Starosta Demänovskej Doliny o svetovom pohári: Chaosu sa neobávame, máme to podchytené

„Sme radi, že tu tie preteky v Jasnej zase máme a tešilo by nás, keby sa konali pravidelne. Ideálne by bolo, keby sa sem vracali každé dva, možno tri roky,“ hovorí starosta Demänovskej Doliny Richard Bros. Pripomína, že na Liptove nemajú fabriky, preto cestovný ruch a takéto podujatie berú ako zárobkovú činnosť. Je to doslova ich priemysel.

Video nám pripravila reportérka regionálneho spravodajstva.

Neobávate sa, že by cez víkend mohol v obci nastať chaos?

Ani nie, máme to podchytené. V pravidelných intervaloch tu bude premávať 103 autobusov, čiže ak budú ľudia disciplinovaní, nič také sa neudeje. V opačnom prípade sa to môže zvrtnúť a ten chaos nastane. My vieme garantovať deväťdesiat percent, zvyšných desať je na návštevníkoch. Bez akreditačných alebo rezidenčných kariet sa sem nedostanú. Boli by sme veľmi radi, keby zbytočne nechodili a nepokúšali, či prejdú. Policajti vedia, koho a ako majú pustiť. Výhodou je aj jazdný pruh vytvorený len pre autobusy, čo nám v roku 2016 chýbalo. S dopravou by teda nemal byť problém. Dobrú spoluprácu máme aj s ubytovateľmi, čo je ďalšie pozitívum.

Môžete to priblížiť?

Všetci dostali e-mailom manuály, kde by bolo pre ich hostí najlepšie nastúpiť. To znamená, že odchytíme ľudí, ktorí pôjdu z Poľska a z časti Oravy na parkovacie plochy pri Tatralandii a odtiaľ ich zoberú autobusy. Celkovo odporúčam všetkým, ktorí chcú zaparkovať dobre, kvalitne a rýchlo prísť sem, nech použijú práve tú plochu.

Odkiaľ všadiaľ podľa vád prídu, okrem Slovákov, diváci na svetový pohár?

Netrúfam si odhadovať, no myslím si, že pricestuje veľa Poliakov. Práve tam majú prázdniny, ktoré sa im po týždni v jednotlivých krajoch striedajú – niečo ako u nás jarné. Momentálne takto oddychuje Varšava a jej okolie, čo je dosť veľký región.