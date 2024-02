Mimoriadna situácia pod Strečnom: Geologický prieskum potvrdil obavy, na cestu môžu spadnúť aj 150 cm skaly

Cesta pod Strečnom Video Zdroj: TV Pravda

Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR

Drahovský je presvedčený, že v dotknutej lokalite je potrebné zaplatiť špeciálnych horolezcov, ktorí sa o to budú trvale starať. „Pričom každý mesiac, najmä po zime, prejdú celý ten svah a potenciálne hroziace veci dajú dole. Je to najlacnejší a relatívne efektívny spôsob,“ mieni.

Na dlhodobo známe riziká pre motoristov pod Strečnom poukazuje aj dopravný analytik Dalibor Trebichalský. „Čelíme tu intenzitám dopravy a zápcham, ako aj nebezpečenstvu zosuvov, ktoré predstavujú problém nielen pre cestnú, ale aj železničnú dopravu,“ hovorí. Zdôraznil, že materiálne škody na vozidlách, ako sú napríklad pokrčené plechy, je možné napraviť, aj keď ich oprava vyžaduje určitú námahu. Verí, že SSC spolu s dopravným inšpektorátom vyvíjajú maximálne úsilie pri prijímaní opatrení na zvýšenie bezpečnosti spomínaného ťahu.

zväčšiť Foto: archív Dalibor Trebichalský Dalibor Trebichalský, dopravný analytik Dopravný analytik Dalibor Trebichalský.

„Zásadný význam by malo spustenie diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala do prevádzky, ktoré by výrazne prispelo k odľahčeniu cesty prvej triedy,“ pokračoval analytik. „To by kompetentným umožnilo implementovať rozsiahlejšie a predovšetkým trvalé riešenia na prevenciu zosuvov ohrozujúcich motoristov,“ mieni.

Trebichalský predpokladá, že cesta a svahy pod Strečnom sú pod neustálou kontrolou. „Môžu nastať situácie, keď sa menšie skaly uvoľnia a spadnú na vozovku, no pokiaľ ostáva otvorená, nemala by predstavovať hrozbu pre bezpečnosť motoristov,“ povedal. Objasnil, že ak odborník na statiku identifikuje významné riziko, je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ cestu okamžite uzavrel. Ak by bola zistená akákoľvek hrozba, správca má povinnosť urobiť to.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Jozef Zurek, kuriér Kuriér Jozef Zurek jazdí na trase Martin – Žilina denne. „Je to masaker,“ hovorí.

Kolízie či zničené autá od zrútených kameňov sú pod Strečnom pomerne častým javom. Len počas jedného dňa tam teraz došlo k dvom nepríjemným incidentom. Na popadané skaly na ceste 1/18, v smere od Žiliny do Martina, ktoré v stredu ráno vodičom skomplikovali jazdu, upozornila polícia s tým, že eviduje dve poškodené vozidlá. Ťažké kamene zničili aj krajnicu vozovky. Našťastie, k zraneniu osôb nedošlo. Na úseku ale vzniklo takmer hodinové zdržanie, premávku riadili policajti. Keďže cesta bola poškodená, dopravným značením tam dočasne znížili rýchlosť v obidvoch smeroch.

Plynulosť premávky sa v dotknutom úseku neskôr opäť spomalila. Po deviatej večer tam hlásili nehodu štyroch kamiónov a jedného osobného auta. Vodič poľského nákladiaka nezvládol pravotočivú zákrutu v smere do Martina a dostal šmyk. Následne prešiel s návesom do protismeru, kde narazil do protiidúcej jazdnej súpravy ďalšieho kamióna.

„Zrážkou sa uvoľnil náklad, v dôsledku čoho došlo k ďalšiemu stretu návesu s osobným vozidlom Mini Cooper a s ďalším nákladným autom,“ priblížila žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. „Vodiči sa na mieste podrobili dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. Dvaja utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Cesta bola na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá,“ doplnila Šefčíková.

Vo štvrtok už bola situácia pod Strečnom pokojná – premávka plynulá, bez kolón. Kuriér Jozef Zurek, ktorého sme stretli na odpočívadle pod hradom, jazdí touto trasou denne. „Z Martina chodievam do Žiliny v rôznych časoch, no kým nebude dokončený tunel Višňové, vždy to tu bude ťažké. Včera tu bol strašný masaker, keď som sa večer vracal domov,“ povedal.

Najdlhšie čakal v kolóne dve hodiny. „To je dosť dlho,“ podotkol vážne kuriér. Z padajúcich skál má síce obavy, no inak je vraj odvážny. „Dávam si pozor, ja tadiaľto rýchlo nejazdím. Snažím sa byť opatrný a dúfam, že nič mi na auto nespadne,“ dodal.