Z bodnutia muža v byte v košickej Šaci obvinili 27-ročnú ženu

Muža vo veku 28 rokov mala za presne nezistených okolností bodnúť nožom do oblasti hrudníka. Policajti prijali oznámenie po 2.00 h. „Osoba podozrivá zo spáchania skutku sa už na mieste činu v čase príchodu policajtov nenachádzala. Počas získavania prvotných informácií z miesta činu však policajti zistili, že podozrivá osoba mala byť účastníkom dopravnej nehody, ku ktorej došlo na štátnej ceste I/16 v smere z košickej MČ Šaca do centra Košíc,“ spresnila Ivanová s tým, že žena najprv narazila do zvodidiel na ľavej strane, odkiaľ sa auto odrazilo do pravého jazdného pruhu, kde opäť narazilo do zvodidiel, kde zostalo stáť.

Pri dopravnej nehode sa vodička ani dve maloleté osoby, ktoré boli vo vozidle, nezranili. „Vodička si však nesplnila povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti a z miesta odišla,“ dodala Ivanová.

Ženu vypátrali na jednej z ulíc v Šaci. Zadržali ju a obmedzili na osobnej slobode. V dychu jej namerali 0,69 promile alkoholu. Na zistenie prítomnosti iných návykových látok jej odobrali biologický materiál.

Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.