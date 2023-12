Žiarska pôrodnica je zatvorená. Primátor je nahnevaný, avizuje tvrdé rokovania

Pôrodnica v Žiari nad Hronom Video Zdroj: TV Pravda

Už predtým avizované pozastavenie činnosti žiarskej pôrodnice potvrdila hovorkyňa spoločnosti AGEL Eva Peterová. Pripomenula, že dôvodom je nedostatok personálu, ktorý je základným predpokladom pre poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti. Toto rozhodnutie vraj preto bolo nevyhnutné. Oddelenie zatvorili na obdobie troch mesiacov s účinnosťou od 15. decembra. Starostlivosť o rodičky z regiónu je podľa nej kapacitne zabezpečená v špičkových zariadeniach vo zvolenskej a levickej nemocnici.

„Snahou skupiny AGEL je zachovať pôrodnicu v žiarskej nemocnici. Napriek maximálnej snahe sa nám nepodarilo doplniť personál s potrebnou kvalifikáciou. Ak sa to podarí, činnosť pôrodnice bude okamžite obnovená,“ tvrdí predseda predstavenstva Michal Pišoja. Zdôraznil, že gynekologická ambulancia v tamojšej nemocnici funguje v nezmenenom režime.

„Pacientky a budúce mamičky z regiónu tak majú zabezpečenú kvalitnú starostlivosť, ako aj komplexnú prípravu na pôrod,“ poznamenal. Zároveň upozornil, že nedostatok kvalifikovaného personálu je dlhodobým a celoslovenským problémom. „Verím však, že aj plánované investície do žiarskej nemocnice ho pomôžu prilákať a zvýšiť tak dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne,“ uzavrel Pišoja.

Ide len o výhovorky?

Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal komentoval aktuálnu situáciu so znepokojením. „Žiaľ, to čo si neprial nikto, okrem zástupcov spoločnosti AGEL, sa stalo skutočnosťou. Prevádzkovateľ deklaruje, že tento krok je dočasný. Osobne si myslím, že nebolo urobené dosť na to, aby sa personál doplnil tak, aby pôrodnica mohla fungovať aj naďalej,“ uviedol Antal. „Vývoj situácie budeme sledovať a tiež žiadať, aby činnosť oddelenia obnovili v plnom rozsahu,“ povedal.

Kvôli problémom s nemocnicou je na štvrtok 21. decembra naplánované mimoriadne zasadnutie krajského zastupiteľstva práve v Žiari nad Hronom. „Budeme rokovať o tom, ako do nájomnej zmluvy, ktorú má kraj uzavretú s AGEL-om, dostať povinnosť prevádzkovať nemocnicu tak, aby bol zachovaný rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak ako doteraz. Čiže tak, ako AGEL deklaroval, že ju zachová pri preberaní nemocnice,“ vysvetlil primátor.

„V prípade, že AGEL nebude chcieť pristúpiť na tieto podmienky, budem iniciovať ukončenie nájomnej zmluvy a hľadať inú formu prevádzky žiarskej nemocnice,“ doplnil.

Mnohí miestni neveria, že po troch mesiacoch pôrodnicu opäť otvoria. Sú presvedčení, že čo sa raz zatvorí, ťažko sa „rozbehne“ znovu. Pochybovačne krútia hlavami aj nad tým, že sa nedarí zohnať potrebný personál.

„Nie je to tak dávno, čo boli primátor s viceprimátorom Ladislavom Kukolíkom na jednaní v Banskej Bystrici, kde sa vyjadrili, že sú ochotní nám „požičať“ lekárov,“ hovorí Dominika. „Tiež nerozumiem, prečo sem neposunuli doktorov z pôrodníc vo Zvolene a v Leviciach. Takže celé toto, že chýba personál, je len také na oko, lebo riešenia by boli,“ mieni.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda pôrodnica, Žiar nad Hronom Pôrodnicu v Žiari nad Hronom zatvorili. Mnohí sú presvedčení, že definitívne.

Oslovili aj Ukrajincov

Vyjadrenia AGEL-u o tom, že sa im nedarí zohnať lekárov, sú podľa Kukolíka len obyčajnou zámienkou. „Neviem, ako jednajú a aké podmienky ponúkajú. Do toho nevidím. Hovorili sme ale s prednostom kliniky gynekológie a pôrodníctva v Rooseveltovej nemocnici, pričom nám tam boli ochotní vypomôcť so službami,“ povedal Kukolík. Komunikovali aj so spoločnosťou AGEL, od ktorej sa dozvedeli, že oslovili atestovaného lekára z Nitry a vedeli by sa s ním dohodnúť. Vyhliadnutých mali aj troch Ukrajincov, ktorí by boli ochotní prísť.

„Výsledok je asi taký, že sa nedohodli. Netušíme, na čom to mohlo stroskotať, ide to mimo nás,“ podotkol viceprimátor. „Neúspešne vraj kontaktovali možno aj pätnásť, dvadsať doktorov. Tak sa aspoň vyjadrili,“ poznamenal. V marcové znovuotvorenie pôrodnice už tiež neverí. „Samozrejme, urobíme ešte, čo vieme, ale po tých skúsenostiach za ostatné dva mesiace som pesimista,“ uzavrel.

Hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková potvrdila, že mimoriadne zasadnutie krajských poslancov na túto tému sa uskutoční v avizovanom termíne v Žiari nad Hronom.

„Zástupcovia BBSK rokovali s vedením spoločnosti AGEL a jej aktuálne rozhodnutie, s ohľadom na kritický nedostatok personálu, berú na vedomie,“ uviedla Štepáneková. „Zároveň však budú, v súlade so zákonnými možnosťami, pozorne dohliadať na to, aby spoločnosť spravila všetko pre to, aby mohla byť činnosť pôrodnice opätovne obnovená a aby nedošlo k redukovaniu zdravotnej starostlivosti,“ doplnila.

Na to, či AGEL počíta aj s možnosťou, že žiarska nemocnica by, v prípade nezhôd, mohla byť v budúcnosti prevádzkovaná inou formou, reagovala Peterová stručne.

„Nemocnicu prevádzkujeme v plnom súlade so zmluvou a s vydanými povoleniami. Namiesto komentovania špekulácií a hypotéz vedúcich k spochybňovaniu tejto činnosti smerujeme svoju pozornosť k stabilizácii personálnej situácie a na plánované investície do reorganizácie a rekonštrukcie nemocnice,“ zhodnotila.