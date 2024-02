Primátor Košíc podľa hlavného kontrolóra pravdepodobne prekročil svoje právomoci

„V prípade poskytovania podielových daní jednotlivým mestským častiam ide o rozhodovanie, ktoré je vyhradené mestskému zastupiteľstvu (MsZ), pretože MsZ pri schvaľovaní rozpočtu schváli výšku podielu mestským častiam. To znamená, že by malo rozhodovať aj o prípadnej zmene tejto sumy, ktorá je im poskytovaná,“ spresnil.

Pripomenul, že správa hlavného kontrolóra je odporúčaním pre orgány mesta, teda MsZ a samotné mesto. Ako s ním naložia, je už na nich.

„Pravdepodobne to bude zložité rozhodovanie, pretože ja som prakticky od decembra upozorňoval odborné útvary mesta, že z môjho pohľadu rozhodnutie, ktoré bolo prijaté na konci roka – nevyplatiť, ale znížiť bez prerokovania MsZ podielové dane, nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ani so štatútom mesta,“ povedal Gallo.

Kým doposiaľ na to len upozorňoval, podľa jeho slov teraz zaujal aj oficiálne stanovisko, a to aj na základe podnetu dvojice mestských poslancov.

Mesto Košice krátilo mestským častiam podielové dane od septembra do decembra 2023. Napriek uzneseniu MsZ, ktoré primátor podpísal, doplatené neboli. Koncom roka mal zrealizovať rozpočtovú zmenu, ktorú kritizovali viacerí mestskí poslanci.

Niekoľkí, vrátane starostov mestských častí, podali podnet aj na prokuratúru. Magistrát vtedy reagoval, že vedenie mesta je presvedčené o zákonnosti a oprávnenosti postupu. Okresný súd Banská Bystrica v závere januára vydal platobný rozkaz mestu Košice na doplatenie podielových daní mestskej časti Sídlisko KVP, ktorá sa na neho obrátila. Magistrát avizoval podanie odporu.