Na Horehroní očakávajú nápor návštevníkov: Európsky šampionát ponúkne parádne biatlonové „divadlo“

Šampionát, aký sme na Slovensku ešte nemali, sa v Národnom biatlonovom centre v Osrblí uskutoční od stredy 24. do nedele 28. januára. Generálny sekretár Slovenského zväzu biatlonu Patrik Kristlík ozrejmil, že v minulosti sa v Osrblí konali svetový aj európsky šampionát juniorov, tiež letné majstrovstvá sveta, no „veľké“ majstrovstvá Európy nie.

„Krátko pred vypuknutím podujatia je tu skvelá atmosféra – tešíme sa, sme pozitívne naladení. Čakáme na výpravy, od utorka sa začnú oficiálne tréningy. Všetko je pripravené a súťažná trať zasnežená tak, aby vyhovovala podmienkam,“ hovorí Kristlík. Objasnil, že tribúny tam majú už od letného svetového šampionátu. „Jednu sa nám vtedy podarilo kúpiť a druhú sme získali za sponzorskú cenu, takže už sú pevnou súčasťou celého areálu,“ povedal. Okrem toho tam pred pár mesiacmi vybudovali nové osvetlenie, kolieskovú dráhu či nové bunky pre servis.

Rozpočet na aktuálny šampionát majú vypočítaný na 520-tisíc eur. „Niečo je od národnej federácie, od sponzorov, partnerov a, samozrejme, veľká časť je od štátu, konkrétne z rezortu školstva,“ pripomenul generálny sekretár.

Návrat legendy

Na biatlonové majstrovstvá Európy sa prihlásilo 32 krajín s viac ako 250 športovcami. Príde napríklad celá ukrajinská výprava, ktorá sa zúčastňuje aj svetových pohárov. Chýbať nebudú Nóri, Švédi, Taliani, Lotyši či Litovci. „Ťahákom“ v slovenskej reprezentácii bude naša historicky najúspešnejšia biatlonistka Anastasia Kuzminová. Svoj návrat do súťažného kolotoča oznámila táto 39-ročná legenda vlani v októbri. Jej premiérový štart bude práve v Osrblí.

„Jednoznačne ide o našu najväčšiu biatlonovú hviezdu. Je to veľmi veľká a silná osobnosť, jej účasť našej reprezentácii prospeje,“ mieni Kristlík. „Všetci vieme, čo dosiahla. Určite sa jej naši športovci budú chcieť minimálne vyrovnať. Dokonca ich môže motivovať, aby ju predbehli. Jej samotná prítomnosť je veľkým plusom pre každého slovenského biatlonistu, ktorý tam bude,“ poznamenal. Podčiarkol, že Nasťa je trojnásobná olympijská víťazka, ktorá svoje „remeslo“ určite nezabudla. „Trénovala a zodpovedne sa pripravovala. Uvidíme, čo sa jej podarí,“ podotkol.

Ďalším veteránom, ktorý príde pomôcť, je 40-ročný Matej Kazár. Dokopy tvorí slovenskú reprezentáciu trinásť biatlonistov – medzi nimi sú Mária a Zuzana Remeňové, Júlia Machyniaková, Ema Kapustová, Tomáš Sklenárik či Damián Cesnek.

„Ťahákom" na majstrovstvách Európy bude legendárna Nasťa Kuzminová.

Populárny „Grcák“

Do Osrblia sa na biatlonovú elitu prídu pozrieť davy ľudí. „Zatiaľ máme predaných cez 3 500 lístkov, ďalších 1 700 sme rozdali partnersky alebo našim klubom. Počítame však najmä s veľkým nákupom lístkov na mieste,“ pokračoval Kristlík. „V stredu je vstup pre všetkých bezplatný. V ten deň príde povzbudzovať aj štyristo detí z okolitých škôl. Potom, od piatku do soboty, bude stáť lístok pre dôchodcov a ZŤP jedno euro, deti do šesť rokov to majú zadarmo. Žiaci do pätnásť rokov zaplatia 5 a dospelí 7 eur,“ priblížil.

