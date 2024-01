Autobusy na mesiac zadarmo: Na strednom Slovensku spustili experiment, vodiči čakajú nápor cestujúcich

V Banskobystrickom kraji jazdia počas celého januára, v rámci akcie Mesiac mobility, prímestské autobusy grátis. Nápor cestujúcich zatiaľ šoféri nepociťujú, no očakávajú, že príde. Tí, čo si už bezplatnú dopravu vyskúšali, si ju pochvaľujú. „Bolo by fajn, keby to platilo celoročne,“ reagovala skupinka mladých ľudí, ktorých sme stretli na autobusovej stanici vo Zvolene.

Autobusy zadarmo Video Zdroj: TV Pravda

Novinka sa týka všetkých spojov prevádzkovaných spoločnosťami SAD Zvolen a SAD Lučenec. Potvrdila to hovorkyňa župy Lenka Štepáneková s tým, že takýmto „darčekom“ chcú obyvateľom kraja dopriať dostatok času, aby si zvykli na nadchádzajúce zmeny súvisiace s prechodom na integrovaný dopravný systém. „Ale tiež dostať do prímestských autobusov viac cestujúcich,“ podotkla.

„Práve v januári tak majú jedinečnú možnosť vymeniť auto za verejnú dopravu a vyskúšať si, ako by sa im napríklad do práce dochádzalo autobusom,“ povedala Štepáneková. Úspešnosť tohto kroku vraj nijako nemerajú, no očakávajú, že autobusy budú v najbližších týždňoch o niečo plnšie.

Organizátor IDS BBSK podčiarkol, že aktuálna novinka je zadarmo pre všetkých, bez akejkoľvek podmienky si čokoľvek kúpiť a bez povinnosti sa niečím preukazovať. Stačí len nastúpiť, odviezť sa a vystúpiť.

„Zhustne“ to o týždeň

Či je to naozaj tak, sme zisťovali na autobusovej stanici vo Zvolene. Partia dvadsiatnikov, pri ktorej sme sa pristavili, nám prezradila, že jazdu zadarmo si už vyskúšali. „Bodaj by to tak bolo stále, celkom pekne by sme ušetrili,“ zhodli sa. Do Zvolena vraj cestujú za prácou z okolitých obcí. „Takže by bolo fajn, keby to platilo celoročne,“ dodali s úsmevom.

Jana nevyužíva verejnú dopravu pravidelne, no teraz sa jej to oplatí. „Inak dochádzam do roboty autom, lebo z môjho bydliska mi spoje nechodia často. Dnes mám ale voľno a prišla som sem na výpredajové nákupy,“ povedala.

Martin tiež nejazdí autobusmi príliš často. „Teraz možnosť odviezť sa zadarmo využívam, ale keďže zamestnanie mám blízko, nemusím chodiť autobusom pravidelne,“ vysvetlil. „Pre ľudí, ktorí sem denne dochádzajú z dedín, a nemajú autá, je to dobrá vec. V konečnom dôsledku to ale zaplatia občania na daniach,“ mieni.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda autobusová stanica, Zvolen Autobusová stanica vo Zvolene v týchto dňoch ešte nie je taká frekventovaná, ako mimo sviatkov.

Autobusár Marek si zatiaľ nevšimol, že novinka by prilákala viac cestujúcich. „Väčšinou sa to zvykne zhustiť až po Troch kráľoch. Teraz sú ľudia na dovolenkách, deti majú prázdniny. Cesty sú tiež ešte pomerne prázdne. Nápor príde asi o nejaký týždeň,“ predpokladá. Majiteľov áut zmeniť v januári spôsob „premiestňovania“ podľa neho neovplyvní ani fakt, že tento mesiac by to verejnou dopravou mali grátis.

„Napríklad ja bývam v Slatinských Lazoch a spoje odtiaľ sem sú dosť komplikované. Zvolenčania a ľudia z blízkeho okolia to možno využijú, ale mne osobne je jedno, že je to zadarmo – aj tak pôjdem autom, keď potrebujem,“ uzavrel.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Marek, vodič, autobus Šofér Marek zatiaľ nápor cestujúcich nepostrehol, očakáva ho od budúceho týždňa.

Do reči sme sa dali aj s vodičom Jozefom, ktorý mierny nárast cestujúcich postrehol. „Ale skôr ide o sociálne slabších ľudí, prípadne bez domova. V autobuse sa zohrejú a potom zase nastúpia na spoj späť. Takto sa vozia celé dni,“ priblížil. „Inak cestujú stále tí istí pasažieri – za prácou. Pre nich je aktuálne cestovanie zadarmo príjemným bonusom,“ pokračoval Jozef. „V prvé januárové dni to asi 98 percent ľudí nevedelo. Samozrejme, potešilo ich to. Postupne sa to začalo šíriť a už bežne nastupujú bez toho, aby sa čudovali, že sa pri mne nemusia ani pristaviť,“ doplnil.

Zadarmo aj ďalší mesiac

Organizátor IDS BBSK pripomína, že ďalšia možnosť bezplatnej dopravy je v podobe ich akcie +30 dní cestovania zadarmo. Tá platí pre všetkých, ktorí si zakúpia akýkoľvek predplatný cestovný lístok (30-, 90– alebo 365-dňový) do konca aktuálneho mesiaca v ich eshope.

„Vzhľadom na to, že v januári sa cestuje zadarmo, sa naše lístky dajú zakúpiť s najskoršou platnosťou od 1. februára. To znamená, že ak by ste si kúpili 30-dňový lístok od 1. 2. 2024, tak v mesiaci marec tiež cestujete zadarmo,“ objasnil organizátor. Pre pravidelných cestujúcich určite odporúča toto riešenie nielen z ekonomického, ale aj praktického hľadiska.

„U vodiča si svoj zakúpený lístok na identifikátore len „pípnete“ v odbavovacom zariadení a navyše môžete realizovať akýkoľvek počet ciest vo vybranej relácii počas časovej platnosti lístka,“ ozrejmili nám z IDS BBSK.

Zároveň stále platí, že seniori, ktorí majú viac ako sedemdesiat rokov, za cestovanie neplatia. Stačí sa len identifikovať občianskym preukazom u vodiča v autobuse. Nič iné už na bezplatné cestovanie nepotrebujú.