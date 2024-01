Očarujúce miesto, ktoré patrí k najkrajším vrchom s výhľadom na Slovensku, stále láka množstvo turistov

„Skončili sviatky a ja som mohla z práce ísť do mojej milovanej prírody. Konečne som mohla počuť šum potoka, spev vtáctva, stretnúť divú zver, nadýchať sa čerstvého vzduchu a vyčistiť si hlavu. Vyrazila som z Čičmian na Lúku pod Strážovom a odtiaľ na vrch Strážov. Bol krásny slnečný deň. V horách bolo ešte dosť snehu, ale v dedine sa už pomaly topil. Na vrchole sú nádherné výhľady na okolitú prírodu. Bol krásny slnečný deň s dobrou viditeľnosťou na krásny vrch Kľak, Malú Fatru a Martinky. Mám rada pobyt v prírode ,je to niečo neskutočné čo sa nedá opísať slovami, to musí človek len zažiť,“ vyjadrila svoje pocity naša mReportérka Ľubka.

Video nám poslala naša čitateľka cez aplikáciu mReportér. Staňte sa našim mReportérom aj vy. Stačí si zdarma stiahnuť aplikáciu.

Vrch Strážov Video Zdroj: mReportérka: Ľubomíra Šeroňová

