Po jazde „pod parou“ starostka opustila úrad. Mnohí miestni to nechápu, nikdy ju opitú nevideli

Podozrivá jazda starostky Video Zdroj: TV Pravda

Išlo o ľudské zlyhanie či obyčajnú nezodpovednosť? V kysucekj obci Lodno v týchto dňoch rezonuje aféra s ich starostkou Monikou Tvrdou. Tú uplynulý víkend „načapali“ za volantom pod vplyvom alkoholu. Policajti ju vystopovali a dali jej fúkať potom, ako im prišlo oznámenie o nezvyčajnej jazde Škody, ktorú riadila.

zväčšiť Foto: archív obce Monika Tvrdá, starostka, Lodno Monika Tvrdá bola starostkou len niečo vyše roka.

„Vozidlo bolo spozorované odstavené na miestnej komunikácii v obci Lodno, pri ktorom sa nachádzala aj vodička. Následne bola policajnou hliadkou kontrolovaná a podrobená dychovej skúške s pozitívnym výsledkom alkoholu,“ uviedla žilinská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová. Objasnila, že 51-ročnej žene namerali 2,38 promile. Dali ju do cely predbežného zadržania a obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V superrýchlom konaní skončila na súde. Odtiaľ už odišla s právoplatným verdiktom.

„Sudkyňa Okresného súdu Žilina trestným rozkazom uznala obvinenú za vinnú a uložila jej peňažný trest vo výmere 2 000 eur,“ potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská. „V prípade, ak by bol peňažný trest úmyselne zmarený, sudkyňa ustanovila obvinenej aj náhradný trest odňatia slobody vo výmere dva mesiace,“ doplnila Dudová Záborská s tým, že obvinená má zároveň zákaz činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlo na 30 mesiacov.

Prišla si zbaliť veci

Po právoplatnom verdikte funkcia starostke zanikla. Nové voľby na šéfa obce by podľa zákona mali vyhlásiť do pol roka. Dočasne ju bude riadiť jej zástupca Peter Mrvečka, no definitívne rozhodnutie o tom padne až po mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 8. februára.

„Nemôžeme to tu nechať bez riadenia. Pre obec to nie je príjemná, ani ľahká situácia,“ reagoval Mrvečka. Zlyhanie starostky komentovať nechcel. „Nepríde mi to ako adekvátne,“ podotkol. Svoju účasť vo voľbách, ktoré sa majú konať do šiestich mesiacov, vraj zváži. „Kandidatúru zatiaľ nepredpokladám, no ani nevylučujem,“ povedal.

Priamo na úrade sme zastihli aj exstarostku. „Som tu posledný deň, prišla som si zbaliť veci. Nemám už právo nič podpisovať ani riešiť,“ odvetila, keď sme sa jej pýtali, či tam ešte nejakým spôsobom pracuje. K samotnému incidentu sa vyjadriť odmietla. „Určite nič nepoviem,“ reagovala stručne. Komunikovala s nami slušne a tak sme sa aj rozlúčili.

Čítajte aj Šimkovičovej sa nepáči šafárenie s umeleckými fondmi. Štát má kontrolovať, aké projekty podporí

Po dedine sa šírili reči, že za volant si starostka nesadla pod vplyvom alkoholu prvýkrát. My sme však natrafili len na ľudí, ktorí nad tým krútili hlavami.

„Vídavam ju pravidelne, no nikdy som ju opitú nevidela. Netuším, čo sa mohlo stať, že v takom stave šoférovala. Nemyslím si ale, že by mala nejaký vážny problém s alkoholom,“ poznamenala mladá žena, ktorú sme stretli v blízkosti potravín. Do reči sa s nami dala aj ďalšia, ktorá jej pritakávala. „Tiež som si ju nikdy takú nevšimla. Určite to nie je žiadna notorička,“ mieni.

Podobne reagovali dvaja dôchodcovia, ktorých sme vyrušili pri živej debate. „Pani starostka a problém s alkoholom? To počujeme prvý raz. Nikdy sme ju v takom stave nevideli,“ tvrdili. Svorne sa dokonca čudovali, že si budú musieť voliť nového richtára. „Vôbec sme nevedeli, že pani starostka mala vypité, keď šoférovala. To sa kedy stalo?“ pýtali sa nás.

Pod drobnohľadom

Pre citlivosť témy sa s nami miestni rozprávali len anonymne. Takto sme „vyspovedali“ niekoľkých ďalších. „Starostku poznám od detstva, chodili sme spolu do školy. Je to dobrý človek. Na obecnom úrade pôsobila len niečo vyše roka. Za ten čas som nejakú nespokojnosť s ňou medzi ľuďmi nezaregistroval,“ odvetil nám muž, ktorého sme stretli pri jednom z rodinných domov. „To, že šoférovala pod vplyvom, vnímam ako jej ľudské zlyhanie. Keby ale nebola starostkou, nikoho by táto aféra nezaujímala,“ do­dal.

„Neviem, či mala nejaké problémy v rodine, alebo išla z oslavy. Piť však nemala. Veď človek potom už nemá reflexy ako za triezva, mohla niekoho ohroziť. Je šťastie, že sa nestalo nič vážnejšie,“ hovorí mladá mamička. „Ale ako starostka si svoje povinnosti plnila dobre. Neviem o žiadnom jej prešľape,“ uzavrela.

Čítajte aj Školáčke v Čachticiach našli v topánke sušenú zelenú rastlinu

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik podčiarkol, že takéto nepríjemnosti v radoch starostov či primátorov sú ojedinelým javom. „Nie je to prípad, ktorý by sa často opakoval. Mrzí ma, že také niečo sa v Lodne stalo a určite je to ľúto aj bývalej pani starostke, ktorá už bola odsúdená a s tým jej zanikol mandát,“ povedal Božik.

„Samozrejme, každému sa môže stať, že zlyhá. Právne predpisy sú však jasné a taký je aj dopad takéhoto konania. To znamená, že pani starostka skončila a budú vypísané nové voľby,“ pokračoval Božik. Dôležité je podľa neho to, aby si všetci, ktorí pôsobia v samospráve, dávali pozor na svoje konanie.

„Nielen preto, že sme pod drobnohľadom, na očiach spoločnosti, ale aj symbolom výkonov verejnej moci na každodennej báze. Je teda logické, že občania nás pozorujú a vyžadujú od nás, aby sme svojím správaním išli príkladom,“ zhodnotil Božik.