NDS uzatvára pre kolóny v Bratislave tunel Sitina

Zelená vlna RTVS uviedla, že na diaľničnom úseku D2 NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny.

Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Na úseku R3 Trstená – Tvrdošín sa na vozovke nachádza miestami kašovitý sneh do hrúbky 1 centimeter. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa na vozovkách miestami nachádza vrstva kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky 1 až 3 centimetre, na ceste II/584 Bystrá – Srdiečko a na cestách II. a III. triedy v okresoch Námestovo a Tvrdošín do 4 až 5 centimetrov. Miestami zľadovatený sneh hrúbky 1 až 2 centimetre sa nachádza na ceste II/543 Hniezdne – Lysá nad Dunajcom, na ceste II/542 Spišská Belá – Spišská Stará Ves a na cestách III. triedy v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke.

Krásna snehová krajina v 700-metrovej nadmorskej výške. Pozrite sa, kde sa dá nájsť Video Zdroj: mReportér

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. Na HP Látky-Prašivá, Vrchslatina, Čertovica, Besník, Oravská Lesná, Príslop, Grajnár a Dobšiná sa na vozovkách nachádza kašovitý až utlačený sneh do hrúbky 1 centimeter, na HP Huty utlačený sneh do hrúbky 3 centimetre. Na HP Zbojská sa na vozovke nachádza miestami zľadovatený sneh do hrúbky 1 centimeter.

Hmla zahalila jedno z najväčších sídlisk v strednej Európe. Zábery z vtáčej perspektívy ako z katalógu Video Zdroj: mReportér

Cestári tiež upozorňujú, že pre silné sneženie pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky uzavretý HP Donovaly a cesta II/531 v okrese Brezno a pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky aj HP Príslop. V okrese Námestovo sa vplyvom vetra môžu vytvárať snehové jazyky a na ceste II/584 Srdiečko – Bystrá sú pre všetky vozidlá nutné snehové reťaze. Pre vozidlá s dĺžkou nad 10 metrov sú po celú zimnú sezónu uzatvorené Fačkovské sedlo (cesta I/64) a HP Šútovce (cesta III/1774). Po celú zimnú sezónu je pre všetky vozidlá taktiež uzavretá cesta II/549 Úhornianske sedlo – Krásnohorské Podhradie a cesta III/3227 Hrabušická Píla – Stratená.