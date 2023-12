Vodička na priechode v Trenčíne zrazila dcéru s matku, ktorá bojuje o život

Obetiam nehody na Zochovej odhalili spomienkovú tabuľu Video

„Vodička osobného auta Toyota Yaris jazdila v smere od ulice Martina Rázusa, keď na priechode pre chodcov došlo k zrážke s 55-ročnou a 22-ročnou ženou. Po náraze ženy odhodilo na vozovku,“ uviedli policajti.

Staršia žena s vážnymi zraneniami skončila v nemocnici, kde bojuje o život. Jej dcéru rovnako hospitalizovali, avšak je mimo ohrozenia života. „Dychová skúška 59-ročnej vodičky bola negatívna. Príčiny, okolnosti a miera zavinenia dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ doplnila polícia.

Chodcom pripomína, aby mysleli na svoju bezpečnosť. „Aj keď prechádzate cez priechod pre chodcov, uistite sa, že je to pre vás bezpečné. Spoliehať sa na to, že máte prednosť, nestačí. Ak spraví chybu vodič, väčšinou si to odnesú len plechy. Vám však ide o život,“ zdôraznila polícia.