Za udržanie odvolanej riaditeľky múzea v Štiavnici spisujú petíciu. Denková: Zrejme sa so mnou už nepočíta

Odvolanie Zuzany Denkovej z funkcie riaditeľky Slovenského banského múzea vyvolalo vlnu nevôle medzi viacerými zamestnancami, no aj v širšej verejnosti. Za jej zotrvanie na tejto pozícii spustili petíciu, za ktorej vznikom sú viaceré známe mená. Exšéfka si toto gesto váži, no nepredpokladá, že to dopomôže k jej návratu. Momentálne čerpá dovolenku.

Rezort životného prostredia, pod vedením Tomáša Tarabu (SNS), odvolal Denkovú 14. decembra. Stalo sa tak s okamžitou platnosťou, bez udania dôvodu. Ona sama to ešte v ten deň komentovala s tým, že jej misia v čele múzea sa končí. Zároveň poznamenala, že zmenu po voľbách síce čakala, no aj tak ju to prekvapilo.

Na riaditeľskej stoličke ju vystriedal dočasne poverený Peter Zorvan, predseda Okresnej organizácie Slovenskej národnej strany v Banskej Štiavnici. V minulosti pôsobil v múzeu, po boku bývalého riaditeľa Jozefa Labudu ako jeho zástupca, deväť rokov. Neskôr šéfoval štiavnickému úradu práce.

Na správu o „konci“ riaditeľky znechutene reagovali desiatky jej známych a spolupracovníkov. Neveriaco nad tým krútili hlavami, pričom vyzdvihovali jej pracovitosť, systematickosť, húževnatosť či vytrvalosť. Tiež odborné znalosti.

Naštartovala pozitívne procesy

Mnohí zdôrazňujú, že na pozíciu riaditeľky nastúpila Denková, v novembri 2020, na základe otvoreného výberového konania, kde svojou víziou „Zeleného múzea“ jasne zvíťazila nad ostatnými kandidátmi. Predtým v múzeu pôsobila, od roku 2005, ako etnologička.

„Od nástupu do vedúcej funkcie sa múzeum usilovala preorientovať na súčasnú inštitúciu poukazujúcu aj na aktuálne environmentálne problémy. Slovenské banské múzeum (SBM) sa ako jediné na Slovensku stalo súčasťou Európskeho klimatického paktu a medzinárodnej iniciatívy Museums for Future,“ pripomínajú jej „fanúšikovia“, ktorí pred pár dňami spustili petíciu na jej zotrvanie vo funkcii. Za jej vznikom sú tiež viaceré osobnosti verejného a kultúrneho života. Medzi signatármi sú napríklad herečka Emília Vášáryová či riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá. Nechýbajú viacerí zamestnanci SBM. Do piatka 22. decembra ju podpísalo 2 219 ľudí.

Iniciátori petície, na ktorých čele stojí kurátorka SBM Mária Janušová, pripomínajú, že funkčné obdobie Zuzany Denkovej bolo sprevádzané viacerými globálnymi krízami – pandémiou, vojnou na Ukrajine, energetickou krízou. Tiež nedostatkom financií v rozpočte múzea. Napriek tomu sa jej podarilo vykonať dôležité zmeny v jeho organizačnej štruktúre a nastaviť pozitívne profesionálne inštitucionálne procesy.

„Vďaka nej sa zvýšilo odborné renomé SBM v slovenskom, ako aj v medzinárodnom prostredí. Múzeum sa stalo akreditovanou vedeckou inštitúciou. Získalo významné grantové prostriedky na projekt Green mission z nórskeho mechanizmu a Nadácie SPP,“ spomenuli niktoré úspechy. Podľa nich sa tak skvalitnili objekty múzea, expozície a ochrana zbierkových fondov. Vyzdvihli tiež „akčnosť“ Denkovej počas hrozivého marcového požiaru v centre Banskej Štiavnice. Ničivé plamene vtedy poškodili aj budovu Berggerichtu, ktorá je v správe múzea. „Vďaka jej enormnému nasadeniu a efektívnemu riadeniu sa podarilo zvládnuť krízovú situáciu a naštartovať proces obnovy objektu,“ podčiarkli.

