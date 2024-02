Nehorázna drzosť: Bager s tatrovkou vtrhli do súkromnej záhrady bez súhlasu majiteľa

Bager v záhrade Video Zdroj: TV Pravda

O patáliách rodiny bývajúcej v dome pri stavenisku diaľničného privádzača v Kysuckom Novom Meste sme už písali. Sťažovali sa na popraskané steny, dlažby, hluk, prašnosť či otriasajúce sa múry. Do série, ktorú by sme mohli nazvať „Život v ustavičnom strese“, pribudla ďalšia adrenalínová časť – po rozkopanom teréne pred ich domom sa už stroje dostali priamo na pozemok Chylákovcov. Konkrétne do záhrady, kde sa hráva aj ich malý syn.

„Stalo sa to vo štvrtok (1. februára), keď som bol v práci. O pol druhej poobede mi volala svokra, že mi tam behajú robotníci firmy pracujúcej pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) – je tam bager a vysypaná tatrovka hliny. Vraj tam upravujú svah,“ hovorí Miroslav Chylák. „Z roboty som odišiel skôr a hneď bežal domov. Videl som tam hotovú spúšť. V ten deň pršalo, všetko bolo rozbahnené. Nabehli tam s ťažkými strojmi a povytrhávali stromčeky, čo som tam mal zasadené ako živý plot,“ priblížil. Podčiarkol, že na pozemok mu vošli bez jeho vedomia a celé to tam „rozmlátili“.

Halda blata

Samozrejme, hlava rodiny to nenechala len tak. „Volal som so stavbyvedúcim a ten vravel, že sa nemáme báť. Vraj to dajú do pôvodného stavu. Ide ale o to, že nikoho sa predtým nepýtali, či nám tam môžu prísť,“ povedal Chylák.

„Pred dvomi týždňami som mu síce dal súhlas, keď ma kontaktoval, že tam môžu ísť dosypať makadamom neďaleký návoz. Vtedy ale bolo pätnásť stupňov pod nulou, pôda zamrznutá, tak som im dovolil na náš pozemok vstúpiť. Situácia bola úplne iná a podľa dohody sa to aj uskutočnilo,“ vysvetlil.

Spomínaný šéf stavby si vraj myslel, že keď mu majiteľ pozemku prikývol predtým, platnosť ich prvej „dohody“ pretrváva. „Takto to ale nechodí, o žiadnom ďalšom vstupe reč nebola,“ tvrdí Kysučan. Pripomenul, že teraz tam majú haldu blata.

„Na stred ihriska, kde sa hrával náš syn, vysypali osem korieb tatroviek s hlinou. Predpokladám, že kým sa to aspoň trošku dostane do pôvodného stavu, v akom sme to mali predtým, potrvá do mája, možno júna,“ mieni. Zároveň nám ukázal fotografie, na ktorých je zachytená ich rozrytá záhrada.

Tragikomédia?

Nepríjemnú situáciu komentoval tiež primátor Kysuckého Nového Mesta Marián Mihalda. Aj on videl snímky, ktoré dokazujú „vyčíňanie“ strojov na podmočenom teréne.

„Kontaktoval som zhotoviteľa a šéfa stavby. Požiadal som ho, aby sa v budúcnosti takéto veci už nestávali. Tiež o to, aby sa spojil s pánom Chylákom a pokúsil sa tento spor nejako urovnať,“ povedal primátor. „Mali by to dať do pôvodného stavu, prípadne nahradiť aj poškodené stromy,“ podotkol. „Je mi ľúto, že k tomu vôbec došlo. Každému by také niečo bolo nepríjemné. Neviem si predstaviť, že prídem domov a bager mi je v záhrade. Veď by ma trafil šľak,“ uzavrel primátor.

Chylákovci, ktorí neúspešne žiadali diaľničiarov o odkúpenie ich domu, prípadne nejakú kompenzáciu, majú teraz nádej aspoň na výmenu okien, ktorú im nakoniec prisľúbili. Má to ale tragikomický „nádych“.

„Po opakovanej žiadosti, lepšie povedané otázke, kedy vymenia tie okná, nám v decembri prišla bizarná odpoveď. Dôjde vraj k tomu počas finálneho ukončovania stavby diaľnice, ktorá ide do Čadce, v roku 2035. To už možno ani nebudem žiť,“ zasmial sa trpko Miroslav Chylák. „No ale keď ma nevystrelo pri pohľade na zdevastovanú záhradu, už asi prekonám všetko,“ dodal.

Diaľničiarov sme sa pýtali, ako je možné, že zásah na cudzom pozemku nebol vopred komunikovaný a prečo plánujú sľúbené okná osádzať až o viac ako dekádu. Z odboru komunikácie NDS reagovali, že našimi otázkami sa zaoberajú. „Aktuálne čakáme na záväzné stanovisko od zhotoviteľa,“ uviedli stručne.