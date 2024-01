Nálada v Jasnej pred svetovým pohárom: Svahy „okupujú“ cudzinci, domáci sa chcú masám vyhnúť

Príprava cieľového priestoru pod súťažnou zjazdovkou Video Zdroj: TV Pravda

Krátko pred búrlivým víkendom, kedy sa Jasná zmení na fanúšikovský kotol, vládla v tomto najväčšom slovenskom lyžiarskom stredisku takmer komorná atmosféra. Hlavný ťah Demänovskou dolinou bol v stredu pokojný, frekvencia áut sa nevymykala z normálu. Parkoviská však boli pomerne plné. Ešpézetky prezrádzali, že v Nízkych Tatrách je množstvo zahraničných turistov. V penziónoch či hoteloch nám potvrdili, že počas víkendu sú „vypredaní“.

Na autobusových zastávkach sme videli skupinky lyžiarov, ktorí čakali na spoje do rôznych častí strediska. Asi najčastejšie sme počuli poľštinu, no pravidelne sme „míňali“ aj nemecky či maďarsky hovoriacich turistov. Stretli sme tiež rodinu z Anglicka a mladíka z Holandska. Keď sme sa ich opýtali, či zostávajú v stredisku aj počas svetovej súťaže a či pôjdu povzbudzovať, len s úsmevom krútili hlavami. „Odídeme ešte predtým. S rodinou som tu najmä kvôli lyžovačke, teraz máme v Poľsku zimné prázdniny. Tomu davu, ktorý sem príde, sa chceme vyhnúť,“ povedal nám Poliak v stredných rokoch.

Podobne reagovali dvaja muži z Česka, ktorých sme stretli na svahu v časti Záhradky. „Dnes tu končíme, preteky si naživo určite nepozrieme,“ podotkli.

Všimli sme si, že zasnežené kopce si naozaj užívali najmä zahraniční turisti. Slovenčinu sme však začuli od lyžiarskych inštruktorov, ktorí sa venovali svojim malým zverencom. Nedalo nám a opýtali sme sa ich, či v stredisku zostanú aj počas pretekov.

„Pôjdem ďaleko odtiaľto,“ zasmial sa jeden z nich. „Masovky ozaj nemusím. Slalomy si pozriem v telke,“ vyhlásil. Jeho kolega tiež nemá chuť tlačiť sa v preplnených zónach. „Ani sa tu nemihnem,“ prehodil a spúšťajúc sa dole svahom, s očami na svojom žiakovi, nám na rozlúčku zakýval.

Bufet a svahy, kde rástla Petra Vlhová Video Zdroj: TV Pravda

Vôľu stáť v cieľovom priestore, na hlavnej či snehovej tribúne, veľmi nejavili ani obyvatelia Demänovskej Doliny, ktorých sme v obci oslovili. Sú ich necelé štyri stovky a väčšina z nich pracuje v zariadeniach cestovného ruchu. „Cez víkend budem zarezávať v hoteli, v ktorom robím. S kolegami, ktorí sú tiež odtiaľto, budeme ale sledovať, ako súťaž prebieha. Samozrejme, palce držíme našej Peti,“ podčiarkol kuchár Juraj.

„Chystajú sa sem ľudia zo všetkých kútov Slovenska a niekto sa o nich musí postarať. Ja tiež budem v tých najhektickejších dňoch v práci,“ hovorí čašníčka Lenka, ktorá robí v jednej z tamojších reštaurácií. „Určite tu ale bude zapnutý televízor a keď pôjde Petra, neodtrhneme sa od obrazovky,“ uzavrela v dobrej nálade.

Populárny bufet

V časti Záhradky sme natrafili aj na bufet, ktorý kedysi prevádzkovali rodičia Petry Vlhovej. O našej šampiónke je známe, že práve so zjazdovkou, na ktorej toto občerstvovacie zariadenie stojí, sú spájané jej lyžiarske začiatky.

„Presne tak, toto je ten bufet, kde kedysi Petra chodievala obedovať,“ potvrdil nám mladý muž vo výdajnom okienku, ktorý sa predstavil ako Martin. „Na tomto svahu vyrastala. V minulosti, keď mala asi desať rokov, som s ňou chodieval na tréningy. Ja som mal štrnásť a venoval som sa bežeckému lyžovaniu. Stretávali sme sa na letných pretekoch, behoch, tréningoch,“ zaspomínal si. Už vtedy v nej vraj videl veľký potenciál a tušil, že z nej môže byť extra trieda.

