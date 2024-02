Napádajú ľudí v tme a odzadu, za útoky zbierajú body. Spišskú Novú Ves terorizuje detský gang Video Zdroj: ta3

Približne pred pol rokom zaútočil gang na syna manželov Frankovcov. Unikol, keď preskočil plot cudzieho domu. Mal šťastie, pozemok nestrážil pes. Pred mesiacom ho gang chytil opäť a dostal päsťou do tváre. O pár dní neskôr ho napadli po tom, ako vyšiel z pizzerie, uviedla v reportáži z východného Slovenska ta3.

„V polmetrovej výške ho držal za vlasy, kopal ho do tváre. Privolali sme políciu, šli sme na urgent. Lekár zvážil, že je nevyhnutné cétečko mozgu, chirurgické ošetrenie, očné ošetrenie prípadne neurologické ošetrenie. Dodnes je na péenke a o psychických traumách ani nehovorím," povedala matka napadnutého chlapca Lívia televízii.

Obeťou útoku sa stal aj otec napadnutého chlapca. Stalo sa to pri čerpacej stanici blízko centra mesta. „Slovne nás atakovali, že aha, to je otec toho, čo si mu zbil syna. My sme zareagovali, čo prosím? Kto kričí? Nasledovala rana zľava a sprava na manželovu tvár. Na 50-ročného chlapa," opísala situáciu Lívia Franková.

Podľa mestskej polície toto nie je jediný mládežnícky gang v Spišskej Novej Vsi. „Zatiaľ vieme o dvoch skupinách osôb, mladíkov. Sú od ôsmakov a deviatakov až po stredné školy. Majú novú formu zábavy. Napádajú vo večerných hodinách nevinných ľudí pohybujúcich sa po centre mesta aj po tichších lokalitách," povedal Ľubomír Chroust, náčelník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi.

Podľa informácií ta3 má gang vlastné pravidlá a hierarchiu. Na vrchole stojí ten, kto získa najviac bodov. Ak má napadnutý 60 rokov, útočník si zapíše 10 bodov. Ak má 50, získaných bodov bude 20. A tak ďalej.

„Pointa je v tom, že ľudí napádajú spravidla aj odzadu. Môže sa stať, že tá osoba padne na zem, rozbije si hlavu, dostane otras mozgu a nerád by som sa dožil toho, že nám tu niekto v noci primrzne, a potom asi už bude neskoro,” vysvetlil Chroust.

Mestská polícia pozná 28 mien a intenzívne spolupracuje so štátnou políciou.