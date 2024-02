Problémy banskobystrických šoférov po zavedení novinky: Ľudia nám nadávajú, sme ako hromozvod

Meškania autobusov, nevytlačené lístky či nervózni cestujúci. To všetko prišlo po zavedení ostrej prevádzky integrovaného dopravného systému v Banskobystrickom kraji. Vodiči tvrdia, že do toho „vhupli“ bez potrebných zaškolení. Župa tvrdí, že v minulosti prebiehali, no je pripravená bezodkladne zorganizovať aj ďalšie.



Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Nový systém v autobusoch „hapruje“ Video Zdroj: TV Pravda

Od februára zaviedli v Banskobystrickom samosprávnom kraji ostrú prevádzku integrovaného dopravného systému (IDS). Celé je to však sprevádzané problémami, na ktoré upozornili odborári. Vodiči podľa nich neboli riadne zaškolení do nových technických zariadení, ktoré majú ešte aj časté výpadky. Nejde vraj len o konštrukciu systému, ale tiež o vypadávajúci softvér a poruchy tlačiarne. Šoférom sa často nedarí vydať cestujúcim lístok a tí potom jazdia zadarmo. Vodiči tvrdia, že na nový systém neboli odborne zaškolení a musia čeliť tlaku cestujúcich. Do práce chodia s nechuťou.

Čítajte viac Experiment s autobusmi stál župu takmer milión eur. Po cestovaní zdarma Lunter štartuje nový dopravný systém

Brožúry namiesto školenia

Na autobusovej stanici v Banskej Bystrici sme oslovili niekoľkých šoférov. Jeden z nich nám potvrdil, že do roboty s nadšením nechodí. Pokračoval, že pred zavedením nového systému neprešiel žiadnym školením. „Dostali sme len brožúry, v ktorých sú k tomu povrchné informácie. Nič viac,“ povedal. Všetko sa vraj učili „za behu“, počas svojich pracovných ciest. Odbavovacie zariadenia sú podľa neho naozaj vážnym problémom.

„V niektorých autobusoch to nejde vôbec, v iných to raz funguje a potom zase nie,“ poznamenal. U neho je to podobné. „Samozrejme, lístky som už tlačil. Stáva sa ale, že nejde tlačiareň – musím ju potom resetnúť. Niekedy mi zase na tablete nenaskočia linky,“ hovorí. Spomenul tiež, že keď to aj všetko funguje, majú veľké zdržania.

„Keď systém ide, čiže tlačíme lístky, meškania sú aj pätnásť minútové. Je to totiž veľmi pomalé. Ľudia si pritom ponadávajú a my, šoféri, sme vlastne taký hromozvod. Chce to silné nervy,“ podotkol.

Ďalšieho jeho kolegu sme zastihli počas krátkej pauzy. Zaklopali sme mu na predné dvere a keď ich otvoril, všimli sme si, že na technickom zariadení má lístok s ručne napísaným oznamom: „Pokladňa nefunguje.“ Keď sme sa mu predstavili, lístok hneď odstránil a o probléme s nami odmietol hovoriť.

Pri jednom z nástupných miest sme sa dali do reči aj s cestujúcimi. Žena v stredných rokoch nám prezradila, že lístok od šoféra nemá, lebo systém v autobuse zlyhal. „Na každej zastávke sa pokúšal ďalším ľuďom lístok vytlačiť, no nešlo to. Takže sme išli zadarmo,“ usmiala sa. Mladý muž čakajúci na svoj spoj o kúsok ďalej sa tiež podelil so svojimi skúsenosťami. „Ja som ráno lístok dostal, ale keď sme potom išli cez tri dediny, ani v jednej sa vodičovi nepodarilo vytlačiť ďalšie. No katastrofa, kvôli tomu sme aj meškali,“ krútil hlavou.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda autobusová stanica, Banská Bystrica Autobusová stanica v Banskej Bystrici.

Chvíľu sme debatovali aj so zamestnankyňou „autobusky“, ktorá netajila, že pravidelne počuje nahnevaných cestujúcich, ako šomrú na nový systém. „Aj ja zvyknem využívať autobusové spoje, no nesťažujem sa, keďže mám zvýhodnené cestovné. To je ale tiež ďalší z problémov – nedoriešené benefity pre nás a všetkých šoférov,“ povedala. Narážala tak na fakt, že ešte vlani sa „skloňovalo“, že o túto výhodu zamestnanci prídu. „Do konca februára nám to platí, ale uvidíme, ako to dopadne. Vraj sa o tom stále rokuje,“ uzavrela.

