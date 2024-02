Vo Zvolene kúpite byty aj za tisíc eur. Mesto sa zbavuje majetku, kde je však háčik?

Vyzerá to tam ako po bombardovaní. Je to možno prehnané prirovnanie, no budova v neslávne slávnej lokalite pod Pustým hradom, ktorá je známa najmä ako Balkán, naozaj pripomína ruinu. Medzi tamojšími múrmi však stále bývajú ľudia, o čom svedčí množstvo televíznych satelitov a okolitý ruch. Tamojšie byty sa teraz mesto rozhodlo predať, no časom zvažuje celý objekt zbúrať.

Zdevastovanú bytovku vo zvolenskej časti Balkán si všimne asi každý, kto prichádza do mesta neďalekým hlavným ťahom. Celoslovensky sa zviditeľnila pred pár rokmi, keď horela jej strecha a obyvateľov museli evakuovať. Hasiči likvidovali oheň niekoľko hodín.

Zdevastovaná bytovka Video Zdroj: TV Pravda

Napriek vážnemu poškodeniu budovy, ktorej časť zostala po vyčíňaní plameňov „nezakrytá“, v nej stále žijú ľudia. Bývajú síce v nedôstojných podmienkach, ale ako nám niektorí z nich povedali, lepší je takýto domov ako žiadny. „Poriadnu strechu od toho požiaru nemáme, takže keď prší, tečie nám do vnútra voda,“ poznamenal jeden muž, no viac sa s nami rozprávať nechcel.

Do reči nebolo väčšine z tamojších obyvateľov. Žena v stredných rokoch ale zašomrala, že život medzi hromadou odpadkov a polorozpadnutými stenami sa jej nepáči, no nemá kam ísť. „Ja nemôžem za to, že niektorí tu robia takýto bordel, no musím to znášať,“ ukázala na to, čo práve komentovala. Vzápätí sa stratila medzi drevenými bunkami, ktoré sú v blízkosti bytovky.

Výrečný vajda

Samospráva má v problémovom objekte štyri byty. Tie teraz ponúka na predaj ako prebytočný majetok. Zvyšné patria súkromným vlastníkom, ktorí v nich bývajú. Mesto ale nevylučuje, že v budúcnosti celú budovu zbúra. Ľuďom žijúcim v nej by vraj poskytlo, za určitých podmienok, náhradné ubytovanie. Nie všetci sú ale z toho nadšení.

„Tento byt je môj, chcem v ňom zostať,“ povedal nám tamojší vajda František Andráš, ktorý býva na prízemí. Hovoriť s nami bol ochotný potom, ako sme mu zaklopali na okno. Hľadiac z neho sa s nami porozprával.

„Presťahovať sa inde by bolo ťažké. Som dôchodca, mesačne dostávam štyristo eur. Zbytočne by som platil za drahý nájom v činžiaku,“ povedal. Od mlada je vraj zvyknutý žiť v skromných podmienkach a meniť to nepotrebuje. „Aj na východe som kedysi býval v drevenej chyžke. Takto mi to jednoducho vyhovuje,“ tvrdí.

Vajda vie, že už dlhšie sa „skloňuje“ aj zbúranie bytovky, no neverí, že k tomu v blízkej dobe dôjde. „Tú spálenú časť navrhovali zrútiť v marci alebo apríli tohto roka. Nič ale nenasvedčuje tomu, že sa tu niečo také chystá,“ doplnil.

Sylvia Gunárová je vdova so šiestimi dospelými deťmi, niektoré z nich už majú vlastných potomkov. Na Balkáne bývajú všetci spoločne. Na rozdiel od vajdu by sťahovanie do lepšieho privítali.

„Tu sme vo svojom, no veľmi rada by som išla do náhradného bývania. Spĺňam všetky podmienky, s platbami by problém nebol. Chcela by som žiť lepšie,“ zhodnotila Gunárová. Podobne reagovali viacerí – mladé matky, otcovia, aj staršie ženy. Keď sme sa ich však začali viac vypytovať, radšej „utiekli“.

Za menej ako tisícku

Hovorca zvolenskej samosprávy Martin Svatuška potvrdil, že bytovka pod Pustým hradom je už dlhodobo v zlom technickom stave. Aj preto sa mesto rozhodlo predať v nej štyri byty ako prebytočný majetok. Tento krok zdôvodnil tým, že ich ďalšie udržiavanie by sa spájalo s veľkými finančnými investíciami.

„Cena, pochopiteľne, zodpovedá stavu, v akom sa nachádzajú. Každý z jednoizbových bytov ponúka mesto za sumu nižšiu ako 1 000 eur,“ uviedol hovorca. Podľa neho je možné, že v budúcnosti pristúpia k asanácii budovy, preto hľadajú komplexné riešenie aj pre obyvateľov zo sociálne slabších skupín. Základom je vraj aktívna práca s nimi priamo v teréne, ich postupné vzdelávanie a pomoc pri hľadaní práce.

„Mesto zároveň hľadá externé zdroje na výstavbu ubytovacích kapacít, nie však iba pre minoritné obyvateľstvo. Naopak, aj v tejto oblasti sa bude snažiť o integráciu a zlepšenie vzájomného spolužitia s majoritou,“ poznamenal Svatuška. „Ideálnym sa ukazuje kombinácia ubytovne so sprísneným režimom a nájomného bytového domu. Pravidlá by boli nastavené tak, že v ubytovni by našli domov len tí jednotlivci a rodiny, ktoré sa budú voči mestskému majetku správať zodpovedne,“ vysvetlil. Podčiarkol, že už pri náznaku porušovania pravidiel by museli ubytovňu opustiť a ďalej si svoju bytovú otázku riešiť sami.

Naopak, zodpovedné a slušné rodiny s dostatočným príjmom by po istom čase získali možnosť prenájmu v mestskom nájomnom bytovom dome. Museli by však splniť prísne kritériá nároku naň. Zahŕňa to napríklad päťročný trvalý pobyt vo Zvolene, žiadne podlžnosti voči mestu, zloženie finančnej zábezpeky, trvalé zamestnanie minimálne jedného člena rodiny, riadnu návšteva predškolských a školských zariadení zo strany detí či riadnu zdravotnú starostlivosť o deti aj dospelých.

Svatuška pripomína, že takéto riešenie problematiky ubytovania si vyžaduje externé financovanie. Aj preto došlo pred niekoľkými dňami k stretnutiu medzi vedením mesta a splnomocnencom vlády pre rómske komunity.

„Vyplynulo z neho, že v budúcnosti by mohli byť otvorené výzvy na žiadosti o financovanie podobných projektov. Samospráva preto začne pripravovať potrebné dokumentácie, aby bola pripravená požiadať o finančné prostriedky,“ doplnil hovorca.