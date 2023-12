Hlavný lekár rok po otvorení ústavu Hronovce: Incidenty sa dejú bežne. Zamestnanci prešli intenzívnym výcvikom

Hlavný lekár detenčného ústavu Marek Zelman Video Zdroj: TV Pravda

Detenčný ústav v Hronovciach je otvorený už rok. Jeho priestory boli, za účasti vtedajších ministrov zdravotníctva a spravodlivosti, „odhalené“ tesne pred Vianocami. Čo sa odvtedy podarilo?

Ideme podľa plánu. Samozrejme, vedeli sme, že sa to tu nenaplní za týždeň či dva. Treba čakať na súdne rozhodnutia, na základe ktorých sú sem pacienti umiesťovaní.

Prví pôvodne mali prísť na jar. Trošku sa to „naťahovalo“ – ešte v polovici marca ste tu nemali ani jedného. V čom bol problém?

Úplne prvý naozaj prišiel na jar, koncom marca. Ten proces je trošku zložitejší. Najskôr sa podá návrh na súd, ktorého dĺžku rozhodovania nikto neovplyvní. Každopádne bolo ministerstvom zdravotníctva deklarované, že detenčný ústav bude na prijatie prvého klienta pripravený od 1. marca, čo sa aj stalo.

Maximálna kapacita je pre 75 pacientov. Koľkí sú tam momentálne?

Postupne pribudli ďalší. Aktuálne ich je šestnásť, medzi nimi jedna žena. Vieme o niekoľkých ďalších konaniach na súdoch. O tom, koľko presne ich je, prehľad nemám, lebo sú v rôznom procesnom štádiu.

Viete odhadnúť, kedy asi by sa ústav mohol kompletne naplniť? Ako dlho to potrvá?

Ťažko povedať. Čísla, ktoré sme prezentovali pred jeho spustením, hovorili o niečo viac ako päťdesiat ľuďoch zo psychiatrických nemocníc, ďalších sedemdesiat až sto z výkonu trestu. To je skupina ľudí, ktorá tam v najbližších mesiacoch, možno niekoľkých málo rokoch, príde.

Personálne ste na tom ako? Obsadené sú všetky potrebné miesta?

Nábor sa odvíjal od zaplnenia detenčného ústavu. Momentálne máme dostatok pracovníkov pre dve spustené jednotky, čiže asi dve tretiny personálu. V súčasnosti je to šesťdesiat zamestnancov, okrem príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), z nich asi štyridsaťpäť zdravotníckych.

Čo to znamená, dve jednotky?

Ústav sa delí na tri liečebné jednotky – detenčnú s najprísnejším režimom, detenčno-resocializačnú a resocializačno-detenčnú, ktoré majú postupne voľnejšie režimy.

Dosť dlho sa sem nedarilo „zohnať“ riaditeľa. Nakoniec sa ním stal Vladimír Vido, exšéf bojnickej nemocnice. Do konkurzu sa prihlásil iba on. Prečo bol záujem o túto funkciu taký nízky?

Výberové konanie prebehlo v júni. Prihlásil sa jeden uchádzač, ktorý spĺňal podmienky a je riaditeľom. Nevidím dôvod viac to komentovať.

Keďže on sám záujem o rozhovor s nami nemal, musím sa opýtať vás – jeho funkčné obdobie je nejako časovo limitované?

Bol skrátka vymenovaný za riaditeľa. Myslím, že limitované to nie je.

Vrátim sa k už spomínaným šestnástim pacientom. Aké najzvláštnejšie prípady tu máte?

Informácie o klientoch, ich trestnej činnosti a zdravotnom stave nepatria medzi tie, ktoré budeme zdieľať.

Rozumiem. Možno aspoň všeobecne – sú tie stavy veľmi vážne?

Sú to páchatelia trestnej činnosti, ktorí trpia duševnými poruchami. Okrem psychiatrickej starostlivosti potrebujú aj isté režimové opatrenia, ktoré nie je možné dosiahnuť ani na civilných psychiatriách. Tiež potrebujú zdravotnú starostlivosť, ktorú nie je možné adekvátne zabezpečiť v podmienkach výkonu trestu. Z bezpečnostného hľadiska majú špeciálne potreby, ktoré napĺňame. Viac to špecifikovať nebudem.

Keby zostali v klasickom zariadení, svojim spoluväzňom by mohli ublížiť?

Pochopiteľne. Existuje tam zvýšené riziko výskytu porúch správania, vrátane agresívneho, voči personálu alebo medzi samými sebou.

