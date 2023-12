Vallo spornú cyklotrasu na nábreží odstrániť neplánuje, priznal však nedostatky

Cyklotrasu na Vajanského nábreží v Bratislave, ktorá sa stretla s kritikou i pozitívnymi ohlasmi, hlavné mesto neplánuje zrušiť. Skonštatoval to v utorok primátor Bratislavy Matúš Vallo. Považuje ju za dôležitú súčasť cyklistickej infraštruktúry, hoci priznal niektoré nedostatky. Avizuje zlepšenie dopravnej priepustnosti v okolí Šafárikovho námestia, kde vníma najväčší problém.

Cyklotrasu hodnotí primátor celkovo ako „dobré rozhodnutie, avšak zle načasované.“ Iné by to podľa neho bolo, ak by ju otvorili v máji, nie až v septembri. „Hystéria“, ktorá sa pred voľbami okolo toho vyvolala, je podľa neho neprimeraná. Okrem zlého načasovania však priznal aj podcenenie komunikácie v tejto veci, magistrát mal podľa neho o tom hovoriť viac. Význam cyklotrasy však obhajuje, odvoláva sa aj na zvýšenie počtu cyklistov v danom úseku za vhodného počasia.

„Vajanského nábrežie je príklad toho, kde hľadáme najlepší kompromis, najlepšie vyváženie rôznych druhov dopravy po meste,“ povedal Vallo s tým, že pri neustále rastúcom počte áut bude už len ťažšie hľadať balans medzi jednotlivými druhmi dopravy. V budúcom roku pripravuje magistrát zároveň veľkú debatu o doprave.

Primátor opätovne pripomenul, že dopravné riešenie na Vajanského nábreží nie je „rýchlym rozhodnutím“ terajšieho vedenia hlavného mesta. Argumentuje napríklad odporom občanov z roku 2014 voči rozšíreniu Vajanského nábrežia v úseku Štúrovho námestia či odporúčaniami o utlmení dopravy na nábreží z roku 2016 po participácii. Odvoláva sa tiež na architektonickú súťaž mestskej časti Staré Mesto v roku 2022, kde víťazný návrh odporúča znížiť počet jazdných pruhov na nábreží.

Tvrdenia o dopravnom kolapse sa podľa neho nepotvrdili, čakania sú, ako tvrdí, v priemere minimálne, najmä v smere od Mosta SNP na Šafárikovo námestie. Priznáva však problémy v okolí Šafárikovho námestia v smere k Mostu SNP, ktoré sa snažia vyriešiť, napríklad aj nastavovaním svetelnej signalizácie. Vodičov žiada o trpezlivosť i o to, aby na tranzit využívali mosty a Einsteinovu ulicu. Situácia na nej bude podľa neho ešte lepšia po spoplatnení tranzitnej dopravy i dobudovaní križovatky diaľnic D1 a D4.

Hlavné mesto taktiež avizuje zvýšenie viditeľnosti obrubníkov, ktoré budú mať nový reflexný náter. Vyriešiť by sa mal tiež problém so šírkou pruhov v krátkom úseku pred Slovenskou národnou galériou. Problém nastal po tom, ako bola výkresová dokumentácia síce v súlade s normami, projekt odsúhlasil aj krajský dopravný inšpektorát, avšak priestor bol fyzicky chybne zameraný. Vypracovaný bol preto opravený projekt organizácie dopravy, zrealizovaný bude za vhodných poveternostných podmienok.