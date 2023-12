Vianoce: Bratislavské trhy v gréckej televízii, raritná polnočná v Žiline a klziská pod holým nebom

Centrá väčšiny našich miest ovládli vianočné trhy. S množstvom atrakcií sa v predsviatočnom období akoby „roztrhlo vrece“. Ponúkame prehľad tých najzaujímavejších, kde čarovná atmosféra potrvá až do príchodu nového roka.

Vianočné trhy v Bratislave sa dostali do TOP 10 najlepších v Európe.

Vianočné trhy v Bratislave Video Zdroj: TASR

Šťastné a Bratislavské! Takto nazvali vianočné trhy v hlavnom meste. Stánky s bohatou ponukou zostanú na Hlavnom námestí, po prvýkrát, špeciálne až do Silvestra. Malá prestávka tam potrvá počas sviatkov 24. až 26. decembra.

Medzi tohtoročné novinky patrí Prívetivá zóna na Primaciálnom námestí. Môžete si v nej pochutnať na originál talianskych špecialitách, domácich cestovinách a tiež na pečených gaštanoch a zemiakoch. „Zriadili sme ju na základe podnetov. Ide o príjemné miesto pre rodiny s deťmi, seniorky, seniorov, zraniteľné skupiny a všetkých, ktorí si chcú oddýchnuť od zhonu a ruchu okolia. Je zastrešená, bezbariérová, dá sa v nej posedieť, niečo zahryznúť a vychutnať vianočnú atmosféru vedľa obľúbeného Vianočného lesa,“ uviedol primátor Matúš Vallo.

Okrem kolied, punču, rôznych ozdôb, dekorácií, kapustnice a iného občerstvenia pripravili v hlavnom meste aj pestrý program. O ňom na svojich stránkach podrobne „referuje“ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

Čarovnú sviatočnú atmosféru v našom hlavnom meste nedávno priblížili aj v zahraničnom médiu. Reportáž o tom, že Bratislava sa dostala do TOP 10 najlepších vianočných trhov v Európe, odvysielala vo svojich hlavných správach jedna z gréckych televízií.

Polnočná púť ku kaplnke

Vône a chute tradičných vianočných dobrôt si až do 5. januára môžete užiť v srdci Banskej Bystrice. Špeciality ako poplampúchy, pečené klobásy, langoše, zemiakové špirály či rôzne horúce nápoje tam chýbať určite nebudú ani na prelome rokov. Stánky s výrobkami s vianočnou tematikou tam ale po 21. decembri už nenájdete.

Vianočné trhy so všetkým, čo k nim patrí, potrvajú na Mariánskom námestí v Žiline do 23. decembra. Za pozornosť však v meste pod Dubňom stojí výnimočná polnočná svätá omša v tamojšom lesoparku – pri malebnej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Túto nezvyčajnú „lahôdku“ pripravili žilinskí františkáni, ktorí chcú takto prežiť, spolu s ďalšími veriacimi, čo najhlbšie tajomstvo Svätej noci. Ku kaplnke budú putovať.

„Púť do lesoparku začína 24. decembra o 22.30 spred Sirotára, na Mariánskom námestí, po vopred určenej trase. Zoberte si lampáše,“ upozorňujú františkáni. Ľudia si so sebou môžu vziať aj skladacie stoličky. Pripojiť sa k putujúcim je možné počas celej trasy. Hlavným celebrantom bude žilinský biskup Tomáš Galis. Sledovať to môžete aj online v rámci kanála YouTub.

V Nitre je vianočné mestečko, s bohatou ponukou remeselných výrobkov, chutných jedál a nápojov, otvorené do 23. decembra. „Stánky budú zatvorené od 24. do 27. decembra. Chceme ich otvoriť aj medzi sviatkami a na Silvestra. Predbežne prejavili záujem siedmi predajcovia,“ uviedlo vedenie mesta.

Program Košických rozprávkových Vianoc vyvrcholí 23. decembra koncertom Elán revival. Hlavnou ulicou zaznejú od sedemnástej hodiny známe a obľúbené hity aj vianočné pesničky v podaní exkluzívnych hostí, avizuje mesto.