Kremnický ústav začnú stavať v máji Okrem zdravotníckeho personálu pracuje v Detenčnom ústave v Hronovciach aj 39 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Ich počet sa odvíja od kapacitnej naplnenosti ústavu. „Postupným obsadzovaním osobami v detencii dôjde aj k navýšeniu našich príslušníkov. Celkový ich systemizovaný počet v ústave je 79 funkčných miest,“ ozrejmila hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská. Detenčný ústav, s rovnakou kapacitou pre pacientov, vyrastie v najbližších rokoch aj v Kremnici. Tamojšia Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya už odovzdala, v polovici novembra, ministerstvu zdravotníctva časť areálu, kde má toto zariadenie pribudnúť. „Demolačné práce odštartovali a plánuje sa, že potrvajú tri mesiace,“ potvrdil Pravde rezort zdravotníctva. „Predpokladaný termín začiatku výstavby je máj. Ústav by mal byť dokončený do decembra 2025,“ objasnilo ministerstvo. Zákazka za približne 27 miliónov eur má byť financovaná v rámci Plánu obnovy.

Ako je chránený personál?

Toto spadá pod skutočnosti, ktoré nie je rozumné verejne prezentovať.

Dá sa povedať, že ide o rizikové povolanie?

Samozrejme, je to tým, že sa na jednom mieste sústredia ľudia s vyšším rizikom porúch správania. Aj práca je tam teda rizikovejšia. Pripomínam, že tí zamestnanci predtým pôsobili na bežnom psychiatrickom oddelení, kde máme minimálne podmienky na to, aby sme sa o takýchto ľudí postarali. Málo psychiatrických zariadení má pracovníkov, ktorí sú poverení zabezpečením ochrany personálu. Niekde na to využívajú „esbéesku“. Obvykle sa však o to starajú zdravotnícki zamestnanci, ktorých, ako vieme, je všade málo. Toto je ale jedna záležitosť, personálna, no ďalšia je tá technická.

Môžete to viac priblížiť?

Je rozdiel postarať sa o takého človeka na bežnom oddelení so štvorlôžkovými izbami, kde nie je možné izolovať ho do špeciálnej jednolôžkovej. Práve tie máme v tomto ústave, kde ich v prípade potreby môžeme oddeliť a postarať sa o nich s adekvátnymi prostriedkami.

Predpokladám, že ochranu majú u vás na starosti aj príslušníci ZVJS.

Oni môžu, v prípade potreby, poskytovať asistenciu zdravotníckym pracovníkom. V rámci súčinnosti, ak si neporadia so situáciou zdravotníci, zakročí ZVJS.

Došlo tu už k nepríjemnosti v podobe napadnutia zamestnanca alebo k niečomu podobnému?

Drobné incidenty pri starostlivosti o umiestnených sa dejú prakticky bežne. Našťastie sme doteraz neriešili nič, čo by viedlo k zraneniu niektorého z účastníkov.

Čo musia spĺňať zamestnanci, ktorí s takýmito pacientmi pracujú?

Musia byť skúsení a preškolení v zvládaní takýchto porúch správania. Všetci prešli intenzívnym teoretickým tréningom, tiež výcvikom vo verbálnych, deeskalačných a pacifikačných technikách. Majú za sebou aj tréning v použití fyzického obmedzenia manuálnych spôsobov porúch správania.

Je niečo, čo považujete v ústave za ostatné obdobie za významné?

Nedávno došlo k návšteve Slovenska Európskym výborom na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Boli na periodickej kontrole vo všetkých ustanovizniach, v ktorých môžu byť ľudia držaní proti ich vôli. Teda v zariadeniach ZVJS, ministerstva vnútra aj na psychiatriách. Jedným z cieľov ich návštevy bol aj detenčný ústav. Definitívne výsledky budú v správe, ktorú doručia našej vláde niekedy začiatkom roka. Odporučenia, ktoré z tejto návštevy vyplynú, sa budeme snažiť, samozrejme, naplniť.

Už teraz sa hovorí o výstavbe ďalšieho detenčného ústavu v Kremnici. Je to vôbec, pri súčasnej nenaplnenosti vašej kapacity, potrebné?

Vlaňajší štartovací stav bol približne 150 osôb, ktoré majú byť umiestnené do detencie. Treba si uvedomiť, že ide o ľudí, ktorí sa môžu objaviť aj po naplnení nášho ústavu. Takisto pobyt v detencii nepotrvá mesiac ani dva. Môže ísť až o niekoľko veľa rokov. Ten počet bude teda postupne stúpať. Momentálne už vieme, že kapacitu jedného detenčného ústavu naplníme, číže ten druhý budeme nevyhnutne potrebovať.