V Košiciach to opäť vrie. Krajskí poslanci chcú schvaľovať výdavky nad milión eur, župan Trnka to odmieta

Košický samosprávny kraj (KSK) by mal predkladať poslancom na odsúhlasenie všetky právne úkony s povinnosťou uhradiť bežné alebo kapitálové výdavky v hodnote viac ako jeden milión eur. Týka sa to aj organizácií, ktorých je KSK zriaďovateľom. Vyplýva to z uznesenia, ktoré opätovne schválilo v pondelok krajské zastupiteľstvo, predseda KSK Rastislav znovu Trnka avizoval, že ho nepodpíše.