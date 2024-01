Petra Vlhová ako korunovaná kráľovná svahu? Svetová šperkárka jej do Jasnej posiela jasný odkaz

Originálnu trofej môžu svetové lyžiarky v Jasnej získať už tento víkend. Známa šperkárka Petra Toth by ju najradšej videla na Petre Vlhovej. Umelkyňa nám prezradila detaily o výrobe tejto ozdoby a tiež to, ako fandí našej športovej hviezde, ktorá je jednou z najhorúcejších kandidátok na prvenstvo.

Špeciálne korunky pre víťazky Svetového pohára v Jasnej vznikli v ateliéri šperkárky a dizajnérky Petry Toth. Verí, že minimálne jedna z nich skončí na hlave našej šampiónky. Pripomína, že táto ozdoba by tak zostala doma – na Liptove, odkiaľ pri jej tvorbe čerpala inšpiráciu. Reagovala tak na komentáre niektorých ľudí, že šperk vlastne vyrobila „Petra pre Petru“.

„Na korunke je 1 144 krištáľov a váži 474 gramov. Vyrobili sme tri identické kusy,“ priblížila detaily známa umelkyňa. Pripomenula, že túto trofej získa počas dvoch súťažných dní v Jasnej len absolútna víťazka. Jedna korunka je však navyše, takzvaná záložná – pre prípad, ak by v jednej disciplíne, v slalome či obrovskom slalome, obsadili prvé miesto dve pretekárky s identickým časom. „Ak korunka zostane, organizátori ju plánujú vystaviť na obdiv hosťom,“ ozrejmila.

Teší ju a váži si, že na vytvorenie produktov pre víťazky v rámci prestížnej udalosti svetového rozmeru oslovili práve jej ateliér. Celé sa to „odštartovalo“ začiatkom minulého leta. Napriek tomu, že mali naplánovaný a rozbehnutý iný projekt, ktorý finišoval na jeseň, okamžite začala konať. „Expresne som sadla do auta a fyzicky si obehla tri vybrané liptovské dedinky, aby sme mali autentickú a vierohodnú inšpiráciu,“ spomína na moment, keď sa dozvedela o výbere jej ateliéru.

„Akonáhle som mala nafotené vzory výšiviek, naše dve dizajnérky sa pustili do navrhovania. Dá sa povedať, že ešte v ten deň. Dostali odo mňa jasné zadanie a limity. Po mesiaci návrhov sme organizátorom predstavili tri finálne verzie. Z nich si vybrali túto korunu,“ pokračovala Toth. Konkretizovala, že pri tvorbe sa inšpirovala krojmi z obcí Liptovská Osada, Liptovská Lúžna a Liptovské Revúce. Z každého vybrali mix fragmentov či motívov, ktoré spojili v jednu nádhernú korunu. Vysvetlila, že dielo prispôsobili vizuálu „sveťáku“, ktorý sa nesie vo výrazných lámaných farbách. „Akoby ste sa na svet pozerali cez krištáliky ľadu,“ podotkla.

Absolútny unikát

Výroba korunky trvala šesť intenzívnych mesiacov – približne od júla do decembra. „Je z pozlátenej mosadze a osadená českým krištáľom. Množstvo kameňov v nej bolo vyrobených špeciálne pre ňu, nedajú sa štandardne kúpiť. Je to teda absolútny unikát,“ tvrdí šperkárka. Ozrejmila, že špeciálne pre túto príležitosť v Jasnej vyrobila tiež kabelky a šperky, ktoré dostanú všetky pretekárky. Určené sú však aj pre divákov, ktorí si zakúpili špeciálne lístky. Kabelky si ale môže zakúpiť, od začiatku podujatia, každý záujemca.

Počas náročnej tvorby sa vraj objavili aj výrobné komplikácie. „Jedna korunka sa napríklad len leštila viac ako mesiac. Boli chvíle, keď som si myslela, že sveťák ani nestihneme. Na prvú prezentáciu, koncom decembra, sme korunu niesli ešte takpovediac horúcu,“ povedala. A čo bolo počas celého toho procesu najťažšie?

„Vždy je najťažšie stanoviť si akési limity a mantinely tvorby. Na to som tu ja, ktorá udáva smer, čo a ako budeme tvoriť. Predchádza tomu dlhodobý prieskum a orientácia v teréne,“ hovorí. Keby vraj nebola dostatočne zorientovaná, nevedela by, že inšpiráciu nájde práve v troch spomínaných dedinkách.

„Samotná moja návšteva u babičiek zberateliek alebo folklórnych nadšencov je akýmsi zavŕšením dlhoročného prieskumu. Vedieť, čo chcete a vedieť to jasne vykomunikovať, aby vaša predstava v hlave skončila aj v hmote, je ná najnáročnejšia časť. Idea totiž nerastie na stromoch ako jablká,“ poznamenala.

Korunovácia na vlastné oči

Keďže jej meno v podobe unikátnych šperkov poputuje k top pretekárkam, ktoré „brázdia“ zasnežené kopce, zaujímalo nás, aký vzťah má k tomuto športu sama umelkyňa. „Lyžujem veľmi rada. Jasná je dokonca moje obľúbené stredisko, kde moje deti lyžujú od svojich troch rokov,“ prezradila. Zároveň priznala, že samotné zápolenie slalomárok veľmi nesleduje.

„Viem, že existuje Petra Vlhová a tiež to, že jej súperka je Mikaela. Ale nemám časové kapacity sledovať to viac do hĺbky. Fandím jej za to, ako reprezentuje Slovensko a želám nám viac takýchto športovkýň,“ zhodnotila. Počas súťažného víkendu však v rušnom dejisku nebude chýbať. Priamo do Jasnej ju pozvali organizátori.

„Budem tam viac-menej pracovne. Čiže reprezentovať a možno aj prezentovať korunku pre svetové aj slovenské médiá. Dúfam, že bude možnosť pozrieť si slalom a verím, že aj korunovanie víťaziek,“ hovorí. Bola by vraj veľmi hrdá, keby videla vlastnú tvorbu naživo na hlave ktorejkoľvek z nich. „Samozrejme by som bola najradšej, keby ňou bola Petra Vlhová,“ podotkla. A čo by našej hviezdnej Liptáčke zaželala?

„Aby jej nespadla z hlavy,“ usmiala sa šperkárka. „To sú také veľké starosti tvorcov. Viete, koruny sú robené univerzálne. Netušíme, ktorá ju nakoniec získa. Vždy, keď korunujú kráľovnú alebo kráľa, je to robené priamo na mieru korunovaného. Tu ideme na náhodu a do nedele večera budem tŕpnuť, aby to všetko dobre dopadlo,“ povedala. „Ale okrem iného Petre želám veľa síl, zdravia a energie, nech čo najdlhšie takto lyžuje. Robí pre nás, Slovákov a Slovenky, veľa,“ doplnila.