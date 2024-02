Seniori si môžu požičať špeciálny skúter úplne zdarma. Aké sú podmienky?

Pri novinke, ktorú si Banskobystričania môžu požičať, nie je potrebný „vodičák“. Vďaka skútru si pohodlne môžu vybaviť nákup či úrady. Jeho maximálna rýchlosť je pomerne nízka, preto nie je vhodný na cesty, ale na premiestňovanie po chodníkoch. Záujemcovia by sa však mali hlásiť čo najskôr, lebo v ponuke je zatiaľ iba jeden kus.

Na zozname má Agentúra sociálnych služieb v Banskej Bystrici, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, z roka na rok viac klientov. Veľký záujem je o polohovacie postele, invalidné vozíky či chodítka. Teraz pribudol do ich „vozového parku“ aj elektrický skúter. Ten môže pomôcť najmä ľuďom, ktorí majú problémy s mobilitou dolných končatín – po úrazoch, zlomeninách, operácii ako výmena kĺbov a podobne.

„Uvidíme, aký oň bude záujem. Nie je podmienkou, aby prijímateľ, ktorý si ho požičia, mal vodičské oprávnenie. Rýchlosť skútra sa dá nastavovať, no maximálna je 25 kilometrov za hodinu,“ hovorí vedúca Agentúry sociálnych služieb Slávka Kostúrová. Pripomína, že na ich novinke nechýbajú bezpečnostné pásy na upevnenie šoféra. „Skúter je určený na chodník, nie do cestnej premávky. Jeho ovládanie je jednoduché – prijímateľ to zvládne po bežnom zaškolení,“ ozrejmila.

Na požičanie skútra zatiaľ cenník nemajú. „Ide o jeho pilotnú prevádzku, chceme si najmä overiť, aký bude záujem. Nie je stanovené ani to, na ako dlho si ho môžu ľudia nechať. Ideálne by bolo, keby si ho, možno s odstupom mesiaca, vyskúšali viacerí,“ poznamenala zopakujúc, že mesačný poplatok zaň je momentálne nula. Požiadať oň je možné priamo v agentúre, pričom výber je jednoduchý – dostane ho ten, kto sa skôr prihlási.

Kostúrová upozornila, že skúter im požičala spoločnosť Anmo, aby zistili záujem a prípadnú budúcu kúpu tohto stroja nastálo. Zástupca firmy Ondrej Škulec objasnil, že výhodou tohto „tátoša“ sú širšie kolesá, ktoré mu zabezpečujú dokonalú priechodnosť aj cez veľké nerovnosti v teréne.

„Je vybavený kapitánskym sedadlom, pneumatikami, nákupným košíkom, spätným zrkadlom a automatickou nabíjačkou. Vďaka pomerne silnému 500 W motoru má dostatočný výkon aj do kopcovitého terénu,“ tvrdí Škulec. Dojazd tohto vozíka na jedno nabitie je do 30 kilometrov a nosnosť až 135 kilogramov.

Elektrický skúter je určený pre ľudí s pohybovými problémami.

Prvá pomoc

Pomôcok pre obyvateľov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré v ich prirodzenom prostredí môžu zotrvať čo najdlhšie, majú v Banskej Bystrici k dispozícii viacero. Najväčší záujem je o polohovacie postele, invalidné vozíky, špeciálne matrace, sedačky do vane, chodítka, toaletné či servírovacie stolíky.

„Keďže ide o mimoriadne potrebný a využívaný sortiment, dochádza k jeho častému opotrebovaniu. Hoci sme do nášho portfólia doplnili úplne nové pomôcky, radi prijmeme aj použité v prípade, že sú v zachovalom stave,“ pokračovala Kostúrová. Ak majú ľudia niektoré z uvedených nazvyš, môžu ich agentúre darovať. „Budeme veľmi vďační,“ podotkla.

Ľudia si pomôcku môžu nechať v podstate na dobu neurčitú, teda dovtedy, kým ju nevyhnutne potrebujú. Mesačná taxa sa líši podľa toho, čo konkrétne človek používa. Napríklad barle stoja 2 eurá, chodítko 6, nemocničné lôžko s príslušenstvom 10 a elektrický zdvihák 15 eur.

„Výhodné je požičať si u nás pomôcky aj pri krátkodobých komplikáciách, keď zhoršený stav trvá napríklad tri mesiace. Vtedy sa neoplatí riešiť si takéto niečo cez verejné zdravotné poistenie, lebo to trvá dosť dlho,“ hovorí Kostúrová. Samozrejme, výhodné sú ich služby aj pre ťažšie stavy po náhlych mozgových príhodách či vážnych nehodách. „My sme vlastne taká prvá pomoc – naše pomôcky môžu ľudia používať dovtedy, kým si ich nevybavia cez poisťovňu,“ vysvetlila.

Modernejšie monitorovanie

Ponuku požičovne „oživili“ aj tri nové elektrické zdviháky, ktoré slúžia na presun imobilných osôb z postele na invalidný vozík alebo na toaletné kreslo. Samospráva však modernizuje aj systém monitorovania a signalizácie potreby pomoci. Nová forma bude realizovaná prostredníctvom mobilného operátora. Jej súčasťou je senzor pádu, GPS lokátor, ak si ho klient bude želať zapnúť, či núdzové tlačidlo na privolanie pomoci.

V praxi to znamená, že bude mať na ruke hodinky sledujúce jeho základné vitálne funkcie. Tie zabezpečia komfortné riešenie krízových situácií, diagnostiku pádov a privolanie pomoci. Tiež pôjde o možnosť orientačného vyhodnocovania krvného tlaku, tepu srdca a pohybovej aktivity.

Druhou, komplexnejšou formou tejto služby sú boxy, takzvané statické komunikátory s prídavnými SOS tlačidlami za účelom privolania pomoci s možnosťou rozmiestnenia v domácnosti prijímateľov. Toto zariadenie hlási aj nebezpečné situácie ako požiar či únik plynu.

Obidve zariadenia sú nonstop pripojené na centrálny monitorovací pult a to aj v prípade, že klient nie je doma, ale napríklad na prechádzke či nákupe. Z noviniek sa teší aj primátor Ján Nosko. „Som rád, že sa nám podarilo zlepšiť podporu asistovaného života našich seniorov, ako aj ľudí so zdravotným znevýhodnením,“ povedal primátor. Doplnil, že nová komunikačná technológia zvýši bezpečnosť klientov a štandard poskytovaných služieb.