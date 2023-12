V Michalovciach tiekol šampus prúdom, súťažilo sa tam v strieľaní zátok zo šampanského

Súťaž v strieľaní zátok zo šampusu Video

„Nepoviem fintu, lebo v minulosti som vyhral a povedal som fintu, že som šampanské zahrieval. Odteraz každý zahrieva šampanské, takže pijeme nie studené, ale teplé šampanské,“ dodal Tušár.

Ako povedal spoluzakladateľ podujatia Ján Ďurovčík, nápad vznikol pred rokmi v záhradkárskej osade Topole, kde sa stretávali s priateľmi na Silvestra. Raz sa im podarilo vystreliť zátku do druhej záhradky.

„Tak sme si povedali, že na budúci rok už to urobíme súťažne. Niekoľko rokov sme sa stretávali tam a neskôr sa to prenieslo na námestie. Je to už v poradí 22. ročník,“ uviedol Ďurovčík. Ide podľa neho o spestrenie silvestrovského dňa. Tento rok bolo prihlásených 89 súťažiacich.

„Je to veľmi originálne podujatie. Ja som osobne nepočul o tom, aby niektoré iné mesto také čosi robilo. Každý rok pritiahne do centra mesta napoludnie desiatky ľudí. Tí najlepší strelia aj cez 30 metrov. Ja k nim nepatrím, ale veľmi sa teším, že si to ľudia užívajú napriek tomu počasiu, ktoré teraz v Michalovciach vládne,“ doplnil primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.