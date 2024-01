Živé darčeky pod stromček nepatria, neraz končia na ulici. Útulky sú preplnené

Košickú karanténku pre psov zaplatil anonymný darca Video Zdroj: TV Pravda

Pätnásťročná Alexandra nám porozprávala zážitok, ktorý ju vraj, tesne po vlaňajších Vianociach, doslova šokoval. S príbuznými sa autom vracala, vo večerných hodinách, z rodinnej návštevy, keď na opustenej ceste, v blízkosti Banskej Štiavnice, zrazu pred nimi zastavilo auto.

„Bola tma a husto snežilo. Z oboch strán nás obklopovali lesy. Šoférovala mama a keďže situácia na ceste bola dosť neprehľadná, radšej zastavila. Vtom sa nám naskytol zvláštny výjav,“ hovorí dievčina. „Z vozidla vystúpila osoba, ktorá rýchlo otvorila kufor, vybrala z neho malého psíka, položila na cestu a vbehla späť do auta. To sa okamžite vyrútilo preč,“ opísala situáciu, ktorá ňou otriasla.

Psík vraj hneď vyplašene utiekol do lesa, v ktorom im zmizol z dohľadu. „S mojou sestrou sme zhrozene zhíkli a chceli sme ho ísť zobrať, no mama nás rýchlo vrátila do reality. Zdôraznila, že je skoro noc a v zasneženom lese by sme sa mohli stratiť. Ustráchaný psík je vraj už ktovie kde a nemáme istotu, že by sa k nám vôbec priblížil,“ pokračovala Alexandra.

„Nálada v aute posmutnela. Debatovali sme o nechcených živých darčekoch a počasí, v ktorom by človek ani psa nevyhodil, no práve sme na vlastné oči videli opak. Mama vravela, že je to kruté a rada by tomu živému tvorovi pomohla, ale väčšiu zodpovednosť cíti za nás. Nechcela riskovať, aby sa nám niečo vonku stalo,“ uzavrela Alexandra dúfajúc, že psík nejakou šťastnou náhodou predsa len prežil.

Objavujú sa v januári

S otázkou, či po Vianociach zažívajú väčší nápor nových „obyvateľov“, konkrétne nechcených živých darčekov, sme oslovili niekoľko psích útulkov. Radka z banskoštiav­nického občianskeho združenia Túlavá labka reagovala, že podľa nej s tým majú skúsenosť v každom takomto zariadení.

„U nás to zatiaľ, po aktuálnych Vianociach, neevidujeme, no väčšinou sa to začína prejavovať v januári,“ vysvetlila. „Majitelia svojich psíkov len tak vypustia niekde vonku. V tom lepšom prípade sa nám ozvú, pričom rovno povedia, že dostali zlý darček a chceli by ho dať do útulku,“ priblížila s tým, že každoročne majú po sviatkoch možno dva takéto prípady. „Tu to nie je až také zlé ako vo väčších mestách,“ mieni. A čo by odkázala ľuďom, ktorí sa takto zachovali? „Samozrejme, nemajú si brať k sebe žiadne zvieratko, keď sa oň nevedia postarať. Je to záväzok na pätnásť, možno dvadsať rokov a nie na päť dní,“ podčiarkla.

Zvýšený výskyt opustených psíkov v povianočnom období nám potvrdili aj v košickom združení Psy ulice. „Vždy sa nejaké objavia, ale každý rok je to inak,“ hovorí šéfka združenia Lucia Findrová. „Skôr to zaznamenávame v polovici januára. Čísla vám teraz nepoviem, ale dostávajú sa k nám takéto nechcené darčeky, to je pravda,“ zhodnotila. Prichádzajú k nim vraj rôznymi spôsobmi.

„Buď nám ľudia píšu, že si nemôžu nechať psa, alebo nejakého nájdu na ulici a potom nám zavolajú. Takto oslovujú viaceré útulky a hľadajú voľné miesto,“ objasnila. Dodala, že mnohí to dávajú na známosť tiež cez internet – keď zbadajú nejakého „tuláka“, jednoducho ho odfotografujú a potom umiestnia na sociálne siete.