Potrebujú čas

Hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková podčiarkla, že si vážia prácu každého jedného vodiča a ďalších zamestnancov ich zmluvných dopravcov. „Čo sa týka školení, tie prebiehali aj v minulosti, ale sme pripravení bezodkladne zorganizovať ďalšie. Na ich konaní sme sa už dohodli s vedením zvolenskej aj lučeneckej SAD-ky,“ uviedla Štepáneková.

Predseda Základnej organizácie OZ KOVO SAD Lučenec Robert Molnár jej slová potvrdil. „V dňoch 20. a 22. februára sa uskutoční preškolenie vodičov v SAD Lučenec,“ povedal.

Štepáneková pokračovala, že vodiči sa môžu na kolegov z IDS BBSK kedykoľvek obrátiť telefonicky a ich problém riešia. „Na tento účel sme zriadili samostatnú telefonickú linku technickej podpory pre vodičov,“ objasnila hovorkyňa. „Čo sa týka nových odbavovacích zariadení – Organizátor IDS BBSK zaznamenal v niektorých autobusoch lokálne technické problémy, ktoré po ich nahlásení vodičmi riešil priamo online, alebo okamžite v spolupráci s dodávateľmi,“ tvrdí. Zdôraznila, že ide o obrovskú systémovú zmenu na strane softvéru aj hardvéru.

„Pri takejto masívnej zmene ide o úplne bežný jav, ktorý sa nevymyká štatistikám a niektoré situácie si jednoducho vyžadujú ad hoc riešenia. Zároveň aj vodiči potrebujú istý čas, aby si na nové zariadenia zvykli a skrátili sa časy odbavenia,“ povedala s tým, že na dennej báze monitorujú, priorizujú a následne riešia poruchy nahlásené od vodičov. Vysvetlila, že kým na strane softvéru sa im „patálie“ darí odstraňovať veľmi promptne, zaznamenali problém v rámci hardvéru.

Čítajte aj Bývanie v Štiavnici sa mnohým predraží. Nový špeciálny poplatok mesto vyberá aj za skleníky, dielne či obchody

„Pri testovaní sa nám neprejavil, no jeho odstránenie je našou absolútnou prioritou. Ide o poruchu s tlačiarňami lístkov, ktorú zaznamenávajú najmú dieselové a staršie autobusy – v tých na plyn sa nám neprejavuje,“ objasnila Štepáneková. Zatiaľ všetko podľa nej nasvedčuje tomu, že problém pri tlačiarňach je spôsobený elektroinštaláciou. „Zariadenia citlivo reagujú na kolísanie prúdu, najmä pri zastavení a štarte autobusu,“ ozrejmila.

Momentálne má vraj župa s dopravcami odkonzultované, ako tento problém preklenúť. Zároveň bude prebiehať ďalšia diagnostika problému a okamžite, ako si budú istí príčinou, pristúpia k riešeniu, aby tlačiarne fungovali správne a nezdržiavali vodičov, ani cestujúcich.

Benefity chcú zachovať

Zmena systému v Banskobystrickom kraji sa týka takmer päťsto autobusov. Župa priblížila, že v priebehu prvého týždňa od spustenia novinky stúpol počet odbavených cestujúcich o viac ako tretinu a v súčasnosti sa počtami blíži k stavu pred zavedením IDS. Počas pracovného týždňa predajú každý deň v priemere takmer 31-tisíc lístkov priamo v autobusoch. Okrem toho sa denne vykoná viac ako 13-tisíc kontrol predplatných lístkov, ktoré v autobusoch ľudia denne využijú.

Čítajte aj Riskantný krok sa im vyplatil. Metropola Oravy ušetrila na energiách státisíce eur

Problémy s nedostatkom šoférov im vraj zatiaľ, na rozdiel od iných krajov, ktoré s touto situáciou pri prechode na integrovaný dopravný systém zápasili, nehrozí.

„V našom kraji tiež platy vodičov rastú rýchlejšie ako priemerná mzda v odvetví. Je to vďaka dodatočnému jednopercentnému navýšeniu, ktoré sme ako župa pre zamestnancov dopravcov odsúhlasili,“ pripomenula. Tvrdí, že v tejto chvíli sú už vyriešené aj zamestnanecké výhody. „Čo sa týka zliav, čerpajú ich aj so svojimi rodinnými príslušníkmi (manželky, manželia a deti, pozn. red.) v plnom rozsahu tak, ako tomu bolo aj v minulosti. Benefity pre nich chceme zachovať aj naďalej. Aktuálne s dopravcami rokujeme o technickom riešení, ako to zabezpečiť,“ doplnila hovorkyňa.