Ministra Tarabu teraz žiadajú o ponechanie Denkovej vo funkcii riaditeľky. „Chceme, aby sa múzeum aj naďalej modernizovalo a kontinuálne kvalitatívne rozvíjalo tak, aby mohlo napĺňať potreby súčasnej spoločnosti,“ uzavreli.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Zuzana Denková, Eduard Heger, Nadežda Babiaková Po požiari v Banskej Štiavnici – v spoločnosti expremiéra Eduarda Hegera a primátorky Nadeždy Babiakovej.

Nemá žiadnu istotu

„Petíciu beriem ako gesto podpory, lebo ju iniciovali zamestnankyne múzea, s ktorými som denne spolupracovala,“ povedala Pravde Denková. „Je to pre mňa veľmi cenné. Tiež si vážim, že sa do toho zapojili mnohí predstavitelia, a osobnosti, iných kultúrnych inštitúcií,“ zhodnotila. Nemyslí si však, že jej situáciu to zmení.

„Moje odvolanie vnímam v kontexte s inými v rezorte životného prostredia, ku ktorým došlo. Zrejme teda ide o širší systém a jedna petícia to nezmení,“ poznamenala. Ozrejmila, že momentálne čerpá dovolenku, ktorú mala vypísanú už predtým. „Sme v predvianočnom období, takže v tomto duchu trávim aj tieto dni,“ hovorí. Netají, že v múzeu by chcela zostať na pozícii etnologičky. „Zatiaľ ale nemám žiadnu istotu. Uvidím, čo ma bude čakať po návrate do práce. Zamestnávateľ mi má ponúknuť nejaké miesta, ktoré sú voľné,“ podotkla.

Momentálne majú podľa nej dovolenky viacerí zamestnanci múzea, no inak je tam asi dosť „dusná“ atmosféra. „Vždy, keď sa deje nejaká zmena, je to tak. Či už keď som nastupovala ja alebo teraz – cítiť napätie. Určite sú kolegovia, ktorí túto zmenu vítajú a tešia sa z nej. Potom takí, ktorým je to jedno a ďalší sú jednoducho frustrovaní. Vnímajú to negatívne a nevedia, akým spôsobom sa bude v práci pokračovať,“ mieni pripomínajúc, že múzeum je veľmi pestrá komunita rôznych názorových prúdov.

S dočasne povereným riaditeľom Zorvanom v minulosti vraj nemala, na pôde múzea, žiadne spoločné aktivity. „Niekedy v roku 2016 odišiel robiť riaditeľa úradu práce, odvtedy som s ním nebola v žiadnom kontakte. Nikdy som s ním nespolupracovala,“ tvrdí. Po jej odvolaní sa s ním stretla, možno na tri minúty, asi dvakrát. „Odovzdávala som mu nejaké veci. Nemyslím si, že so mnou do budúcnosti, v pracovnom stave, počíta,“ uzavrela skepticky.

Rezort životného prostredia na naše otázky reagoval, že postupuje podľa platných zákonov. „Pre podpredsedu vlády a ministra Tomáša Tarabu je prirodzené a zároveň dôležité spolupracovať s ľuďmi, ktorým manažérsky dôveruje,“ uviedol tamojší odbor komunikácie. Pokračoval, že odvolávať riaditeľov a generálnych riaditeľov podriadených organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bez uvedenia dôvodu umožňuje zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie.

„Ku každému odvolaniu minister pristúpil na základe podnetov a jasných indícií, ktoré mal k dispozícii. V každom prípade, dôvodom odvolania bolo predovšetkým zlé manažovanie danej inštitúcie,“ tvrdí.

Ministerstvo životného prostredia plánuje vyhlásiť na pozíciu riaditeľa SBM riadne výberové konanie. „Prihlásiť sa môže každý záujemca podľa zverejnených kritérií. O konkrétnom termíne vyhlásenia výberového konania budeme informovať na webovej stránke ministerstva,“ doplnil odbor komunikácie.