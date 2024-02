Experiment s autobusmi stál župu takmer milión eur. Po cestovaní zdarma Lunter štartuje nový dopravný systém

Keď novinku spustili, vodiči sa pripravovali na nápor cestujúcich, domácich vnímali prímestské cestovanie zdarma ako príjemné prekvapenie. Väčšina oslovených by nenamietala, keby sa ustálilo na dlhodobo. Mesačný experiment je teraz na konci a vedenie Banskobystrického kraja má pred sebou bilanciu. Výpadok tržieb za uplynulý mesiac vyčísľujú ako obrovský, ide o takmer milión eur. Župa napriek tomu verí, že väčším počtom cestujúcich, ktorých motivovali začať dopravu využívať, v priebehu roka financie získajú späť. Nový systém teraz spúšťajú naplno.

Bezplatné cestovanie spôsobilo výpadok z tržieb Video Zdroj: TV Pravda

V rámci mesiaca mobility mohla verejnosť využívať prímestské autobusy v Banskobystrickom samosprávanom kraji (BBSK) bezplatne. Župa k tomu pristúpila z dôvodu veľkej technologickej zmeny, ktorú spúšťa v prvý februárový deň. Ide o nový integrovaný dopravný systém, na ktorý si ľudia musia zvyknúť.

Autobusy zadarmo Video Zdroj: TV Pravda

„Nechceli sme, aby to bolo sprevádzané komplikáciami,“ zdôvodnil predseda BBSK Ondrej Lunter rozhodnutie umožniť na niekoľko týždňov cestovanie zadarmo. Práve táto lehota by mala poskytnúť dostatok času na to, aby si na novinku všetci privykli.

„No a možno to motivuje aj ďalších, ktorí doteraz nevyužívali verejnú dopravu. Vyskúšali si ju a veríme, že pri nej aj zostanú,“ povedal Lunter. Pokračoval, že po finančnej stránke to zobrali „na svoje plecia“. Výpadok z tržieb totiž odhadujú na 700 až 800-tisíc eur.

„Kompenzované to bude z rozpočtu župy, takže ide o benefit pre ľudí v našom kraji,“ hovorí predseda. „Zároveň však predpokladáme, že tento výpadok sa nám celoročne vyrovná vyšším výberom, lebo očakávame väčší počet cestujúcich vo verejnej doprave. Naším cieľom je, aby sme na konci roka mohli oznámiť, že celá táto zmena nás stála nula eur,“ povedal.

Počet cestujúcich, ktorí túto bezplatnú službu v januári využili, pritom odsledovaný nemajú. „Menili sa staré odbavovacie zariadenia za nové a keďže tam neprebiehali platby, komplexná evidencia cestujúcich nám chýba. Máme ale informácie od šoférov, že počet tých ľudí bol pocitovo významne vyšší,“ tvrdí župan. „Práve to vnímame ako pozitívny trend,“ podotkol.

Čítajte viac Autobusy na mesiac zadarmo: Na strednom Slovensku spustili experiment, vodiči čakajú nápor cestujúcich

Aplikácia ako pri taxíkoch

Mesiac mobility podľa vedenia župy využilo na registráciu 52-tisíc cestujúcich. Takmer šesťtisíc ľudí si kúpilo predplatný lístok, čo vraj umožní podstatne výhodnejšie pravidelné cesty do školy či práce.

Všetky autobusy ich zmluvných partnerov – SAD Zvolen a SAD Lučenec, sú od 1. februára vybavené novými odbavovacími zariadeniami. Zložené sú z komponentov ako tlačiareň, čítačka a tablet, s možnosťou ľahkej výmeny. Dokopy ich inštalovali v takmer 500 autobusoch. Vďaka tomu IDS BBSK získalo centralizovaný systém riadenia verejnej hromadnej dopravy.

„Všetky naše kroky smerujú k tomu, aby v budúcnosti mohol človek cestovať, v rámci kraja, na jeden lístok prímestskými autobusmi, MHD a regionálnymi vlakmi. Tak, aby na seba nadväzovali v cestovných poriadkoch a tiež v reálnom čase,“ uviedol Radoslav Vavruš, predseda predstavenstva Organizátor IDS BBSK.

Čítajte aj Kvôli novej plavárni začali trestné stíhanie. Aký bude osud miliónového projektu v Ružomberku?

Lunter spomenul tiež aplikáciu, vďaka ktorej ľudia budú môcť vidieť, kde sa práve autobus, na ktorý čakajú, nachádza. „Dnes to možno poznajú z taxíkov – vedia si vypočítať, kedy majú ísť von. Rovnako to budú vidieť na mape, tú bodku autobusu, že kde sa práve nachádza, aj v tomto prípade,“ vysvetlil. Takáto možnosť sa podľa neho naskytne v krátkom čase. „Tie zmeny prichádzajú postupne, po rokoch umožnia prístup k dôležitým dátam,“ zhodnotil.

Žiadajú trpezlivosť

Lunter objasnil, že vďaka novým systémom bude kraj vedieť koľko ľudí cestuje na jednotlivých linkách, či autobusy idú podľa cestovných poriadkov, teda či meškajú alebo odchádzajú zo zastávky skôr. Tiež kde a kedy chodia poloprázdne a kde, naopak, cestujú pasažieri v tlačenici.

„Čoskoro sa tak budeme vedieť rozhodovať, kde spoje posilniť, ako čo najlepšie trasovať jednotlivé linky a kde dať vodičom signál, aby počkali na prípoj. Cestujúci sa tak nemusia stresovať, že v prípade mimoriadneho meškania ďalší autobus nestihnú,“ vysvetlil. Zopakoval pritom, že v budúcnosti chcú nadväznosť spojov rozšíriť aj na MHD a vlaky. Upozornil, že ide o systém novej generácie, pričom podobné riešenia v Českej republike boli budované a postupne spúšťané počas niekoľkých rokov.

„Je to aj enormne technicky náročné. Hoci sme pripravení, ostrá prevádzka môže so sebou priniesť väčšie či menšie komplikácie. Prosíme preto v prvých pár dňoch o trpezlivosť. Zároveň cestujúcich uisťujeme, že v prípade problémov na našej strane to nebude mať vplyv na ich vybavenie,“ tvrdí župan. Doplnil, že na nový spôsob si potrebujú zvyknúť aj šoféri, preto žiada o zhovievavosť pripomínajúc, že aj vodiči sú len ľudia.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda zákaznícke centrum, IDS BBSK, Žiar nad Hronom Pred zákazníckymi centrami sa tvoria šóry.

Zachovať si chladnú hlavu však musia cestujúci aj pred zákazníckymi centrami IDS, kde sa neraz tvoria šóry. „Ide o ľudí, ktorí majú záujem získať informácie a registráciu na našich platformách fyzicky,“ reagoval Vavruš. „To znamená, že buď nedokážu alebo nemajú odvahu používať už zavedený e-shop, cez ktorý sa tí, ktorí si chcú online zakupovať lístky, prihlasujú,“ poznamenal. Na mieste im však ochotne poskytnú všetky odpovede na ich otázky.

„Týkajú sa celého systému prepravy. Zaujímajú sa o tarify, pýtajú na najvýhodnejšie lístky pre nich a podobne. Vždy najskôr musia povedať, čo preferujú a kolegovia im potom odporučia, aké produkty používať,“ uzavrel Vavruš.