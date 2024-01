Bratislava nevie garantovať konkrétny termín dokončenia električky v Petržalke

Mesto Bratislava v súčasnosti nevie garantovať konkrétny termín dokončenia električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku Janíkov dvor - Jungmannova. Tvrdí však, že robí všetko pre to, aby bola hotová čo najskôr, uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla. Podľa harmonogramu prác má byť trať vybudovaná do konca septembra 2024. Starosta Petržalky Ján Hrčka či šéf mestskej dopravnej komisie Jozef Uhler v uplynulých mesiacoch vyhlásili, že to podľa nich bude až v roku 2025.