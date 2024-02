Košický kontrolór avizuje odchod: Primátor roky ignoruje odporúčania, občania sú vedľajší

Hlavný kontrolór mesta Košice Pavol Gallo podľa vlastných slov niekoľko rokov upozorňuje na dodržiavanie finančnej obozretnosti. Tvrdí, že ak by mesto riešilo jeho podnety, nebolo by v takej zložitej situácii ako teraz. V súvislosti s tým avizoval, že v blízkej dobe sa vzdá svojej funkcie. Primátor Jaroslav Polaček argumentuje, že splnili desiatky opatrení.

Gallo svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že mesto podľa neho nemá záujem počúvať jeho odporúčania, jeho upozornenia označuje za marketingové ťahy a obviňuje ho zo zaujatosti a politikárčenia. Tvrdí, že dlhodobo nie sú vytvárané podmienky na výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

„Bolo by dobré urobiť si aj odpočet, aby to nebolo také tvrdé. Nie je to len zoznam nesplnených želaní, ale aj zoznam splnených želaní, o ktorých sme mnohokrát rozprávali,“ uviedol Polaček po vystúpení kontrolóra na štvrtkovom (8. 2.) mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ­).

Čítajte viac Košickí poslanci symbolicky vyslovili nedôveru primátorovi Polačekovi

„Návrhov, ktoré predkladá mestu, je naozaj mnoho. Mnoho vecí, ktoré navrhuje, sme aj do života mesta dali. Toto mesto je naozaj v ťažkých časoch, ale to nie je kríza dnešných dôb. Toto mesto je neustále v krízach, investičný dlh je v stovkách miliónov eur. Nedá sa reagovať na každú výčitku, úplne na všetko, ale postupne zapracovávame mnohé veci. O tom už pán kontrolór ale nehovoril,“ doplnil primátor.

Podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa vlaňajšie podnety Galla, týkajúce sa hospodárenia mesta, poctivo počúvali.

Občania na vedľajšej koľaji

Hlavný kontrolór mesta okrem iného tvrdí, že v Košiciach absentujú opatrenia dlhodobého charakteru, ktoré by smerovali k zlepšeniu finančnej situácie. „Dlhodobo som upozorňoval aj na to, že nemôžeme skončiť pri jednoduchom zvyšovaní daní a poplatkov. V tomto meste je potrebná komplexná reforma miestnych daní a poplatkov. Ku tomuto procesu mesto doteraz nepristúpilo – aj napriek tomu, že naozaj viac ako tri roky na to upozorňujem. V tomto meste a v každej územnej samospráve vždy treba vychádzať z toho, že sa má postarať o obyvateľov. V tomto prípade mnohokrát vidím a poukazujem na to, že starostlivosť o ľudí v tomto meste je na vedľajšej koľaji,“ doplnil.

Čítajte viac Mesto Košice vstupuje do krízového režimu

Stotožnil sa tiež s názorom, že problémy Košíc sa nakopili aj v dôsledku zlých vzťahov medzi poslancami a primátorom.

Mesto Košice je v zlej finančnej situácii. Vlani v decembri informovalo, že vstupuje do krízového režimu. Od nového roka je v rozpočtovom provizóriu.

Zvolanie štvrtkového MsZ iniciovali poslanci. Prelomili na ňom veto niekoľkých uznesení. Primátora na základe odporúčania kontrolóra opäť vyzvali aj na doplatenie podielových daní mestským častiam, ktoré im mesto krátilo od septembra do decembra 2023. Podľa kontrolóra tým primátor pravdepodobne prekročil svoju rozpočtovú právomoc. Magistrát je presvedčený o správnosti svojho postupu.