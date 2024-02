Na rokovaní zastupiteľstva v Piešťanoch bolo rušno. Prerušila ho skupina občanov, žiadali odstúpenie primátora

Skandovaním žiadali odstúpenie primátora Petra Jančoviča, a hoci dostali po dohovore poslaneckého zboru priestor na diskusiu, ani po jej skončení nemohli poslanci pokračovať v rokovaní. Prerušovali ich pokriky a potlesk asi päťdesiatčlennej skupiny v rokovacej sále.

Skupina nespokojných sa najskôr zhromaždila pred budovou, kde rokovanie prebiehalo. Po krátkom čase zaujali miesta v rokovacej sále a začali narúšať rokovanie.

Keďže otázka parkovacej politiky nebola v programe schôdze, primátor ju prerušil a v prestávke dostali štyria zástupcovia priestor na vyjadrenie názorov. Hovorili o dosahu na rozpočty rodín, o pokutovaní ľudí pred ich domami a o zle nastavenom projekte.

Jedna z diskutujúcich vyzývala poslancov, aby sa prešli po meste, aký má dosah parkovacia politika na reálny život, a vyslovila domnienku, že ho pripravila externá firma bez znalosti prostredia.

Následne však niektorí z pléna začali osočovať primátora. Ten sa ohradil voči osobným útokom a povedal, že na políciu sa obráti vždy, keď mu niekto bude akýmkoľvek spôsobom vyhrážať smrťou niekoľkými bodnými ranami, ako sa už na sociálnej sieti stalo, alebo mu bude kopať do vchodových dverí.

Jančovič ponúkol protestujúcim, aby ich zástupcovia prišli na mestský úrad a stretli sa so zástupcami jednotlivých odborov, ktorí ich zasvätia do problematiky hlbšie a zodpovedajú ich otázky. Na to však reagovali piskotom.

Na poriadok v sále dohliadala mestská polícia, keďže príchod protestujúcich bol ohlásený, k narušeniu verejného poriadku nedošlo a nemala dôvod na zásah. Po druhom prerušení schôdze napokon protestujúci rokovaciu sálu opustili.