Čo treba zvážiť pred kúpou zvieraťa Zaobstarať si domáceho miláčika odporúča iniciatíva Zvierací ombudsman po zrelej úvahe – určite by nemalo ísť o moment prekvapenia. Treba si uvedomiť, že napríklad pes sa dožíva desať až pätnásť rokov. Potenciálni záujemcovia by si mali zodpovedať na otázky typu: Budem sa vedieť tak dlho o zviera postarať popri bežných povinnostiach? Kto sa oň postará v prípade dlhodobej neprítomnosti? Viem sa o zviera postarať aj pri zmene bydliska, narodení dieťaťa či pobyte v zahraničí? Nebudem mať alergiu na srsť či výlučky? Som schopný zabezpečiť zvieraťu potrebný pohyb, stravu a spoločný čas? Ak niekto kupuje zviera deťom, musí prijať fakt, že sa oň bude musieť, v konečnom dôsledku, starať sám. Je tiež potrebné vopred si prečítať o charakteristike danej rasy. Nie každý pes sa hodí do bytu či naopak, vydrží vyť vonku aj cez noc. Iný si vyžaduje viac pohybu, kým ďalší je spokojný na gauči. Ľudia na toto zabúdajú – skôr sa riadia tým, ako zviera vyzerá. Pri kúpe je však dôležité vidieť širšie súvislosti.

Celoročný problém

Zuzana Medveďová z breznianskeho útulku Tuláčik tvrdí, že v ostatnom období je problém nechcených živých darčekov menej vypuklý ako v minulých rokoch.

„Psíkov, ktorých treba umiestniť, je stále veľa. Aj dnes sme mali viacero telefonátov, ale nesúvisí to s Vianocami. Skôr s horšou dobou,“ mieni. Podľa nej už v tejto súvislosti funguje lepšia osveta a ľudia sú rozumnejší. „Konkrétne my väčší nápor počas sviatkov neevidujeme. Problémom ale je, že zvieratiek sa ich majitelia zbavujú celoplošne a celoročne. Neberú to nejako zodpovedne a stáva sa to v lete aj v zime. Naše kapacity sú plné,“ poznamenala. Na útulky je vraj oveľa väčší nápor ako v minulosti, no zopakovala, že nie kvôli sviatkom.

Faktom je, že ľudia sa im často ozvú sami a oslovia ich s prosbou o umiestnenie svojho chlpáča. „Volali nám napríklad aj z rómskej osady, samotní občania, že majú fenku so šteniatkami a nevedia, čo s nimi. Mali sme tiež hlásený prípad, keď potrebovali umiestniť psíka od starších ľudí kvôli ich zdravotným problémom,“ povedala Medveďová s tým, že vždy je to lepšie, ako zvieratko len tak vyhodiť.

Zuzana Krajčírová z občianskeho združenia Prešovskí havkáči má tiež pocit, že problém s náporom v podobe živých darčekov ustál. „Už nejaký čas je s tým pokoj,“ vraví. „Horšie je to s ľuďmi s odrastenými šteniatkami, ktoré sa im nepodarí rozdať a potom ich povyhadzujú,“ konštatovala. Ťažko však podľa nej povedať, kedy ide o vianočný darček. „Skôr je to o tom, že tých psov je naozaj strašne veľa a už ich ľudia nemajú kam dať. Ide o celoročný problém. Takmer denne máme niečo nahlásené,“ doplnila.

Tisícky „nechcených“ ročne

Katarína Schneiderová z iniciatívy Zvierací ombudsman vysvetlila, že neexistuje systém, podľa ktorého by vedeli štatisticky vyhodnotiť, koľko zvierat bolo „odhodených“ práve v súvislosti so sviatkami. A to z jednoduchého dôvodu – psíka či iné zvieratko vracajú ľudia aj po roku, s odstupom dlhšieho času, lebo zo šteňaťa sa zrazu stáva dospelý jedinec, ktorý už nie je pre deti „zaujímavý“. Útulky teda „dostávajú“ zvieratá s odstupom času. Nevedia preto vyhodnotiť, či v danom prípade ide o vianočný darček. Isté je, že 98 percent z nich sú psíkovia a len v malých percentách mačky. Iba zriedkavo ide o iné zvieratá ako vtáčiky, škrečky, plazy a podobne.

Iniciatíva odhaduje, že celkovo sa ročne do útulkov dostane približne 12-tisíc týraných a nechcených zvierat. Prízvukuje, že rodina by si domáceho miláčika mala zadovážiť po zrelej úvahe. „To sa netýka len Vianoc, ale kedykoľvek,“ upozorňuje Schneiderová. Kľúčové je podľa nej deťom ukázať správny prístup k zvieratám a rozvíjať u nich pozitívny vzťah k nim. Dôležité sú vhodný výber a triezve zváženie kúpy.

„Akokoľvek zanedbávanie starostlivosti o zviera či jeho vyhodenie, umiestnenie do útulku, nie je príklad, ktorý chceme dať deťom. Samozrejme, plyšové či drevené nenahradia skutočné, no sú vhodnejším darčekom, najmä pri malých deťoch,“ zdôraznila. Pripomenula, že ak veľmi niekto túži po zvieratku, kompromisom je napríklad starostlivosť oň priamo v útulku – pravidelné prechádzky, kŕmenie, hladkanie. Deti sa tak učia zodpovednosti a spoznávajú tiež prácu útulkov.