Zborovňa neslúži učiteľkám, ale prváčikom. Ich rekordný počet „vytlačil“ kantorky na chodbu

Priestor, kde sa predtým denne stretávali, radili a a počas prestávok oddychovali učiteľky, sa zmenil na triedu. Tú v základnej škole v oravskej obci Vavrečka obsadili prváci, ktorých majú tento rok viac. Teraz pedagogičky medzi sebou debatujú najmä cez sociálne siete, alebo na chodbe.

Základnou školou, v ktorej sa žiaci cítia takmer ako doma, sa môže pochváliť obec Vavrečka. Jej priestory sú naozaj útulné – nechýbajú tam koberce, nábytok na mieru zmajstrovaný tamojším školníkom či rôzne nápadité dekorácie. V aktuálnom školskom roku im pribudol ďalší unikát, ktorým je nová trieda zariadená v bývalej zborovni.

„Máme všetko, len nám chýbajú priestory. Už na zápise sme videli, že počet prváčikov je veľký. Školský zákon povoľuje maximálne 25 detí v jednej triede, no a my ich máme 32. Celý čas som teda rozmýšľala, kam ich dáme,“ hovorí riaditeľka školy Dana Serdelová. Objasnila, že celkovo majú 93 žiakov, pričom doteraz mali v každom ročníku, od prvého až po štvrtý, jednu triedu.

Psychicky pripravené

Riaditeľka pokračovala, že premena zborovne na triedu nebola jednoduchým procesom. „Celé to bolo na pleciach školy a zriaďovateľa, musela to schváliť aj hygiena. Zborovňu, ktorá je fakt potrebným priestorom v rámci medziľudských vzťahov, sme museli pustiť. Pani učiteľky sme o tom dopredu oboznámili a všetko sme odtiaľ vysťahovali ešte počas letných prázdnin,“ vysvetlila. Najskôr vraj uvažovali, ako o alternatíve, aj o šatni, no tá je príliš malá.

„Tú triedu sme sa snažili urobiť plnohodnotne tak, aby spĺňala aj potrebné štvorcové metre na počet žiakov, ktorý v nej môže byť. No a regionálny úrad verejného zdravotníctva nám do toho priestoru povolil umiestniť len štrnásť žiakov. Zvyšných osemnásť je v tej druhej triede,“ priblížila. Zároveň to zabezpečili nábytkom, úplne novými lavicami a technikou – nechýba klasická ani interaktívna tabuľa.

„Takže zborovňa nám v septembri zmizla, na čo už boli pani učiteľky psychicky pripravené. Nastavovali sme sa na to od začiatku júna s tým, že nám bude veľmi chýbať. Bolo to o to ťažšie, že nám ešte pribudli asistentka a špeciálna pedagogička,“ hovorí Serdelová. „Zoznamovanie s novými kolegyňami sa už dialo inak ako býva zvykom,“ podotkla. Celkovo je v tamojšom učiteľskom zbore aktuálne jedenásť pedagogičiek.

Prváčikovia v obci Vavrečka sa učia v bývalej zborovni.

Existujúce stoly zo zborovne teda poprenášali do tried, aby mala každá svoj pracovný „kútik“ – ten sa teraz nachádza v blízkosti katedry. Ako náhrada zborovne im však slúži aj chodba, kde sú umiestnené farebne čalúnené sedačky – tam sa zdržiavajú, keď oddychujú. V prípade, že majú voľnú hodinu, utiahnu sa do učebne informatickej výchovy. „Keďže tú mávajú len tretiaci a štvrtáci, tých hodín tam nie je veľa,“ poukázala riaditeľka na nízku obsadenosť spomínaných priestorov žiakmi.

Napriek všetkému je neraz veľmi dôležité, aby sa učiteľky naraz dozvedeli všetko. Na to im slúži virtuálna zborovňa na sociálnych sieťach. „Komunikujeme cez messenger a takto si podávame všetky informácie,“ poznamenala šéfka školy a zároveň nám to ukázala na svojom mobilnom telefóne.

Nové podlažie

V budúcnosti by chceli k prvému stupňu vo Vavrečke pridať aj piaty ročník. Žiaci by tak do najbližšej spádovej školy v Námestove dochádzali až ako šiestaci. Problémy s priestormi vyriešia nadstavbou budovy, na ktorú už majú schválené peniaze z Plánu obnovy. Odklepli im na to sumu 767-tisíc eur. Momentálne už len čakajú na podpísanie zmluvy z ministerstva školstva. Hneď ako im peniaze prídu na účet, začnú konať. Je predpoklad, že práce odštartujú na jar.

„Vznikne druhé podlažie s dvomi triedami. Ďalšie priestory pribudnú nad existujúcou riaditeľňou a zborovňou. Vďaka tomu by sme konečne mohli mať aj sklad na pomôcky, ktoré sú teraz uložené v špeciálnych skriniach,“ povedala riaditeľka. Aby to zvládli aj za chodu, zrejme sa budú musieť na čas vysťahovať do rôznych obecných priestorov. „Pôjde o náročný proces, ale verím, že to zvládneme,“ uzavrela.

Optimistom je aj starosta Karol Pjentek, ktorý je rád, že škole sa darí a a stále jej pribúdajú noví žiaci. Vysvetlil, že za zvýšeným počtom prvákov je nová obytná štvrť zvaná Starý mlyn, ktorá im v obci pribudla. „Očakávame, že populácia nám ešte bude rásť, lebo máme ďalšiu lokalitu, kde pripravujeme jedenásť hektárov stavebných pozemkov,“ uviedol. Ročne sa vo Vavrečke narodí približne dvadsať detí. „Vždy ich je viac ako obyvateľov, s ktorými sa rozlúčime. Napríklad vlani ich prišlo na svet 29, umreli desiati. Dokopy máme 1 712 obyvateľov,“ doplnil starosta.