Na svoje si v metropole východu prídu aj fanúšikovia korčuľovania pod holým nebom. Jeho skúšobnú prevádzku odštartujú v mestskom parku presne na Štedrý deň, kedy bude k dispozícii od deviatej do trinástej hodiny. Košičania ho potom naplno budú môcť využívať od 26. decembra až do polovice januára medzi deviatou ráno a ôsmou večer. Hodinové vstupné je pre dospelých 2,50 a deti nad 140 cm 1,50 eur. Tie menšie sa môžu korčuľovať zdarma.

Práve toto košické klzisko bude 12. až 14. januára dejiskom Majstrovstiev Česka a Slovenska v rybníkovom hokeji 2024, z ktorého sa poltucet najlepších tímov kvalifikuje na svetový šampionát v Kanade. Organizátori počítali maximálne s 24 tímami, no už teraz ich je prihlásených 33.

Výstup na Sitno

Vianočná dedina, ktorá v ostatných rokoch vo Zvolene už tradične nechýba, mala svoje brány otvorené do 23. decembra. Mesto pod Pustým hradom však počas sviatkov dopraje ľuďom zimné radovánky aj v podobe korčuľovania. Ľadovú plochu v centre sprístupnili pre verejnosť zadarmo od 17. decembra. Originálne klzisko je otvorené denne od rána do osemnástej hodiny, v nedeľu až do ôsmej večer.

Matičné námestie pred „kulturákom“ v Čadci „obsadilo“ v tomto období ľadové mestečko. Jeho súčasťou je tiež malebné klzisko, ktoré otvorili 9. decembra. Fungovať bude aj medzi sviatkami a po nich. „Veľkou výhodou je, že ľad je umelo chladený, ale je prírodný. Preto ho môžeme využívať, ak nám bude priať počasie, veľmi dlho,“ povedal primátor Čadce Matej Šimášek.

Dospelí zaplatia za vstupné na čadčianske klzisko 3 a deti do dvanásť rokov 2 eurá. Otvorené je denne od štrnástej hodiny do pol ôsmej večer.

Klzisko pod holým nebom funguje, v rámci ľadového mestečka, už druhú sezónu aj v Brezne. Otvorené je denne od pol tretej poobedia do ôsmej večer. Vstupné je rovnaké ako v Čadci.

Na breznianskom námestí nechýba remeselný stánok s produktami z Horehronia a gastro mestský trh, ktorý tam zostane až do 7. januára. Na rovnakom mieste sa deň predtým, teda na Troch kráľov, uskutoční koncert skupiny Kabát revival so začiatkom o sedemnástej hodine.

Nuda nehrozí ani v Banskej Štiavnici a okolí. Predtým, ako naplno prepukne „štedrovečerné prejedanie“, sa turistickí nadšenci môžu zúčastniť Vianočného výstupu na Sitno. Ten je v poradí už dvanásty. „Táto udalosť sa nesie v priateľskom a trochu športovom duchu. Zmyslom je stráviť pekné doobedie s priateľmi v prírode. Samozrejme, aj si trošku zašportovať, čo nám podporí zdravie a imunitný systém,“ avizuje organizátor Tomáš Nemec. „Ak do obeda 24. decembra nemáte čo robiť a nebavia vás stále dookola sledovať tie isté rozprávky, táto akcia je pre vás ako stvorená,“ tvrdí.

Odporúča zobrať si so sebou horúci čaj a teplé oblečenie. Zraz je o ôsmej ráno na parkovisku pri jazere Počúvadlo. Chata na Sitne, s občerstvením, bude otvorená od deviatej do jedenástej. „Podľa dlhodobej predpovede sa zdá, že počasie nám dopraje aj trochu snehu,“ doplnil Nemec.

V banskoštiavnickom evanjelickom kostole sa 5. januára o osemnástej hodine uskutoční Vianočný koncert Kataríny Koščovej. Sekundovať jej budú klavirista Daniel Špiner a jej sestra, tiež speváčka Veronika Husovská. V chráme odznie rýdzo vianočný repertoár s originálnym spracovaním tradičných slovenských kolied.