Celková kapacita sa vraj odhaduje ťažko. „Na tribúnach máme tisíc miest, ale na biatlone veľa ľudí stojí radšej pri trati. Podarilo sa nám napríklad nasnežiť aj populárny „Grcák“, čo je veľký kopec, na ktorom si športovci musia zamakať. Diváci ich tam radi povzbudzujú, lebo vidia, ako práve tam biatlonisti siahajú na dno svojich síl,“ vysvetlil. Dobre vraj odtiaľ vidieť aj priamo na strelnicu.

V stredu sú na programe vytrvalostné preteky, v piatok rýchlostné, v sobotu stíhacie a v nedeľu štafety. V areáli nebude chýbať fanzóna s občerstvením a programom pre dospelých aj deti.

Kapely aj zbrane

Fanzónu má „pod palcom“ Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie. Jej výkonná riaditeľka Petra Ridzoňová Hlásniková pripomenula, že v týchto dňoch tam očakávajú množstvo návštevníkov.

„Jednak sú to pretekári so svojimi tímami z desiatok krajín, ale aj diváci. Snažíme sa preto pripraviť čo najviac atraktivít,“ povedala. Potvrdila, že v samotnom areáli je to fanzóna, kde každý deň nájdu ľudia bohatý program. Sprevádzať ich budú moderátorka, kapely, sprievodné aktivity ako maľovanie na tvár, súťaže či laserové zbrane. „Môžu si napríklad vyskúšať postoj pri strieľaní, alebo skúsiť chytiť napodobneninu malokalibrovky, ktorú používajú pretekári. Na výber bude aj množstvo gastro špecialít,“ hovorí. Spomenula tiež informačné stánky, ktoré na mieste inštalujú.

„Aby sa aj zahraniční turisti dozvedeli, čo všetko región ponúka a kam môžu ísť, keď práve nebudú na štadióne,“ poznamenala. Celkovo je podľa nej svetový biatlon na Horehroní veľkým prínosom pre cestovný ruch nielen v športovom odvetví, ale pre všetkých návštevníkov a turistov, ktorí do regiónu prichádzajú.

„V ostatných rokoch nabrali aj iné zimné športy, ako je klasické lyžovanie či skialpinizmus, na sile a intenzite záujmu zo strany verejnosti. Možno tomu napomáhajú aj takéto podujatia práve preto, že veľa úspešných mien pochádza z tohto športového sveta,“ povedala Ridzoňová Hlásniková. Zdôraznila, že Horehronie je výnimočné aj Národným biatlonovým centrom v Osrblí, lebo nikde inde na Slovensku nič podobné, v takých rozmeroch, nie je. „Ubytovacie kapacity sú postačujúce. Pre zorganizovanie takéhoto podujatia ich je tu dostatok,“ uzavrela.

Silná konkurenica

Biatlonový areál je súčasťou obce Osrblie, ktorá je od metropoly Horehronia, teda Brezna, vzdialená dvadsať kilometrov. V minulosti sa tam pravidelne konali aj svetové poháre, no tie tam v roku 2003 skončili. „Odvtedy strediská veľa investovali do infraštruktúry, hotelov naokolo a podobne. Tie isté štandardy Osrblie nespĺňa, nemôže im konkurovať,“ hovorí Kristlík. Celý areál by podľa neho potreboval zhruba 20-miliónovú investíciu.

„O tom, komu odklepnú sveťák, rozhodujú áčkové hotely v blízkosti, ktoré nám chýbajú. Ďalej kvalitná príjazdová cesta, vzdialenosť letiska od štadióna a podobne. Sú to veci, ktoré bežný človek nevidí, ale pre medzinárodnú federáciu sú pri rozhodovaní kľúčové,“ vysvetlil. Verí, že raz sa aj v Osrblí rozbehnú veľké investičné projekty a potom budú už len krôčik od navrátenia sa k svetovému poháru.

Parkovanie

Pre verejnosť zabezpečili organizátori, počas európskeho šampionátu, bezplatné parkovanie, ktoré je od biatlonového areálu vzdialené približne jeden kilometer. Nachádza sa na začiatku obce Osrblie – pri futbalovom ihrisku. Kapacitne by sa tam malo zmestiť šesťsto áut.

Ďalšie parkovisko, kde odklonia dopravu po naplnení prvého spomínaného, „pojme“ štyristo áut. Nachádza sa pod kolibou Groš, zhruba štyri kilometre od štadióna. Odtiaľ bude premávať bezplatná kyvadlová doprava.