Unikátna retro ambulancia vás vráti do roku 1961. Vznikla počas upratovania

Sklenené injekčné striekačky, starý tlakomer, mechanický písací stroj či dobový nábytok môžu vidieť pacienti pri vstupe do nemocnice v Bojniciach. Ide o akési mini múzeum, ktoré v mnohých pamätníkoch vyvolá spomienky na časy tvrdého socializmu. Ľudia to hodnotia ako skvelý nápad a spestrenie zdravotníckeho prostredia. Novinka sa im vraj pozdáva.



Keď sme si retro ambulanciu išli pozrieť zblízka aj my, naozaj sme mali pocit, že sme sa ocitli v minulom storočí. Jej priestory v bývalej trafike sú situované vo vstupnej chodbe, takže tí, ktorí chcú do nej „nakuknúť“, sa ani nepotrebujú dostať priamo dovnútra. Výhľad na zariadenie je aj spoza „skla“ veľmi dobrý. Kým sme tam chvíľu pobudli, prešlo okolo niekoľko pacientov. Zastavili sme staršieho pána s otázkou, či sa mu to páči.

„Ale áno, je to úžasný nápad. Keď to vidím, zdá sa mi akoby som sa vrátil do svojho detstva. Vyvoláva to vo mne trochu nostalgické spomienky,“ zhodnotil.

Mladá slečna nám so smiechom povedala, že to pôsobí trochu zastarano, ale vie si predstaviť, že by ju vyšetrili aj v takýchto podmienkach. „Keď človek potrebuje zdravotnícku pomoc, je mu asi jedno, či má lekár moderný počítač alebo starožitný písací stroj. Dôležité sú jeho vedomosti a schopnosť určiť liečebný postup,“ mieni.

Poľudštili to

Vznik retro ambulancie v priestoroch Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach nebol podľa jej riaditeľa Petra Glatza primárnym cieľom, ale výsledkom snáh vrátiť tomuto zariadeniu jeho pôvodný vzhľad a funkčnosť.

„Túto nemocnicu spustili do prevádzky v roku 1961. Pôvodný architektonický zámer a realizácia prebiehali tak, že jej súčasťou boli umelecké diela slovenských a českých výtvarníkov. Či už sochy, mozaiky, obrazy alebo sklenené vitráže,“ hovorí riaditeľ. Pripomenul, že počas desaťročí sa tam nazhromaždil veľký vizuálny smog. Do vzhľadu budov sa veľmi neinvestovalo, no pred rokom a pol prebehla rekonštrukcia hlavného vstupu, čo zahŕňalo tiež obnovu sôch na priečelí budovy.

„Pokračovali sme, v najväčšej možnej miere, odstraňovaním vizuálneho smogu vo vestibule hlavného pavilónu. Ten sme upravili ako výstavné priestory pre diela umelcov z Hornej Nitry a celého Slovenska, aj žiakov základných umeleckých škôl z regiónu,“ povedal riaditeľ. Postupne sa tak dostali k tomu, že v rámci vizuálneho upratovania vyčistili a vyprázdnili dávno nefunkčný novinový stánok. Práve v ňom zariadili retro ambulanciu, ktorú môžu pri vstupe do budovy obdivovať, cez veľké okná, všetci okoloidúci pacienti.

„V skladoch sme mali vyradený nábytok, z ktorého sme poskladali vybavenie ambulancie z roku otvorenia tejto nemocnice. Sú to skrinky, materiály a prístroje, ktoré sa vtedy používali,“ vysvetlil s tým, že tam nechýba ani krátky popis histórie nemocnice.

Riaditeľ priblížil, že na retro zariadení vidieť zub času, no nevylučuje to, že podobné nábytky sa v niektorých nemocniciach môžu používať aj v súčasnosti. „Samozrejme, že v skrinkách sú už uložené iné lieky a prístroje, teda moderné a zodpovedajúce tejto dobe,“ usmial sa. Zároveň konkretizoval, aké vybavenie z minulosti môžu ľudia v rámci ich novinky vidieť.

„Sú tam sklenené injekčné striekačky s dobovými ihlami ešte z čias, keď sa sterilizovali a vyvárali. Je tam klasický spirometer, ortuťový tlakomer, lekárska brašňa, klasický vytáčací telefón, mechanický písací stroj, stará lampa, posteľ pre pacienta aj typický zimný kabát pre lekára,“ vymenoval exponáty. Tieto úpravy podľa neho v podstate nič nestáli – zamestnanci to vyčistili, zariadili a upratali v rámci pracovnej doby. „Poľudštili tak naše priestory,“ podotkol.

