ekologickým materiálom, lebo využitie majú aj po sviatkoch. „Môžu sa zoštiepkovať, skúriť alebo dať zvieratám,“ vymenoval.