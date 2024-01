Chýba vám v upršanom meste pravá zima? Navštívili sme miesta, kde si zalyžujete na čerstvom snehu

Lyžovačka - Krahule a Skalka pri Kremnici Video Zdroj: TV Pravda

Hoci deň pred Vianocami na celom Slovensku výdatne snežilo, hneď na druhý deň začala biela perina miznúť „rýchlosťou blesku“. Bolo za tým výrazné oteplenie a dážď. Kto si chcel užiť zimné športy, musel za snehom vyraziť do hôr. Tam to ale tiež nebolo vždy ideálne. Viacerí síce lyžovali, niektorí vytiahli bežky či sánky, no sneh bol príliš mokrý alebo primŕzal. Situácia sa však zmenila zo dňa na deň – v pondelok vo väčšine miest pršalo, no vo vyšších polohách husto poletovali vločky.

Čítajte viac Lyžiarska sezóna štartuje už o pár dní. Ako sa vám predraží lyžovačka? Pozrite si prehľad cien skipasov

Čerstvý sneh

Išli sme sa pozrieť, ako to vyzerá na Krahuliach, ktoré sú len kúsok nad Kremnicou. V tamojšom stredisku je hrúbka snehu 30 centimetrov, pričom desať z nich pribudlo z noci do rána. Keď sme tam prišli, parkoviská boli plné – voľné miesto sme ale predsa len našli.

Pri pokladnici pod svahom ukazoval teplomer jeden stupeň nad nulou. Ak by niekto pri vlekoch očakával „nátresk“, zostal by príjemne prekvapený. Lyžiari mali vstup na lanovky plynule priechodný. Sneh už na prvý pohľad vyzeral pomerne kvalitne – netopil sa a pôsobil skôr sypko. V strede kopca sme si všimli dva hnedé fľaky, no podľa všetkého ľuďom problém nerobili. Potvrdila nám to Anna, ktorá si na Krahule prišla zalyžovať so svojimi dvomi deťmi.

„Sme z Handlovej, toto máme najbližšie. Na tie podmienky, aké po Vianociach boli, je tu veľmi dobrá lyžovačka. Keď sme sem ráno prišli, svah bol perfektne upravený. Tým, že sa tu prestriedalo viacej ľudí, v strede kopca sa sneh trochu vyjazdil, ale lyžovať sa dá,“ povedala.

Podobne to zhodnotil aj Rado, ktorý prišiel, spolu s manželkou, z Bánoviec nad Bebravou. „Lyžovačka je tu vynikajúca. Na tie podmienky, aké sú, je to tu slušne upravené. Ráno to bolo dobre stuhnuté, parádne som si zalyžoval,“ usmial sa. Vzápätí spomenul, že počas tejto sezóny už vyskúšali aj Kubínsku hoľu, no Krahule sa im páčia viac. „Je tu lepší svah, aj menej ľudí,“ podotkol.

Marta z Topoľčian si prišla užiť pravú zimu spolu s manželom. „Je to tu výborné. Sneh je trošku mäkký, ale dá sa. Sme spokojní,“ dodala.

Komorná Skalka

Z Krahúl, ktorých zjazdovky sa nachádzajú vo výške 900 až 1 060 metrov nad morom, sme sa presunuli na Skalku pri Kremnici. Keďže je položená ešte o niečo vyššie, konkrétne dosahuje 1 252 metrov, postupne sme sa ocitli akoby v inom svete. Čerstvo zasnežené kopce a stromy pôsobili rozprávkovo.

Po príchode do strediska sme si aj tam všimli väčšie množstvo áut, ale zaparkovali sme rýchlo. Táto služba je tam spoplatnená – či to vodiči dodržiavajú, kontrolujú kremnickí mestskí policajti. Na hliadku sme natrafili aj my. Mladá policajtka a jej kolega nám prezradili, že cez víkend tam prišlo do tisíc áut. „Keďže mesto tu má parkovaciu službu, je to regulované. Chaos tu vďaka tomu nevznikal, je to v norme,“ zhodli sa.

Hrúbka snehu dosahuje na Skalke 60 centimetrov, digitálny teplomer pri výstupnej stanici štvorsedačkovej lanovky ukazoval v čase nášho príchodu dva stupne pod nulou. Zjazdovka pôsobila trochu komorne, „okupovalo“ ju podstatne menej ľudí ako tú krahulskú. Ten, kto neobľubuje davy, si v ten deň určite prišiel na svoje.

Kremničan Martin sa tam prišiel zabaviť so svojou veľkou rodinou. „Lyžujeme sa tu aj sánkujeme. Bývame síce neďaleko, ale tento kopec skúšam prvýkrát,“ prekvapil nás. „Musím povedať, že je naozaj kvalitný, podmienky sú ideálne,“ povedal. A kde zvykol lyžovať predtým? „Chodievame do Álp. Viem, je zvláštne, že toto máme vlastne za rohom a ešte sme tu neboli. Teraz sme to ale napravili,“ zasmial sa.

Čítajte aj Horská záchranná služba má nového riaditeľa. Matúšek strieda po dvoch rokoch Biskupiča

Tomáš je tiež miestny. Na Skalku chodieva pravidelne – teraz tam zavítal s partiou kamarátov. „Cez Vianoce napadlo veľa snehu, potom prišlo veľké oteplenie a veľa toho zmizlo. Našťastie ale zjazdovka vydržala. Podmienky sú tu veľmi dobré,“ konštatoval. Medzi sviatkami sa vraj sneh topil, neskôr zamŕzal a pôsobil ako betón. Čerstvo napadnutá pokrývka však veľmi pomohla. „Teraz je to fajn,“ dodal Tomáš.

Michal prišiel s dvomi synmi z Bratislavy. On sám vyrastal pri Banskej Bystrici a všetky okolité kopce, čiže aj tie na Skalke, pozná veľmi dobre. „Aj keď na tejto zjazdovke, odkedy ju postavili, som prvýkrát,“ hovorí. Vysvetlil, že kedysi do tejto lokality chodieval najmä bežkovať.

„Teraz som si vopred všetko pozrel – predpoveď počasia, web kamery a podobne, takže sme prišli pripravení, v dobrej nálade,“ poznamenal Michal. Prístup na Skalku je podľa neho dobrý a veľkým plusom je, že je tam málo ľudí. „Na to, že sme prišli okolo obeda, je sneh fajn. No a keďže nám už škvŕka v bruchu, ideme si doplniť kalórie,“ uzavrel spokojne.