Reakcie ľudí sú vraj na to pozitívne. „Prístupné je to zvonku, môžu si to pozrieť cez okno. Dovnútra sa nedostanú, je to zamknuté, ale v prípade záujmu vieme tú ambulanciu sprístupniť,“ tvrdí Glatz. „Je to vlastne taká naša vizitka, aby verejnosť videla, ako sme pred desaťročiami začínali,“ poznamenal.

Veľké investičné plány

Bojnická nemocnica je krajská, čiže jej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Za ostatných dvanásť rokov investovala župa do jej rozvoja viac ako 20 miliónov eur. „Tento rok sa nám podarilo získať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 18 miliónov eur,“ pokračoval riaditeľ. Vzápätí objasnil, čo sa im podarilo zrealizovať v nedávnej minulosti a tiež aktuálne prebiehajúce zmeny.

„Máme deväť kompletne nových operačných sál. Postavili sme nový urgentný príjem a momentálne prebieha rekonštrukcia nového OIM oddelenia, čiže po starom ARO. Keďže od roku 2011 boli v okolitých nemocniciach dve takéto oddelenia zrušené, bolo to veľmi potrebné,“ podčiarkol. V pláne majú aj rekonštrukciu pôrodnice, konkrétne oddelenia šestonedelia a novorodeneckého.

Z Fondu na spravodlivú transformáciu sa chystajú uchádzať o ďalšie prostriedky z oblasti energetického manažmentu celého areálu. „Zahŕňa to rekonštrukciu budov, zateplenie fasád, výmenu striech, nový systém vykurovania, teda fotovoltaiku. V nasledujúcich štyroch rokoch by sa tu malo preinvestovať dokopy cez 30 miliónov eur,“ povedal Glatz. Tento rok odštartujú aj výstavbu novej centrálnej sterilizácie.

„No a z programu IROP, z covidovej výzvy, sme zabezpečili digitálnu diagnostickú sklopnú röntgenovú stenu. Tá je v blízkosti operačných sál, kde je tiež vybraný priestor na plánovanú novú magnetickú rezonanciu,“ spomenul ďalší projekt. Okrem toho má kraj zámer investovať zo svojich zdrojov do kompletnej rekonštrukcie budovy s kuchyňou a jedálňou.

„Do budúcnosti sa chceme uchádzať aj o prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja a bývania, lebo potrebujeme zrekonštruovať tri naše ubytovne. Do tých sa neinvestovalo, odkedy boli v roku 1961 postavené,“ spomenul objekty, ktorých kapacita je 150 lôžok. „Je tam päťdesiat buniek a v každej sú izby s tromi posteľami,“ podotkol.

Zmenou by mali prejsť tiež objekty, v ktorých fungujú neurológia, interné, pľúcne, rehabilitácia, geriatria a oddelenie dlhodobo chorých. „Nachádzajú sa v nevyhovujúcich starých panelákoch, ktoré nie je možné technicky riešiť tak, aby všetko vyhovovalo súčasným normám. Preto všetky tamojšie lôžka, je ich zhruba dvesto, plánujeme umiestniť do novovybudovaného pavilónu,“ spomenul Glatz víziu, ktorú chcú naplniť prostredníctvom ďalšej dotácie.

„Máme hotovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu mesta, ktoré už máme, tiež kladné stanovisko EIA. Oddiskutovaná je aj štúdia uskutočniteľnosti na Útvare hodnota za peniaze na ministerstve financií,“ vysvetlil. Zatiaľ však nemôžu dostať oficiálne súhlasné stanovisko. Dôvodom je, že zdroj financovania momentálne nie je jasný. „Všetky pripomienky sme ale, v poslednej verzii šdúdie uskutočniteľnosti, zapracovali. Projekt je teda v štádiu, že keď bude známa vhodná výzva, vieme sa okamžite uchádzať o potrebné financie,“ ozrejmil. Ak by to dotiahli do úspešného konca, išlo by podľa neho o jednu z najväčších investícií v regióne za ostatné desaťročia. Sumu však zatiaľ nekonkretizoval.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach je na Slovensku druhou najväčšou okresnou (prvou je popradská, pozn. red.). Na plný pracovný úväzok zamestnáva 1 020 ľudí a má vyše 500 lôžok. Jej spád zahŕňa, okrem okresu Prievidza, tiež Bánovce nad Bebravou, Partizánske a mesto Handlová.