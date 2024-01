Mikaelu Shiffrinovú ohúrili slovenské šperky. Absolútne geniálna reakcia, teší sa známa návrhárka

S otvorenými ústami a údivom v očiach si fenomenálna americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová obzerala šperky, ktoré našla v krabičke počas žrebovania svojho štartového čísla pred pretekmi v Jasnej. V mnohých to vzbudilo zvedavosť s otázkou, čo za klenoty to vlastne sú a či budú aj v bežnom predaji.

Šperky, pri ktorých tvorbe sa Petra Toth inšpirovala vzormi krojov z troch liptovských dediniek, si elitné lyžiarky našli zabalené v krabičke aj so štartovým číslom. O tom, že „čačkám“ neodolá asi žiadna žena, svedčí aj správanie jednej z najlepších lyžiarok sveta, ktoré komentovala samotná autorka špeciálnych náušníc a náhrdelníka.

„Reakcia Mikaely Shiffrin na naše šperky je absolútne geniálna,“ podotkla spokojná Petra Toth, ktorá zároveň zverejnila fotografiu zachytávajúcu spomínaný okamih. Zábery z Jasnej počas žrebovania, keď si pretekárky okrem poradového čísla „rozbalili“ tiež nádherné šperky vytvorené pre „sveťák“, podľa nej vyvolali veľkú zvedavosť v očiach verejnosti.

„Neustále nám chodia otázky ohľadom šperkov, či nemôžeme ukázať, aké dostali pretekárky na sveťáku a či budú v predaji,“ uviedla Toth. Vzápätí poskytla záber na dielo, ktoré je tak žiadané. „Takže toto videla Mikaela, ktorej bezprostredná reakcia bola zachytená fotografom. Tieto šperky dostali aj ľudia, ktorí si kúpili špeciálne lístky,“ objasnila. „Práve z týchto dôvodov a u úcty k podujatiu sme sa rozhodli, že necháme tieto šperky len pre podujatie a nebudeme ich vyrábať na predaj,“ vysvetlila. Týmto klenotom však obdarovali ešte tri špeciálne osoby.

„A to žienky z troch dediniek, ktoré nám ochotne v lete ukázali kroje,“ doplnila Toth pripomínajúc, že ide o obce Liptovské Revúce, Liptovskú Osadu a Liptovskú Lúžnu.

Niektoré dámy správa o tom, že šperky sa do bežného predaja nedostanú, sklamala. „Peťka rešpektujem vaše rozhodnutie, no je to škoda, lebo, aspoň za mňa, sú to jedny z najkrajších šperkov, ktoré ponúkate,“ reagovala Monika. „Keď som videla korunku (pre víťazky disciplín z dielne Petry Toth, pozn. red.), tak som žasla nad jej pestrosťou a farebnosťou. Mám rada takéto kombinácie a toto sa vám vážne podarilo,“ uzavrela Monika.

Veľký úspech zožali aj kabelky v tvare srdiečka, v ktorých si športovkyne na „sveťáku“ našli štartové čísla deň predtým. Páčili sa nielen pretekárkam v Jasnej, ale zjavne aj mnohým Slovenkám. „Na našom e-shope sa do rána takmer všetky vypredali,“ zhodnotila Toth.

„Neviem, koho bol toto nápad, ale konečne niekto vymyslel super spropagovať Slovensko prostredníctvom skutočnej umelkyne. Klobúk dolu,“ pochválila známu dizajnérku Zuzana, jedna z jej skalných fanúšičiek.