Jasná - Biela Púť Video Zdroj: TV Pravda

„A stalo sa to,“ konštatoval. „Držím jej palce. Aj moje dieťa jej fandí. Dúfam, že jej to vyjde a nech to tu ukončí prvým miestom,“ poznamenal Martin. A aká je v stredisku podľa neho nálada krátko pred „sveťákom“?

„Momentálne tu nie je veľa ľudí, lebo fúka silný vietor. Niektoré lanovky sú zatvorené, nie je to ktovie čo,“ posťažoval sa Martin. Zdôraznil ale, že je optimista. „Cez víkend sa to určite zlepší, bude to praskať vo švíkoch,“ predpokladá.

V okolí zjazdoviek je, v rôznych častiach, množstvo bufetov. Ceny nápojov sú „vysokohorské“. Napríklad veľké čapované pivo stojí 3 eurá. Rovnakú sumu zaplatia lyžiari za pollitrovú fľašu Coca-coly, Fanty, ľadového čaju či džúsu. Za minerálnu vodu si účtujú 2,50 a varené víno tiež 3 eurá.

Kapustnica a iné polievky, napríklad fazuľová a cesnaková, stoja 5 eur. Hot dog je za 4, viedenské párky za 5 a grilovaná klobása či langoš za 6 eur. V ponuke sú aj jelení guláš, šúľance s makom, kebab, vyprážaný syr alebo rezeň s hranolkami – tieto pochúťky sa pohybujú od 8 do 12,50 eur. Nie všade sú však ceny identické, takže medzi jednotlivými „stánkami“ sa môžu líšiť.

Extra Shiffrinová?

Išli sme sa pozrieť aj na fanzónu v časti Biela Púť. Práve tam si v piatok a v sobotu, o šiestej večer, vyžrebujú elitné lyžiarky svoje štartové čísla. Organizátori už avizovali, že v tom čase ich tam, na vlastné oči, môžu vidieť aj fanúšikovia bez vstupeniek. Tento priestor bol v čase našej návštevy už takmer kompletne pripravený.

V neďalekom klientskom centre sme sa na atmosféru v Jasnej, tesne pred štartom podujatia, pýtali aj tamojšej pracovníčky Tatiany. „Zatiaľ tu ešte nie je tak veľa ľudí, no už vidieť, že sa tu bude niečo diať. Svetový pohár sa blíži, takže postupne sem začínajú prichádzať aj pretekárky,“ priblížila. Ľudia v Jasnej sú podľa nej milí a napriek tomu, že v stredu tam nevládlo najideálnejšie počasie, veria v jeho zlepšenie.

Fakt o počasí, ktoré Tatiana spomenula, sme pocítili na vlastnej koži, keď sme kráčali hore svahom do časti Koliesko. Fúkal naozaj silný vietor, ktorý poriadne víril nielen práve padajúci, ale aj už napadnutý sneh. Tento stav sme komentovali s okoloidúcou dámou, ktorá mala namierené do hotela Družba. Počas našej debaty spomenula, že pôsobí v hotelierstve a práve v zariadení, kam smeruje, majú byť ubytované takmer všetky súťažiace pretekárky.

„Vrátane Petry Vlhovej,“ tvrdila s tým, že to má z dôveryhodného zdroja. „Mikaela Shiffrinová je jediná, ktorá má ubytovanie inde. Vraj si zajednala celý hotel Grand, chcela ho mať celý pre seba. Je to zvláštne,“ zamyslela sa. Môže to vraj pôsobiť dojmom, že americká lyžiarka má hviezdne maniere. Mladý muž, ktorý bol svedkom našej debaty, sa nad tým zasmial. „Ktovie, možno je to tak. Asi sa bojí, že by jej niekto mohol dať niečo do jedla,“ zažartoval a rozlúčili sme sa.

Práce v súvislosti s cieľovým priestorom pod súťažnou zjazdovkou, v čase nášho príchodu, pomaly finišovali. Natrafili sme tam na viacerých dobrovoľníkov. Jeden z nich, pán Milan, nám ukázal kde presne bude končiť slalom aj obrovský slalom.

„Momentálne tu staviame bariéry pre pretekárky na ich zachytenie, ak by náhodou došlo k pádu,“ vysvetlil. Vzápätí nám ukázal hlavnú a snehovú tribúnu, ktorú tam organizátori vytvorili s pomocou ťažkých mechanizmov. „Fanúšikovia odtiaľ uvidia, priamo v cieli, dojazd všetkých pretekárok. Oproti bude aj veľkoplošná obrazovka,“ dodal s tým, že hneď vedľa je tiež tréningová trať.